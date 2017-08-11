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Действительно ли лидер немецких либералов признал Крым российским
08:23 11.08.2017 |
В сегодняшней России либералов вообще-то не любят, но лидер немецких либералов Кристиан Линднер (Christian Lindner) уже несколько дней является героем множества сообщений, статей и комментариев в российских СМИ. Причина тому - опубликованное 5 августа интервью, которое председатель Свободной демократической партии (СвДП) дал газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung и другим изданиям медиагруппы Funke.
Кристиан Линднер ищет выход из тупика
В этом большом интервью Линднер, отвечая на два вопроса об отношениях с Россией, сделал несколько заявлений, наделавших немало шума в Германии и вызвавших повышенный интерес в российских СМИ. При этом в некоторых из них высказывания немецкого политика по мере развития темы претерпели значительные метаморфозы. Кульминацией эффекта испорченного телефона стало сообщение телеканала НТВ от 8 августа: "Немецкие либеральные политики выразили готовность признать присоединение Крыма к России".
Ближе к истине оказался заголовок публикации РИА "Новости" - "Eвропейские политики де-факто признают полуостров российским". Хотя и эта фраза может создать у российских читателей обманчивое впечатление, будто в политических кругах не только Германии, но и всей Европы принципиально изменилось отношение к статусу Крыма. Сразу несколько российских СМИ так и написали: "В Европе поменяли отношение к проблеме Крыма".
Чтобы избежать недоразумений, DW решила еще раз напомнить, что же конкретно сказал в нашумевшем интервью Кристиан Линднер. Отвечая на вопрос об отношениях Германии и Турции, политик заявил, что они нуждаются в перезапуске (Neustart). И добавил, что это же необходимо и в отношениях ФРГ с Россией. На уточняющий вопрос журналиста: "В каком смысле?" лидер немецких либералов ответил: "Мы должны выбраться из тупика".
Как помочь Путину сохранить лицо?
После этого он подчеркнул, что, с одной стороны, выступает за оказание моральной поддержки "восточноевропейским партнерам по НАТО" и за "приоритет отношений с США". Так что заголовок статьи на портале Утро.ru - "Германия променяла США на Россию", - в которой несколько раз указывается на высказывания Линднера, не совсем точно отражает действительность.
С другой стороны, продолжил Кристиан Линднер в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung, "необходимы предложения, которые позволят Путину без потери лица скорректировать свою политику". По его словам, в вопросе отмены санкций не стоит дожидаться полного выполнения минских соглашений: "Следует поощрять и положительные промежуточные шаги".
Лидер немецких либералов считает, что нужно попытаться "вновь привнести движение в отношения с Россией", поскольку "безопасность и благополучие в Европе зависят в том числе и от отношений с Москвой". Произнеся это, Линднер и добавил ту самую фразу, которая вызвала такой резонанс: "Хочу нарушить табу: я опасаюсь, что пока Крым следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок (dauerhaftes Provisorium)".
Лидер СвДП призывает к гибкости и креативности
Тут интервьюер переспросил: "Вы хотите смириться с тем, что Россия аннексировала часть Украины?" "Нет, - ответил Линднер, - но этот конфликт придется отгородить (от остальных тем. - Ред.), чтобы на других направлениях добиться прогресса". Слово "отгородить" (einkapseln) некоторые русскоязычные СМИ перевели как "заморозить", хотя сам Линднер этот термин в данном случае вовсе не использовал.
Далее лидер СвДП напомнил: "Аннексию Советским Союзом прибалтийских государств мы ведь тоже никогда не признавали", что, однако, не помешало таким государственным деятелям, как канцлер ФРГ Вилли Брандт (Willi Brandt) и министр иностранных дел Вальтер Шеель (Walter Scheel) проводить (в 1970-х годах) "восточную политику", которую затем "вплоть до объединения Германии" продолжили Гельмут Коль (Helmut Kohl) и Ганс-Дитрих Геншер (Hans-Dietrich Genscher).
Эти политики, находясь, по выражению Линднера, на твердых позициях, осуществляли "изменения путем сближения", что свидетельствовало о новом мышлении. "Именно это нам нужно и сегодня: больше диалога и больше креативности в общении друг с другом", - сказал в конце данного пассажа и всего интервью лидер СвДП.
Неудачная заявка на пост министра иностранных дел
Двух своих знаменитых однопартийцев - Шееля и Геншера - Кристиан Линднер упомянул целенаправленно, чтобы напомнить: представитель либералов в коалициях СвДП и с социал-демократами, и с христианскими демократами традиционно занимал пост министра иностранных дел.
Тем самым нынешний лидер СвДП, по мнению многих наблюдателей, в этом предвыборном интервью подал заявку на руководство МИДом ФРГ и попытался представить себя как человека, который способен проявлять во внешней политике гибкость и прагматизм.
Пошло ли это интервью на пользу Кристиану Линднеру и СвДП, покажут результаты выборов в бундестаг 24 сентября. Бурная - и большей частью отрицательная - реакция в Германии на его призыв вынести вопрос о Крыме за скобки в диалоге с Москвой и ослабить санкции свидетельствует скорее о том, что лидер либералов добился обратного эффекта.
А тот факт, что его демонстративно поддержала кандидат в канцлеры ФРГ от весьма пророссийской Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), вряд ли добавит ему популярности среди либеральных и праволиберальных немецких избирателей. Именно поддержка Линднера Сарой Вагенкнехт вдохновила российских комментаторов на обобщения о широких слоях европейских политиков, якобы признавших аннексию Крыма.
Что же касается самой фразы о "временном решении на неопределенный срок", то ее при всем желании вряд ли можно трактовать как признание принадлежности Крыма к России. Ведь признание - это нечто окончательное. А Линднер ратует всего лишь за временный, промежуточный подход.
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