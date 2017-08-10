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Где в расследовании НАБУ по "Стене" Яценюка нашли "зраду"
15:12 10.08.2017 |
"Европейский вал" стал "крючком" для представителей "пятой колонны" и полезных идиотов, которые ставят под сомнение саму необходимость возведения данного объекта.
На днях стало известно, что следователи Национального антикоррупционного бюро объявили подозрение семи лицам, причастным к хищению средств проекта "Стена". На коррупционных схемах попались должностные лица Государственной пограничной службы, управления капитального строительства, а также руководители фирм-подрядчиков, в частности, директор Черниговского автодора. Наконец НАБУ показало, что может быть полезным не только отдельным финансово-промышленным группам для устранения конкурентов, но и государству: воров, которые наживаются на вещах, необходимых для нацбезопасности, надо ловить и наказывать без лишних слов.
Впрочем, в соцсетях новость от НАБУ вызвала очередную волну "зрадофильства": мол, следователи задержали только "стрелочников", тогда как ни одного известного чиновника в списке нет. Что якобы свидетельствует о том, что никто на самом деле не расследует более масштабные злоупотребления во время строительства "Стены". Мол, где среди махинаторов руководство Госпогранслужбы и инициатор проекта экс-премьер-министр Арсений Яценюк? На упоминании его имени просто для красного словца уже не первый год паразитируют десятки политиков.
В целом же, постановка вопроса - почему НАБУ не ловит только крупную рыбу - является абсолютно ошибочной. Коррупция в Украине наблюдается на каждом уровне, и воры на низовых ступенях ничем не отличаются от тех, кто сверху. Да и вообще, у нас хватает персонажей, которые мыслят следующим образом: "Стена" Украине не нужна, потому что на ее строительстве воруют деньги. Если руководствоваться такой логикой, то зачем нам новые дороги, мосты, инфраструктурные проекты, если на их строительстве украдут деньги!
Главный вопрос - не в "Стене", а в действиях правоохранительных органов, которые будут ловить нечистых на руку дельцов. Задержание подозреваемых в кражах на этом стратегическом объекте должно стать сигналом для остальных чиновников: будешь воровать - придут и за тобой. Именно так и работает антикоррупционная система на Западе. Посадить всех - невозможно, а вот напугать неотвратимостью наказания НАБУ и ГПУ вполне способны. Было бы желание...
И, последнее. "Стена" стала неким маркером: по тому, кто критикует этот проект (под разными соусами и с разными аргументами), можно легко вычислять потенциальных агентов Кремля. И когда кто-то радуется, что строительство "Европейского вала" пробуксовывает, и требует из-за этого вообще его закрыть, возникает закономерный вопрос: эти ребята уже напекли караваев для Путина?
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