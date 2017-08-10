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Как оплатить парковку в Киеве по новым правилам
17:09 10.08.2017 |
С 10 августа жители Киева смогут оплачивать парковку только безналичными платежами. В Киеве начал работать Закон о парковке. Такая форма оплаты создана, чтобы ликвидировать незаконные теневые обороты в этой сфере. InfoResist рассказывает, как будет работать парковка в Киеве по новым правилам.
Если после 10 августа кто-то будет требовать оплатить парковку наличными, можно незамедлительно звонить в полицию и сообщать о вымогательстве и незаконных действия.
Существует четыре способа оплаты парковки безналичным расчетом. Так, совершить оплату можно с помощью: скретч-карты, платежного купона, паркомата или мобильного приложения.
В Киеве существует несколько парковочных зон. Цена за часовую парковку везде отличается. Но по выходным с 00:00 до 24:00 - парковка бесплатная. Расположение зон на карте можно посмотреть на сайте.
* Зона I - с 8.00 до 22.00 - 10 грн/час;
* Зона II - с 8.00 до 22.00 - 7 грн/час;
* Зона III - с 8.00 до 22.00 - 5 грн/час.
Парковка в Киеве: способы оплаты
Парковочный талон или абонемент на месяц
Подобные талоны можно купить в КП «Киевтранспарксервис» и киосках «Союзпечать». Для оплаты парковки нужно внести в соответствующие поля информацию об остановке и положить карточку под лобовое стекло.
Официальные адреса, где продаются талона на почасовые, дневные и квартальные абонементы, можно увидеть на сайте.
Стоимость месячного абонемента:
* Зона I - 630 грн;
* Зона II - 441 грн;
* Зона III - 315 грн.
Паркомат
Оплата парковки с помощью паркомата:
* сначала нужно выбрать язык обслуживания;
* вставить купюру и получить специальный чек;
* чек положить под лобовое стекло, чтобы инспектор смог его увидеть.
К слову, паркомат не выдает сдачи. Поэтому крупные купюры придется сначала разменять.
Оплата с помощью Скертч-карты
Оплатить парковку с помощью специальной скертч-карты:
* приобрести карту на определенную сумму;
* код пополнения прислать на номер «516». В ответ должно прийти сообщение о зачислении денег;
* далее следует отправить сообщение с номером зоны парковки (А1, А2, А3) и без пробелов государственный номер машины.
* для завершения парковки нужно отправить sms на с буквой «С» или позвонить на номер «516».
Загрузить приложение «М-парковка» для смартфона можно из магазинов App Store или Google Play.
Далее следует зарегистрировать личный аккаунт в приложении и пополнить счет. Это можно сделать двумя способами:
* пополнить счет с помощью скретч-карты;
* пополнить счет с помощью своей платежной карты.
При парковке нужно указать номер зоны, который обозначен на специальном знаке или же отсканировать QR-код там же. Далее требуется ввести номер государственного номера автомобиля.
Для завершения парковки достаточно нажать соответствующую кнопку в приложении.
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