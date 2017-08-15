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Попытаются ли "гибриды" пойти на прорыв под Крымским
08:41 14.08.2017 |
Третью неделю на фронте продолжается перемирие, больше похожее на затишье перед бурей. Количество обстрелов со стороны боевиков значительно уменьшилось. Однако наши человеческие потери, увы, не снизились. Так, с 8 по 13 августа погибло шесть наших защитников. Причем две трети потерь боевые - подрывы на минах, снайперский огонь противника ("горячие места" остаются все теми же - Марьинка, приморское направление).
А вот потери 8 августа под Марьинкой стоит признать боевыми только отчасти. По непонятной причине во время открытия ответного огня из 120-мм миномета 2Б11 "Сани" советского производства произошло двойное заряжание. В результате один военнослужащий 46-го мотопехотного батальона 10-й горно-штурмовой бригады погиб на месте, второй умер в Кураховской районной больнице. Еще пятеро были ранены. До публикации данных официального расследования нам остается только гадать почему был снят предохранитель от двойного заряжания, которым штатно комплектуются минометы этого типа.
В целом в августе это не единственный известный инцидент с этими минометами. 4 августа во время учебных стрельб на полигоне Девички погиб военнослужащий 17-й отдельной танковой бригады. Хотя там обстоятельства были совсем другими и скорей можно говорить о нарушениях правил стрельбы. Но сам факт остается фактом.
На этой неделе было непозволительно много постов в различных социальных сетях от известных блогеров, комментариев от различного рода военных экспертов о возможной "не сегодня, так завтра" прямой агрессии Путина, катастрофическом положении нашей армии ("хуже чем в 2014 году") и усталости Запада от Украины.
Одним из реальных вариантов развития локальной операции на Донбассе народный депутат Дмитрий Тымчук, например, считает попытки в ближайшее время российско-террористических войск срезать плацдарм украинских войск у Крымского, прижав наши войска к реке Северский Донец. Все бы хорошо, но имеющиеся данные о боеготовности "Народной милиции ЛНР" говорят об обратном. Сил и средств для проведения достаточно масштабной операции - а для этого боевикам придется прорвать нашу линию обороны как минимум на двух направлениях (у Светличного и Причепиловки) - у них на сегодня просто нет. И признаков формирования "ударного кулака" тоже нет. Всегда, конечно, остается вариант использования подразделений российской армии, но на сегодня он выглядит как маловероятный.
Самым ярким фактом "усталости Запада" стали "вдруг" появившиеся сообщения о деятельности в Украине строительных частей ВМС США (так называемых "Seabee"). Вполне понятно, почему эта информация появилась именно сейчас, в то время как американцы из 1-го мобильного строительного батальона ВМС находятся в Очакове еще с апреля.
В рамках программы
американской военной помощи Украине по линии Foreign Military
Construction Sales осуществляется строительство объектов Очаковской
военно-морской базы ВМС Украины, где сейчас официально базируется 5-я
бригада надводных кораблей ВМСУ. Кстати, именно в эту бригаду американцы
планируют передать два корабля типа "Айленд" (с дальнейшими планами
закупки еще двух).
Всего, по открытым данным, американцы построят три объекта - оперативный центр ВМС Украины, ремонтная мастерская для катеров, а также контрольно-пропускные пункты на периметре охраны базы. Такая практика вполне типична для американцев в отношении своих союзников. При этом стоит отметить, что, кроме собственно строительства, американская сторона, как правило, берет на себя все внутреннее оснащение объектов подобного рода. Недаром ведь такая контролированная "утечка" информации в СМИ вызвала настоящий приступ ярости у "северного соседа", который выразился в различные полуофициальные и официальные заявления, в которых российские политики что называется "не подбирали слов".
Почти одновременно с этим "вдруг" возникла и информация о поставках в апреле 2017 г. партии из 100 пусковых установок PSRL-1 (американский вариант советского гранатомета РПГ-7). Причем обнародование информации пошло с подачи сайта Veterans Today - известного "сливного бачка ЦРУ". А по крайней мере за две недели до этого - на официальных ресурсах полка НГУ "Азов" уже появились фотографии тренировок с этими американскими гранатометами.
Формально в сделке между украинской государственной компанией "Спецтехноэкспорт" и американской компанией AirTronic USA нет ничего противозаконного. Однако многие военные и политические эксперты рассматривают его в широком контексте решения американской администрации оказать более масштабную помощь Украине для противодействия гибридной агрессии России.
Стоит отметить, что поставки американского летального вооружения для нужд украинской армии - например, крупнокалиберных винтовок "Баррет" - были и раньше, но они осуществлялись не напрямую, а через болгарские фирмы.
На фоне приближения "сакральной" для Кремля даты 24 августа, по всей видимости, стоит ожидать насыщенную событиями неделю - причем не только на фронте, но и в тылу. Которую Украина в очередной раз переживет достойно и с минимальными потерями.
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