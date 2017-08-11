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Данилюк считает перенос рассмотрения его апелляции судом скоординированной работой против него
09:54 11.08.2017 |
Министр финансов Александр Данилюк считает, что 10 августа Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение его жалобы, чтобы не дать ему защитить свои права.
Об этом министр написал на своей странице в социальной сети Facebook в четверг 10 августа, передают Українські Новини.
"Сегодня рассмотрение моей жалобы в Апелляционном суде Киева относительно неправомерного решения Печерского суда на основании неправомерного обращения прокурора в очередной раз перенесли. Теперь на 16 августа. Никак не могут довезти материалы дела из Печерского суда (видимо, летние пробки на дорогах или отправили птичьей почтой). Выглядит как скоординированная работа - пытаются не позволить мне защитить свои права", - написал министр.
Как сообщали Українські Новини, 18 июля Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры поручил Государственной фискальной службе провести проверку министра финансов на предмет соблюдения требований налогового и валютного законодательства за период с 1998 года по 2016 год.
Генеральная прокуратура подозревает чиновника в уклонении от уплаты налогов и сборов (ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса).
Данилюк считает сфабрикованным дело против него и намерен в ближайшее время также подать жалобу на судью и подать заявление о преступлении по заведомо неправомерным действиям должностных лиц.
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