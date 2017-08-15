В зоне проведения АТО в течение выходных было относительно тихо, но с предчувствием чего-то масштабного и громкого

Depo.ua продолжает отслеживать ситуацию вокруг войны на Донбассе. Сегодня мы традиционно проанализируем ситуацию с боевыми действиями по всей линии фронта за выходные.

Как мы уже писали, на каждый обстрел со стороны незаконных бандформирований наши бойцы получили приказ открывать плотный огонь в ответ, заставляя таким образом террористов придерживаться режима тишины.

Традиционно, с севера на юг, ситуация в зоне АТО выглядела следующим образом:

Трасса "Бахмутка"

Напомним, что трасса "Бахмутка" - это неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск. Она является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка. Этот участок имеет протяженность с запада на восток более сотни километров и содержит десятки населенных пунктов и блок-постов.

Здесь в пятницу, 11 августа, неподалеку от Счастья и Новотошковского по позициям ВСУ боевики несколько раз применяли минометы и гранатометы, а по опорному пункту на подступах к Сизому выпустили по меньшей мере 5 мин калибра 120-мм. Кроме того, ночью бандиты почти полчаса били из 120-мм миномета по украинским укреплениям в районе Крымского.

В субботу вечером противник дважды обстреливал подступы к Крымскому из пулеметов. А из минометов калибра 82-мм террористы накрывали позиции бойцов ВСУ неподалеку от Новотошковского, Новоалександровки и Катериновки. Также боевики активно применяли минометы разных калибров в районе Троицкого. Сообщается, что украинские войска отвечали оккупантам метким огнем.

В воскресенье около 01:00 ночи боевики выпустили 5 мин калибра 120-мм по украинским защитникам в Троицком. Кроме этого, в 09:45 патрульным СММ ОБСЕ вблизи сломанной части пешеходного моста на юг от контролируемой правительством Украины Станицы Луганской боевик с кавказским акцентом угрожал автоматом со снятым предохранителем.

В субботу, около 05:30 утра, во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Новолуганское на Светлодарской дуге под огонь боевиков попали жилые кварталы населенного пункта. Обстрел велся из орудий БМП, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Авдеевка

В пятницу около 21:00 в результате обстрела наших позиций из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов на окраинах Авдеевки, получил ранения один украинский военный. В ответ бойцы ВСУ разрешенными средствами поражения оперативно накрыли позиции врага.

В субботу боевые действия были только на участке фронта позиций "Шахта Бутовка" - Опытное. Противник открывал огонь лишь во второй половине дня. Под гранатометный огонь врага попали опорные пункты ВСУ в Опытном, а из БМП боевики били по шахте Бутовка. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Всего оккупанты осуществили три обстрела продолжительностью от 20 до 70 минут каждый. Во время каждого из них украинские войска открывали огонь в ответ, преимущественно по Крутой Балке, откуда вели огонь боевики.

В воскресенье в районе Авдеевской промзоны боевики днем почти 2 часа обстреливали укрепления ВСУ из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. В ответ бойцы АТО плотным огнем принудили врага к тишине. Снова, как и сутками ранее, огонь боевики вели из Крутой Балки, куда и улетела наша "ответка".

Донецк

В пятницу вооруженные провокации врага зафиксированы в районе Марьинки. Обстрел позиций, где пограничники несут службу вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины, начался после 22:00 и длился более часа. Огонь боевики вели со стороны населенного пункта Александровка, что на неподконтрольной Украине территории, и использовали подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

В субботу боевики из миномета, гранатомета и стрелкового оружия обстреляли опорный пункт ВСУ в окрестностях Невельского.

В воскресенье около 06:30 боевики "ДНР" обстреляли жилые кварталы Марьинки. По домам местных жителей террористы стреляли из запрещенных Минскими договоренностями 82-мм минометов и автоматических гранатометов. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет.

Приазовье

В пятницу из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики дважды обстреливали наблюдательный пункт ВСУ неподалеку от Лебединского.

В субботу вечером боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по украинским укреплениям неподалеку от Водяного. При этом ВСУ открывали огонь в ответ. В результате этого противостояния один украинский боец погиб, еще один получил ранения. Кроме того, уже ночью, боевики применили миномет калибра 120-мм в районе Новотроицкого.

В воскресенье днем незаконные вооруженные формирования дважды били из 82-миллиметровых минометов по нашим укреплениям в районе Чермалика. Также боевики открывали огонь возле поселка Широкино.

Что касается потерь, то за выходные в результате боевых действий в районе проведения антитеррористической операции два воина ВСУ погибли, пятеро получили ранения и еще девять получили различного рода травмы.

А в заключение традиционно напомним, что с 24 июня в зоне АТО действует так называемое "хлебное перемирие" - "режим тишины", который должен продолжаться на протяжении всего периода уборки урожая, то есть, до конца лета. Насколько пророссийские террористы его придерживаются - можете делать выводы сами.

Руслан Родомський

