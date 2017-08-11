Ва-банк Дуды. Как президент Польши отбился от рук Качиньского

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Благодаря двум решениям Анджей Дуда стал походить на самостоятельную фигуру.

Похоже Анджей Дуда, как писал польский ежедневник Polityka, на самом деле близок к тому, чтобы стать президентом всех поляков. Глава Польши 10 августа заблокировал назначение новых генералов, предложенных министром обороны Антони Мацеревичем. Вручение новых погон происходит во время торжеств по случаю годовщины "Чуда на Висле" - решающей битвы войны с "советами", в которой выиграли союзные Польская Республика и Украинская Народная Республика (УНР). Дуда же решился на беспрецедентный шаг и нарушил эту традицию, имеющую огромное значение для провластных консерваторов из "Права и справедливости" (ПиС).

По информации Бюро национальной безопасности, Мацеревич представил президенту 14 кандидатур, но польские СМИ пишут о более внушительном числе вожделеющих генеральские звездочки - 46. Официально канцелярия Дуды пояснила его решение желанием сперва завершить работы над проектом реформы системы командования и руководства Вооруженными силами. Мол, сначала работа, потом гулянки. В коммюнике говорится, что президент обосновал свое постановление отсутствием "условий для существенной, с учетом потребностей армии, оценки представленных кандидатур на генеральские повышение".

В Бюро напомнили Минобороны, что об этом президент говорил еще в апреле, когда предоставил соответствующие рекомендации. По всей видимости, Мацеревич проигнорировал пожелания президента, не считаясь с его мнением. Ведь до недавнего времени Дуда лишь слепо исполнял волю реального руководителя страны - Ярослава Качиньского. Как результат, министр обороны поплатился за надменность, а в Польше всерьез заговорили о конфликте не только между оборонным ведомством и канцелярией президента, но и между Дудой и самим Качиньским.

Это далеко не первый демарш президента-"марионетки". Начало было положено его решениями касательно судебной реформы. Она, как известно, поставила на уши Евросоюз. Реакция лидеров блока и Брюсселя читалась предельно четко - нечего тут в Европе выстраивать еще одну нелиберальную демократию. Достаточно известного прокремлевскими высказываниями Виктора Орбана, с которым Качиньский водит дружбу. Политик, который был в "Солидарности" и чей брат погиб в Смоленской катастрофе. Однако, пути популистов неисповедимы. Есть факт: Качиньский выстраивает ручное государство с явными признаками автократии. А завершить процесс должна была судебная реформа. Беда только в том, что Европа пришла в ярость, потому реформу лидер ПиС разбил на три этапа, три закона: "О национальном совете судопроизводства", "Об общих судах" и "О Верховном суде".

Они были приняты 18 июля. Первый отдавал состав Нацсовета судопроизводства (назначение судей и их продвижение по службе) в руки президента, Сейма и Сената. То есть под контроль ПиС. Второй закон позволяет министру юстиции крайнеправому Збигневу Зебро менять глав окружных и апелляционных судов, прокурорам - определять выбор дел судьями. Третий: перезагружает Верхний суд, также подчиняя его министру юстиции.

Дуда в тот же день поверг в шок соратников, сказав, что не подпишет документы в том виде, в котором они поданы. "Многое мы должны изменить в сознании судей, которые не являются наиболее важной кастой в Польше...Я согласен, что реформа необходима. Особенно Верховного суда. Но должна быть проведена с умом", - цитирует его Gazeta Wyborcza (GW). Вдобавок по всей Польше начались многотысячные митинги. 20 июля вышли около 120 тыс. человек, половина из которых в Варшаве. Их участники призывали Дуду отменить эту реформу. И 24 июля президент пообещал ветировать и передать в парламент на доработку законы о Нацсовете судопроизводства и Верховном суде. Дуда подчеркнул, что ранее в Польше не было такого, чтобы Верховный суд подчинялся генпрокурору. Это нонсенс.

В ПиС началась буря. И Дуда поспешил кинуть кость - закон об устройстве судов общей юрисдикции, который включает в себя вопросы, связанные с жеребьевкой судейских составов, равномерным распределением дел между судьями и с усиленным административного надзора министра юстиции. Но его подпись не уберегла Варшаву от санкционной процедуры Еврокомиссии, запущенной 29 июля. Если польская власть не исправится, то им грозит лишение права голоса в Совете ЕС.

Качиньский 27 июля решение Дуды назвал "очень серьезной ошибкой". Он утверждал, что "ни одна частичная реформа здесь ничего не изменит". Дуду этот аргумент не впечатлил и 31 июля он выполнил обещание. После чего последовал ожидаемый информационный удар. Как только Дуду не критиковали и не называли. Например, публицист, писатель и автор Gazeta Wyborza Михал Ольшевский в своей статье "Анджей Дуда - ненужный политик" от 31 мая, писал, что Дуда строит имидж шута. Ольшевскому очень не понравились фотографии президента на встрече с европейскими лидерами. Как, например, эта.

