Как упростить выход на рынок ЕС: две новых возможности для экспортеров

Марьяна Каганяк, руководитель Офиса по продвижению экспорта при Минэкономразвития

Прошло уже более полутора лет с момента вступления в силу договора об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

За это время многие компании уже воспользовались преимуществами соглашения для выхода на европейские рынки, а ЕС укрепился в статусе нашего ключевого торгового партнера.

По данным Госстата, экспорт из Украины в ЕС за период с января по май 2017 года вырос на 25,2% (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) и составил $6,75 млрд. Это почти 40% от всего украинского экспорта.

И потенциал рынка ЕС еще не исчерпан! Достаточно напомнить, что страны Евросоюза, такие как Германия, Франция и Великобритания, в недавно представленном проекте Экспортной стратегии Украины "Дорожная карта стратегического развития торговли Украины на 2017-2021 годы" попали в перечень "недоторгованных" рынков.

По расчетам ITC (International Trade Center), только с этими тремя странами Украина может нарастить экспорт на $2,9 млрд. А это означает, что возможности, которые предлагает рынок ЕС, лишь частично используются украинскими экспортерами.

Именно поэтому Офис по продвижению экспорта (Export Promotion Office) усиленно работает над тем, чтобы информировать украинские компании о возможностях на зарубежных рынках и помочь ими воспользоваться.

В этом контексте стоит упомянуть две новые возможности для выхода на рынки ЕС, которые будут полезны украинским экспортерам.

Одна из них - программа ЕС "Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME) 2014-2020", к которой Украина присоединилась в марте этого года.

Присоединение к COSME открыло Украине доступ к бюджету программы в размере около 900 млн евро, которые будут предоставляться в виде грантов и финансирования проектов развития малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, украинский бизнес имеет возможность получать консультации, тренинги, искать бизнес-партнеров. ***Практическим применением этой программы уже стало открытие доступа украинских производителей к проекту COSME - Европейской сети предпринимателей (Enterprise Europe Network).

***Еще одна возможность Enteprise Europe Network (EEN). Это информационная сеть, которая была создана в 2008 году и объединяет 66 стран, среди которых 28 стран ЕС, больше 50 тысяч предприятий из 17 отраслей.

С помощью EEN украинские производители получили доступ к интернет-базе предприятий, информацию о В2В встречах, научном сотрудничестве, консультативной и инновационной поддержке. Зарегистрироваться на портале можно через сайт Офиса.

Что же компания получает в результате регистрации на ресурсе?

В Украине представлено восемь партнеров консорциума EEN-Ukraine, контактные данные всех можно найти на сайте Министерства экономического развития. Консорциум должен информировать о возможностях программ COSME, HORIZON-2020 и других проектов финансовой поддержки ЕС, доступных для Украины.

После регистрации в EEN компании смогут получать индивидуально подобранную рассылку о потенциальных партнерах и событиях, которые проходят в рамках EEN.

А наиболее перспективные и инновационные компании-экспортеры с нашей помощью получают возможность разместить свое бизнес-предложение в сети.

EEN также информирует о возможности развития компании в определенной сфере, помогает в привлечении инвестиций и новых технологий для повышения конкурентоспособности украинских компаний.

Как все это выглядит на практике? Механика функционирования сети проста. Если вы ищете партнера за рубежом, сперва следует ознакомиться с уже представленными профилями в сети EEN.

Поисковый интерфейс удобен для пользователя, можно настроить фильтры. Если вас заинтересовало предложение, сделайте запрос (кликните на кнопку "Request more information" и выберите МЭРТ как члена консорциума), далее заполните соответствующие формы.

После обработки запроса Офис передаст вам полученные контакты заказчика профиля.

Если вас не заинтересовали представленные предложения, можно создать собственный профиль. Наши коллеги помогут вам в заполнении, что существенно облегчит этот этап.

Чтобы отправить заявку на размещение предложения компании, необходимо:

- определить тип предложения (технологический, бизнес-запрос или предложение);

- запросить форму у партнера консорциума EEN-Ukraine для заполнения (все формы доступны на сайте Министерства экономического развития и торговли по ссылке;

- заполнить форму и отправить ее представителю нашего Офиса, который после проверки разместит ее в системе EEN.

Профиль компании будет опубликован после оценки европейских экспертов.

Стоит упомянуть, что это лишь один из многих инструментов помощи украинским экспортерам на абсолютно бесплатном основании, предоставляемых Export Promotion Office (ЕРО). Сегодня уже более 100 украинских компаний зарегистрировались в системе ЕЕN и регулярно получают предложения о партнерстве.

В конце июля украинская компания, которая зарегистрировалась на ресурсе EEN с помощью ЕРО в мае 2017 года, подписала контракт на разработку и производство высокотехнологических устройств с партнером из Великобритании.

Кроме этого, предложения шести украинских компаний в данный момент проходят процесс проверки европейскими экспертами, а профили четырех компаний уже утверждены и представлены 600 бизнес-организациям и десяткам тысяч предпринимателей.

Наша задача - увеличение количества отечественных участников системы EEN для создания "кумулятивного эффекта", что упростит выход на европейский рынок для других украинских компаний.