Как упростить выход на рынок ЕС: две новых возможности для экспортеров

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как упростить выход на рынок ЕС: две новых возможности для экспортеров

10:46 11.08.2017 |

Экономика

 Марьяна Каганяк, руководитель Офиса по продвижению экспорта при Минэкономразвития

Прошло уже более полутора лет с момента вступления в силу договора об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

За это время многие компании уже воспользовались преимуществами соглашения для выхода на европейские рынки, а ЕС укрепился в статусе нашего ключевого торгового партнера.

По данным Госстата, экспорт из Украины в ЕС за период с января по май 2017 года вырос на 25,2% (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) и составил $6,75 млрд. Это почти 40% от всего украинского экспорта.

И потенциал рынка ЕС еще не исчерпан! Достаточно напомнить, что страны Евросоюза, такие как Германия, Франция и Великобритания, в недавно представленном проекте Экспортной стратегии Украины "Дорожная карта стратегического развития торговли Украины на 2017-2021 годы" попали в перечень "недоторгованных" рынков.

По расчетам ITC (International Trade Center), только с этими тремя странами Украина может нарастить экспорт на $2,9 млрд. А это означает, что возможности, которые предлагает рынок ЕС, лишь частично используются украинскими экспортерами.

Именно поэтому Офис по продвижению экспорта (Export Promotion Office) усиленно работает над тем, чтобы информировать украинские компании о возможностях на зарубежных рынках и помочь ими воспользоваться.

В этом контексте стоит упомянуть две новые возможности для выхода на рынки ЕС, которые будут полезны украинским экспортерам.

Одна из них - программа ЕС "Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME) 2014-2020", к которой Украина присоединилась в марте этого года.

Присоединение к COSME открыло Украине доступ к бюджету программы в размере около 900 млн евро, которые будут предоставляться в виде грантов и финансирования проектов развития малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, украинский бизнес имеет возможность получать консультации, тренинги, искать бизнес-партнеров. ***Практическим применением этой программы уже стало открытие доступа украинских производителей к проекту COSME - Европейской сети предпринимателей (Enterprise Europe Network).

***Еще одна возможность Enteprise Europe Network (EEN). Это информационная сеть, которая была создана в 2008 году и объединяет 66 стран, среди которых 28 стран ЕС, больше 50 тысяч предприятий из 17 отраслей.

С помощью EEN украинские производители получили доступ к интернет-базе предприятий, информацию о В2В встречах, научном сотрудничестве, консультативной и инновационной поддержке. Зарегистрироваться на портале можно через сайт Офиса.

Что же компания получает в результате регистрации на ресурсе?

В Украине представлено восемь партнеров консорциума EEN-Ukraine, контактные данные всех можно найти на сайте Министерства экономического развития. Консорциум должен информировать о возможностях программ COSME, HORIZON-2020 и других проектов финансовой поддержки ЕС, доступных для Украины.

После регистрации в EEN компании смогут получать индивидуально подобранную рассылку о потенциальных партнерах и событиях, которые проходят в рамках EEN.

А наиболее перспективные и инновационные компании-экспортеры с нашей помощью получают возможность разместить свое бизнес-предложение в сети.

EEN также информирует о возможности развития компании в определенной сфере, помогает в привлечении инвестиций и новых технологий для повышения конкурентоспособности украинских компаний.

Как все это выглядит на практике? Механика функционирования сети проста. Если вы ищете партнера за рубежом, сперва следует ознакомиться с уже представленными профилями в сети EEN.

Поисковый интерфейс удобен для пользователя, можно настроить фильтры. Если вас заинтересовало предложение, сделайте запрос (кликните на кнопку "Request more information" и выберите МЭРТ как члена консорциума), далее заполните соответствующие формы.

После обработки запроса Офис передаст вам полученные контакты заказчика профиля.

Если вас не заинтересовали представленные предложения, можно создать собственный профиль. Наши коллеги помогут вам в заполнении, что существенно облегчит этот этап.

Чтобы отправить заявку на размещение предложения компании, необходимо:

- определить тип предложения (технологический, бизнес-запрос или предложение);

- запросить форму у партнера консорциума EEN-Ukraine для заполнения (все формы доступны на сайте Министерства экономического развития и торговли по ссылке;

- заполнить форму и отправить ее представителю нашего Офиса, который после проверки разместит ее в системе EEN.

Профиль компании будет опубликован после оценки европейских экспертов.

Стоит упомянуть, что это лишь один из многих инструментов помощи украинским экспортерам на абсолютно бесплатном основании, предоставляемых Export Promotion Office (ЕРО). Сегодня уже более 100 украинских компаний зарегистрировались в системе ЕЕN и регулярно получают предложения о партнерстве.

