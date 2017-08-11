Как силовики ловили майнеров у Патона

В четверг информационное пространство взбудоражила новость о необычной находке Нацполиции и СБУ. Правоохранители обнаружили на территории лечебно-оздоровительного комплекса, принадлежащего Институту электросварки им. Патона, фабрику по производству Bitcoin. Около 200 единиц компьютерного оборудования находились в неработающем бассейне.

LIGA.net попыталась получить комментарий у руководства института, но ни один из полутора десятков телефонов руководства научного центра не отвечал. Рядовые сотрудники института сообщили, что ничего не слышали о фабрике Bitcoin, и еще несколько лет назад ходили в бассейн плавать.

В чем обвиняют майнеров

О находке правоохранителей стало известно из постановления Святошинского райсуда Киева. По информации следствия, 200 приборов для майнинга были размещены при содействии должностных лиц лечебно-восстановительного центра без заключения договоров.

В материалах суда отмечается, что выпуск и оборот денежных суррогатов криптовалюты Bitcoin на территории Украины запрещен согласно ч. 2 ст. 32 закона Украины "О Национальном банке Украины", а также противоречит законам "О банковской деятельности" и "О платежных системах и переводах средств в Украине".

"В дальнейшем полученная криптовалюта используется как средство платежа путем обмена на электронные деньги официальных платежных систем, путем подделки электронных платежных поручений и других банковских документов", - отмечается в постановлении.

Таким образом, суд разрешил СБУ обыск и изъятие вещей и документов, связанных с генерацией Bitcoin.

В Нацбанке к моменту выхода материала не ответили на запрос LIGA.net.

Что говорят юристы?

Опрошенные юристы сходятся во мнении, что майнинг криптовалюты в Украине не является незаконным и на данный момент не может регулироваться Нацбанком.

"Заниматься майнингом в Украине абсолютно законно. Криптовалюта, из-за того что в ее названии есть слово "валюта", не становится таковой по юридической части. Есть четкое законодательное определение валют, валютных ценностей в Украине", - отмечает управляющий партнер адвокатского объединения Юскутум Артем Афян.

Единого определения криптовалюты на данный момент нет даже в мире, говорит адвокат и СЕО Axon Partners Дмитрий Гадомский.

"Нет понимания, что же такое криптовалюта. Все страны смотрят друг на друга и ждут, пока кто-то даст определение, споткнется, и можно будет научиться на чужой ошибке", - отмечает юрист.

По словам Афяна, аргументы Нацбанка о том, что криптовалюта - это ничем не обеспеченный "денежный суррогат", являются только предупреждением. Оно не означает запрета их использования.

"Нельзя называть криптовалюту суррогатом денег и пытаться сделать вид, что она запрещена. Особенно обидно, что это пытаются делать именно сейчас, когда такие страны, как Япония, Австралия, Казахстан, Беларусь, Польша, Россия, пытаются привлечь и развивать криптовалюты в своих странах", - отмечает он.

Сколько зарабатывали майнеры из бассейна?

По словам менеджера по развитию бизнеса компании Hotmine Александра Момота, оборудование на фабрике Bitcoin в институте Патона может стоить $400 000-800 000.

Подобная ферма потребляет электричества на 300 000 грн в месяц и приносит минимум несколько десятков тысяч долларов, рассказывает Момот.

По его словам, обыск и изъятие оборудования майнеров - это не что иное, как попытка давления на бизнес.

Казнить нельзя помиловать

Ситуацию с обыском в институте Патона нельзя оценивать однозначно, отмечает Афян. "Похоже, дело им квалифицировали и за производство суррогатов, и за то, что они там находились незаконно. Ситуация двоякая. Сказать, что люди ни в чем не виноваты, похоже, нельзя, потому что они, скорее всего, виновны в незаконном подключении к электричеству. Но это нужно еще доказать", - считает он.

Момот уверен на 99%, что в данном случае не было кражи электроэнергии. "Майнеры альткоинов (изъятое оборудование майнит именно альты, а не биткоины) обычно не ищут электроэнергию подешевле, и ее цена имеет меньшее значение для прибыльности, чем в случае с майнингом биткоинов," - отмечает он.

По его мнению, если бы проблема была в краже электроэнергии, им бы не инкриминировали статью, которая касается выпуска денежного суррогата. "Это просто поиск основания, чтобы привлечь к криминальной ответственности на ровном месте, забрать оборудование, а потом решать вопросы", - добавляет Момот.

Вместо резюме

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что государству вместо желания запретить криптовалюты нужно ввести адекватное регулирование, позволяющее бизнесу спокойно работать.

"Этот бизнес для страны лучше самого технологичного экспорта - деньги тратятся здесь, а биткоины и альткоины продаются иностранным гражданам. Давление на него закончится тем, что майнеры уйдут в Грузию, Канаду и даже Беларусь с Казахстаном. Украина за несколько лет потеряет десятки миллиардов гривень", - говорит Момот.