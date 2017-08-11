Данилюк считает перенос рассмотрения его апелляции судом скоординированной работой против него

Министр финансов Александр Данилюк считает, что 10 августа Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение его жалобы, чтобы не дать ему защитить свои права.

Об этом министр написал на своей странице в социальной сети Facebook в четверг 10 августа, передают Українські Новини.

"Сегодня рассмотрение моей жалобы в Апелляционном суде Киева относительно неправомерного решения Печерского суда на основании неправомерного обращения прокурора в очередной раз перенесли. Теперь на 16 августа. Никак не могут довезти материалы дела из Печерского суда (видимо, летние пробки на дорогах или отправили птичьей почтой). Выглядит как скоординированная работа - пытаются не позволить мне защитить свои права", - написал министр.

Как сообщали Українські Новини, 18 июля Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры поручил Государственной фискальной службе провести проверку министра финансов на предмет соблюдения требований налогового и валютного законодательства за период с 1998 года по 2016 год.

Генеральная прокуратура подозревает чиновника в уклонении от уплаты налогов и сборов (ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса).

Данилюк считает сфабрикованным дело против него и намерен в ближайшее время также подать жалобу на судью и подать заявление о преступлении по заведомо неправомерным действиям должностных лиц.