В конце июля украинская компания, которая зарегистрировалась на ресурсе EEN с помощью ЕРО в мае 2017 года, подписала контракт на разработку и производство высокотехнологических устройств с партнером из Великобритании.

Кроме этого, предложения шести украинских компаний в данный момент проходят процесс проверки европейскими экспертами, а профили четырех компаний уже утверждены и представлены 600 бизнес-организациям и десяткам тысяч предпринимателей.

Наша задача - увеличение количества отечественных участников системы EEN для создания "кумулятивного эффекта", что упростит выход на европейский рынок для других украинских компаний.

По материалам: Экономическая правда
 

ПО РУБРИКАМ

13:47 Ази­ат­ские ин­дек­сы за­вер­ши­ли не­де­лю ре­корд­ным па­де­ни­ем с де­каб­ря

13:45 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 10.08.2017

13:35 Дол­лар 11 ав­гу­ста по­де­ше­вел к иене до ми­ни­му­ма за бо­лее чем 3 ме­ся­ца на гео­по­ли­ти­ке

13:32 Бан­ки умень­ши­ли свой порт­фель ОВГЗ на 10 млн гри­вен до 296,1 млрд гри­вен 11 ав­гу­ста

12:24 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 11 ав­гу­ста

12:22 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 11.08.17

11:06 Не­же­ла­тель­ные кли­ен­ты: по­че­му укра­ин­цам слож­но ин­ве­сти­ро­вать за ру­беж

10:52 "Ин­ди­ка­тор страха" Уо­лл-стрит вы­рос до мак­си­му­ма с но­яб­ря

10:22 НБУ про­дал 10 ав­гу­ста бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 5 356 млн гри­вен

10:12 10 ав­гу­ста объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке уве­ли­чил­ся на $41 млн до $155,7 млн

09:47 Бан­ки уве­ли­чи­ли свой порт­фель ОВГЗ на 186,13 млн гри­вен до 296,1 млрд гри­вен 10 ав­гу­ста

08:40 Зо­ло­то до­ро­жа­ет до мак­си­му­ма за 2 ме­ся­ца на со­хра­ня­ю­щей­ся гео­по­ли­ти­че­ской на­пря­жен­но­сти

07:34 Фон­до­вые ин­дек­сы США 10 ав­гу­ста уско­ри­ли сни­же­ние

10.08 Бан­ки­ры: но­вый ва­лют­ный за­кон сыг­ра­ет не в поль­зу грив­ни

10.08 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 10.08.17

• дальше…

12:53 Cто­и­мость ав­то­га­за 11 ав­гу­ста вы­рос­ла в боль­шин­стве круп­ных се­тей

10:46 Как упро­стить вы­ход на ры­нок ЕС: две но­вых воз­мож­но­сти для экс­пор­те­ров

10:36 Ка­б­мин утвер­дил фор­му упро­щен­ной на­ло­го­вой де­кла­ра­ции о на­ло­ге на при­быль

09:34 Как си­ло­ви­ки ло­ви­ли май­не­ров у Па­то­на

08:40 Зо­ло­то до­ро­жа­ет до мак­си­му­ма за 2 ме­ся­ца на со­хра­ня­ю­щей­ся гео­по­ли­ти­че­ской на­пря­жен­но­сти

08:37 Неф­тя­ные ко­ти­ров­ки 11 ав­гу­ста про­дол­жа­ют опус­кать­ся на дан­ных ОПЕК о ро­сте до­бы­чи

10.08 Что даст укра­ин­цам еди­ный счет для упла­ты на­ло­гов

10.08 Гла­ва Ми­ню­ста при­зы­ва­ет объ­еди­нить зе­мель­ный ка­дастр и ре­естр не­дви­жи­мо­сти

10.08 Мин­сель­хоз США по­вы­сил про­гноз уро­жая зер­но­вых в Укра­ине в 2017 го­ду по­чти на 4 млн тонн

10.08 Це­ны на нефть рас­тут 10 ав­гу­ста на от­че­те ОПЕК, Brent тор­гу­ет­ся у $52,9 за бар­рель

• дальше…

14:01 Вы­бо­ры в Нор­ве­гии: вой­на за фонд в $980 млрд

11:28 ФБР за­яви­ло об ис­поль­зо­ва­нии ИГ си­стем PayPal и Ebay для тран­зак­ций в США