И вот 10 августа Дуда вопреки критике, прессингу однопартийцев, гневу "презеса" и Зебро идет на конфликт с Мацеревичем. Премьер Беата Шидло в этой ситуации стала на сторону своего министра и Качиньского, призвав Дуду и Мацеревича закончить конфликт. К слову, комментируя вето президента касательно судебной реформы, она пригрозила, что законы будут так или иначе приняты, просто процесс будет медленнее.

Сейчас президента пытаются выставить едва ли не врагом государства. Так, автор Gazety Polskiej Codziennie Дороти Кани, абсолютно не скрывая негативного отношения к президенту и его решениям, пишет: "В польской армии до сих пор не хватает достойных преемников генералов, погибших в смоленской катастрофе". Она идет дальше, когда заявляет, дескать, решение Дуды вообще на руку России. Смоленская трагедия плюс Россия - идеальная душещипательная комбинация для ядерного сторонника ПиС.

Правда Дуда очевидно был готов к новой травле. И прекрасно осознавал, что, как рассказал GW источник в окружении президента, ему придется объяснить общественности, почему же впервые в годовщину "Чуда на Висле" не будет назначения новых генералов.

Перевес сил далеко не в пользу Дуды. По сути президент очень сильно рискнул, когда пошел против Качиньского и партии. Как Давид против Голиафа. Что это: совесть, страх или расчет? Может все вместе, а может и только что-то одно. К примеру, Дуда понимает, что Польша, которая получает ежегодно порядка 10-11 млрд евро из Брюсселя, не выйдет победителем из схватки с ЕС. Помимо денег и внешнего давления, есть и вопрос внутреннего сопротивления. Чем больше ПиС будет закручивать гайки, тем быстрее будет усиливаться оппозиция. Пока провластная партия впереди с 35-40% поддержки против 20% оппозиционных сил. Однако как долго она сможет подкупать электорат социальными программами, когда популизм правых уже сократил экономический рост. А если Брюссель все же лишит Польшу голоса в Совете Европы? А если урежут или отменят помощь?

Потому-то может оказаться, что Дуда оценил ситуацию и сделал разумный выбор ради своего будущего. Он начал "обрастать" соратниками внутри ПиС. Например, евродепутат от этой партии Марек Юрек подчеркнул, что решение Дуды не давать генеральские звания не говорит о конфликте между президентом и министром обороны. "Трудно ожидать, что начальник Вооруженных сил будет только официально сообщать о решении министров. Даже если нынешний государственный строй Польши означает, что полномочия очень раздробленные, то, по моему мнению, сама суть Речи Посполитой в том, что некоторые решения необходимо согласовывать. И у президента как военачальника Вооруженных сил есть право, чтобы определенные решения по ним согласовывали", - заметил Юрек.

Руководитель аппарата Дуды Кшиштоф Щерский в интервью Rzeczpospolita 10 августа расставил точки над "i", подчеркнув важность того, чтобы президента регулярно информировали, "а не только тогда, когда окончательные решения уже приняты". Очевидно, что Дуда превращается в самостоятельную фигуру, которая в большей степени устраивает Берлин, Париж и Брюссель.

И тот факт, что Дуда - главнокомандующий, и законодательно независим от Качиньского, является одним из ключевых тезисов в риторике по его защите в медиа. Например, генерал Януш Бронович, бывший инспектор армии Главного командования вооруженных сил, подчеркнул, что "все во главе с министром национальной обороны должны быть крайне лояльны президенту Анджею Дуде", потому как это единственный человек, который во время кризиса и войны несет ответственность за управление обороной государства. То есть среди сторонников президента есть не только и депутаты, но и генералы, а это очень важно. Особенно в условиях критики за лишение то ли 14, то ли 46 офицеров генеральских чинов.

Как заметил на страницах SuperExpress политолог Марек Мигальский, Дуде надоела роль нотариуса. Но при этом, Мигальский отмечает, что и роль Качиньского во внутренних процессах снизилась. Его игнорирует не только президент, но и министр обороны Антон Мацаревич. Поэтому политолог прогнозирует дальнейшее напряжение. Следовательно Дуда нуждается в поддержке. И не только группы членов ПиС, но оппозиции и Европы.

Экс-президент Бронислав Коморовский, который как раз представляет "Гражданскую платформу", тоже встал на сторону Дуды, когда заявил, что отставка Мацеревича обрадует 70% поляков и 50% избирателей ПиС. Партия Качиньского, заметим, уже раскалывалась и теряла группы. Причем одна из них ("Польша наиважнейшая") присоединилась к "Гражданской платформе" семь лет назад. Вполне вероятно, что и Дуда повторит их судьбу. Но между взлетами определенно будет падение, поскольку он не сможет одержать верх над всей партией. Ближайшие месяцы, возможно, недели покажут, действительно ли это all in и выход Дуды из тени "презеса", или некая хитроумная комбинация.