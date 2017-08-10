Как оплатить парковку в Киеве по новым правилам

С 10 августа жители Киева смогут оплачивать парковку только безналичными платежами. В Киеве начал работать Закон о парковке. Такая форма оплаты создана, чтобы ликвидировать незаконные теневые обороты в этой сфере. InfoResist рассказывает, как будет работать парковка в Киеве по новым правилам.

Если после 10 августа кто-то будет требовать оплатить парковку наличными, можно незамедлительно звонить в полицию и сообщать о вымогательстве и незаконных действия.

Существует четыре способа оплаты парковки безналичным расчетом. Так, совершить оплату можно с помощью: скретч-карты, платежного купона, паркомата или мобильного приложения.

В Киеве существует несколько парковочных зон. Цена за часовую парковку везде отличается. Но по выходным с 00:00 до 24:00 - парковка бесплатная. Расположение зон на карте можно посмотреть на сайте.

* Зона I - с 8.00 до 22.00 - 10 грн/час;

* Зона II - с 8.00 до 22.00 - 7 грн/час;

* Зона III - с 8.00 до 22.00 - 5 грн/час.

Парковка в Киеве: способы оплаты

Парковочный талон или абонемент на месяц

Подобные талоны можно купить в КП «Киевтранспарксервис» и киосках «Союзпечать». Для оплаты парковки нужно внести в соответствующие поля информацию об остановке и положить карточку под лобовое стекло.

Официальные адреса, где продаются талона на почасовые, дневные и квартальные абонементы, можно увидеть на сайте.

Стоимость месячного абонемента:

* Зона I - 630 грн;

* Зона II - 441 грн;

* Зона III - 315 грн.

Паркомат

Оплата парковки с помощью паркомата:

* сначала нужно выбрать язык обслуживания;

* вставить купюру и получить специальный чек;

* чек положить под лобовое стекло, чтобы инспектор смог его увидеть.

К слову, паркомат не выдает сдачи. Поэтому крупные купюры придется сначала разменять.

Оплата с помощью Скертч-карты

Оплатить парковку с помощью специальной скертч-карты:

* приобрести карту на определенную сумму;

* код пополнения прислать на номер «516». В ответ должно прийти сообщение о зачислении денег;

* далее следует отправить сообщение с номером зоны парковки (А1, А2, А3) и без пробелов государственный номер машины.

* для завершения парковки нужно отправить sms на с буквой «С» или позвонить на номер «516».

Загрузить приложение «М-парковка» для смартфона можно из магазинов App Store или Google Play.

Далее следует зарегистрировать личный аккаунт в приложении и пополнить счет. Это можно сделать двумя способами:

* пополнить счет с помощью скретч-карты;

* пополнить счет с помощью своей платежной карты.

При парковке нужно указать номер зоны, который обозначен на специальном знаке или же отсканировать QR-код там же. Далее требуется ввести номер государственного номера автомобиля.

Для завершения парковки достаточно нажать соответствующую кнопку в приложении.