10:52 "Ин­ди­ка­тор страха" Уо­лл-стрит вы­рос до мак­си­му­ма с но­яб­ря

09:18 По­тре­би­тель­ская ак­тив­ность рос­си­ян при­об­ре­та­ет кре­дит­ный ха­рак­тер

09:00 В Не­па­ле за­пре­ти­ли вы­го­нять жен­щин из до­ма во вре­мя ме­сяч­ных

08:29 Сле­ды фипро­ни­ла в яй­цах об­на­ру­же­ны уже в 12 стра­нах Ев­ро­пы

08:23 Дей­стви­тель­но ли ли­дер не­мец­ких ли­бе­ра­лов при­знал Крым рос­сий­ским

08:12 Ин­дий­ские ак­ти­ви­сты при­зва­ли Вер­хов­ный суд стра­ны от­ме­нить прак­ти­ку му­суль­ман­ско­го раз­во­да

10.08 Ана­до­лу: В Тур­ции вы­да­ны ор­де­ры на арест 35 жур­на­ли­стов

10.08 Юж­ная Ко­рея де­ла­ет пер­вый шаг к «на­ло­гу на ро­бо­тов»

10.08 В Тур­ции за­дер­жан рос­си­я­нин, пла­ни­ро­вав­ший сбить са­мо­лет США

10.08 Во­семь из де­ся­ти дат­чан по­лу­ча­ют по­со­бия от го­су­дар­ства

10.08 Ки­тай­цы не­ожи­дан­но пе­ре­ста­ли по­ку­пать за­ру­беж­ную не­дви­жи­мость

10.08 Ки­тай мо­жет уда­рить по соб­ствен­ным бан­кам

10.08 Уро­вень ин­фля­ции в Ве­не­су­э­ле до­стиг 250%

• дальше…

10.08 Как опла­тить пар­ков­ку в Ки­е­ве по но­вым пра­ви­лам

10.08 Ки­ев ре­шил сде­лать бес­плат­ной пар­ков­ку в вы­ход­ные дни

09.08 Гос­спец­свя­зи раз­ра­бо­та­ло за­ко­но­про­ект об обя­за­тель­ной ре­ги­стра­ции або­нен­тов мо­биль­ной свя­зи

08.08 Ва­кант­ность в тор­го­вых цен­трах Ки­е­ва рез­ко сни­зи­лась

08.08 Ки­ев­ских пар­ков­щи­ков за­ме­нят кон­тро­ле­ра­ми

07.08 IT-сек­тор за­хва­ты­ва­ет офис­ный ры­нок Ки­е­ва

04.08 Объ­ем жи­лья на пер­вич­ном рын­ке Ки­е­ва в 10 раз пре­вы­ша­ет спрос - экс­перт

02.08 Стан­ция мет­ро "Кловская" пол­но­стью от­ка­за­лась от же­то­нов. На оче­ре­ди еще че­ты­ре стан­ции

02.08 Ту­ризм воз­вра­ща­ет­ся в Ки­ев: ре­зуль­та­ты 1-го по­лу­го­дия 2017 го­да на рын­ке ка­че­ствен­ных оте­лей

02.08 Клич­ко: Пар­ков­ка в Ки­е­ве с 10 ав­гу­ста бу­дет опла­чи­вать­ся толь­ко через пар­ко­ма­ты, смс и та­ло­ны

01.08 Что ждет Укра­и­ну, ес­ли мед­ре­фор­му не при­мут

31.07 По­че­му укра­и­нец про­тив рын­ка зем­ли

31.07 Dragon Capital по­ку­па­ет два биз­нес-цен­тра в Ки­е­ве

28.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить сне­го­пла­виль­ный пункт за 43 мил­ли­о­на гри­вен

27.07 СП "Электронтранс" тре­бу­ет от­ме­нить ре­ше­ние тен­дер­но­го ко­ми­те­та о по­став­ке Ки­е­ву 40 низ­ко­поль­ных трам­ва­ев Pesa

• дальше…

09:54 Да­ни­люк счи­та­ет пе­ре­нос рас­смот­ре­ния его апел­ля­ции су­дом ско­ор­ди­ни­ро­ван­ной ра­бо­той про­тив не­го

08:23 Дей­стви­тель­но ли ли­дер не­мец­ких ли­бе­ра­лов при­знал Крым рос­сий­ским

10.08 Где в рас­сле­до­ва­нии НАБУ по "Стене" Яце­ню­ка на­шли "зраду"

10.08 Ав­гу­стов­ский блиц-криг. Ждать ли в бли­жай­шее вре­мя пу­тин­ско­го втор­же­ния в Укра­и­ну

09.08 Ко­гда "Бе­лый вождь" от­пра­вит Тяг­ни­бо­ка на пен­сию

09.08 Укра­и­на разо­рва­ла со­гла­ше­ние с Рос­си­ей по экс­пор­ту во­ен­ной тех­ни­ки

09.08 Рос­сий­ские сай­ты вы­па­ли из топ-10 са­мых по­се­ща­е­мых ин­тернет-ре­сур­сов Укра­и­ны

08.08 За­чем Тби­ли­си пре­вра­ща­ет Са­а­ка­шви­ли в Яну­ко­ви­ча

08.08 Бой за "Муравейник". Что про­ис­хо­дит на Свет­ло­дар­ской ду­ге

07.08 Суд аре­сто­вал все иму­ще­ство На­си­ро­ва, - САП

07.08 "Се­зон отпусков" в АТО. Охо­та на дро­нов и ожи­да­ние "Джавелинов"

07.08 Вы­ход­ные в АТО. Про­во­ка­ции, бои и как от­ве­ча­ли вра­гу ВСУ

07.08 Пен­та­гон ре­ко­мен­до­вал Бе­ло­му до­му предо­ста­вить Ки­е­ву ле­таль­ное ору­жие

07.08 Про­тив Гон­та­ре­вой воз­об­но­ви­ли след­ствие - суд

04.08 Мар­ты­нен­ко про­иг­рал суд в Швей­ца­рии по кор­руп­ци­он­но­му де­лу - DW

• дальше…

13:42 Samsung вы­иг­ра­ла суд про­тив быв­ших ко­рей­ских вла­дель­цев Galaxy Note7

12:30 Panasonic те­сти­ру­ет са­мо­управ­ля­е­мые крес­ла-ко­ляс­ки в то­кий­ском аэро­пор­ту

12:00 Ки­тай впер­вые в ми­ре осу­ще­ствил без­опас­ную кван­то­вую пе­ре­да­чу дан­ных со спут­ни­ка

10:07 Уче­ным уда­лось внед­рить вре­до­нос­ный код в мо­ле­ку­лу ис­кус­ствен­ной ДНК

08:52 Устрой­ства Microsoft Surface ока­за­лись са­мы­ми про­блем­ны­ми в ми­ре

10.08 Skoda и Tata от­ка­за­лись от идеи вы­пус­ка сов­мест­ных ма­шин

10.08 Nissan пре­кра­ща­ет раз­ра­бот­ку ак­ку­му­ля­то­ров для элек­тро­мо­би­лей

10.08 5 глав­ных финан­со­вых оши­бок при по­куп­ке ав­то­мо­би­ля

10.08 Skoda сде­ла­ет для «Фолькс­ва­ге­на» до­ступ­ный крос­со­вер

10.08 Facebook раз­ви­ва­ет ви­део­кон­тент и бро­са­ет вы­зов YouTube и ТВ

09.08 Mercedes при­ду­мал по­душ­ки без­опас­но­сти для пе­ше­хо­дов

09.08 VPN-сер­вис Hotspot Shield ули­чи­ли в слеж­ке за поль­зо­ва­те­ля­ми

08.08 Mazda на­учи­лась вос­пла­ме­нять бен­зин сжа­ти­ем

08.08 Toyota при­ду­ма­ла ко­роб­ку пе­ре­дач, ко­то­рая и не «ме­ха­ни­ка», и не «ав­то­мат»

08.08 Гиб­кие бес­про­вод­ные на­уш­ни­ки Samsung U Flex Headphones обес­пе­чи­ва­ют до 10 ча­сов ав­то­ном­ной ра­бо­ты

• дальше…

13:27 Аме­ри­кан­ские ком­па­нии ста­ли об­ра­щать боль­ше вни­ма­ния на со­сто­я­ние здо­ро­вья кан­ди­да­тов в ген­ди­рек­то­ры

09.08 Ки­тай­ский ре­сто­ран пред­ла­гал жен­щи­нам скид­ку за боль­шую грудь

07.08 Раз­ру­ше­ние ми­фа о ро­бо­ти­за­ции: без­ра­бо­ти­цы не бу­дет

07.08 Как пра­виль­но ска­зать "нет": 3 си­ту­а­ции на ра­бо­те

04.08 Пло­хой на­чаль­ник: 10 при­зна­ков

03.08 Но­вая про­фес­сия – по­пуля­ри­за­тор на­у­ки

31.07 15 на­вы­ков, ко­то­рые не­об­хо­ди­мы каж­до­му

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

20.07 15 при­зна­ков то­го, что вам не­до­пла­чи­ва­ют

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

14.07 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно