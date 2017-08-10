Финансовые новости
- |
- 10.08.17
- |
- 14:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Августовский блиц-криг. Ждать ли в ближайшее время путинского вторжения в Украину
14:55 10.08.2017 |
Август в мире традиционно считается месяцем отпускным, весьма небогатым на события. Однако в мировой политической практике так было до 2008 года, когда Россия вторглась в Грузию. Дошло до того, что в последние годы западные политики уже и не планируют свой отпуск на август. Об этом пишет, например, в своей книге "Hard choices" бывший кандидат в президенты США Хилари Клинтон.
Для украинского общества и военных переломным стал август 2014 года, когда Кремль провел короткую, хоть и неофициальную военную кампанию на Донбассе. Через год произошел всплеск обстрелов и военной активности в зоне АТО, а в августе 2016 года произошла информационно-психологическая эскалация (так называемый "крымский инцидент" 7 августа в районе Армянска).
Кстати, август для военного обострения выбран не случайно - именно к 1 сентября традиционно как в советской, так и российской армии заканчивается летний период обучения, а значит, войска на полигонах находятся в максимальном боевом состоянии.
Увы, по всей видимости, и в нынешнем августе стоит ждать чего-то подобного - от попыток раскачивания внутренней ситуации в стране до резкого военного обострения на линии соприкосновения на Донбассе.
Вот и нынешний август не стал исключением. Уже с начала месяца в СМИ стали появляться многочисленные сведения о передвижениях российской армии к ее западным границам. Официальная причина, называемая в Кремле, масштабные учения в Беларуси "Запад-2107", которые должны пройти с 14 по 20 сентября. В них, по заявлению россиян, будет задействовано до 12 700 военнослужащих, из которых около 3000 - от Вооруженных сил Российской Федерации, и до 680 единиц боевой техники.
На этом фоне "возбудились" и очень многие политики и эксперты, которые стали выдвигать самые фантастические версии дальнейшего развития событий. От танкового рывка из Беларуси в направлении Киева, то начала боевых действий из Приднестровья с целью "оккупации Одесской области". Все эти сценарии не учитывают одного - возросших возможностей украинской армии и возможную международную реакцию. На сегодня уже ни у кого нет сомнений, что наш Генштаб при разработке своих планов обязательно учитывает возможность прямого военного вмешательство "северного соседа".
А что касается НАТО, то возможный негативный сценарий развития российских учений купируется аналогичными учениями "Драгон-2017", которые проводятся в этот же период на территории Польши. В них будут принимать участие около 12 тысяч военнослужащих из Польши, США, Великобритании, Литвы, Латвии, Германии, Румынии, Словакии, Грузии и Украины.
Вариант с Приднестровьем вряд ли стоит на сегодня рассматривать как возможный, так как в случае начала активных боевых действий на этом направлении в воздухе подвисает главный вопрос - снабжение, которое станет головной болью - разве если морем из оккупированного Крыма. А наступление по болотам на границе Беларуси и Украины - вообще на грани понимания. Со времен действия тут партизанских отрядов Сидора Ковпака количество дорог почти не возросло, да и переправиться через полноводную Десну для наступления на Киев можно только через три моста, которые наверняка подготовлены для подрыва на такой вот случай.
А вот локальное обострение на линии соприкосновения на Донбассе ко Дню Независимости - вполне реальный вариант. Например, устроить ряд провокационных обстрелов жилого сектора Донецка или Горловки - внутренний эффект для населения ОРДЛО будет точно такой же. Или, например, серия терактов под маркой "украинских ДРГ" или подполья. Такое циничное передергивание позволит как России, так и ее марионеткам какое-то время отвлечь внимание от реального урегулирования ситуации и еще больше накалить обстановку.
В любом случае необходимо помнить, что все эти "пугалки" в виде учений, экстренных проверок боеготовности российских войск на приграничных территориях - это еще один немаловажный инструмент гибридной войны, еще один способ давления на украинское гражданское общество и реакция должна быть соответственной. Ведь на дворе не август 2014 года, когда государственность страны висела буквально на волоске, а на огромной территории от Мариуполя до Херсона армии не было вообще.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Генпрокуратура открыла дело против чиновников "Нафтогаза"
|Ракетостроитель: Северная Корея пугает всех советскими ракетами
|На данный момент на межбанке не прослеживаются закупки валюты, связанные с девальвационными ожиданиями
|Почему инвесторы боятся украинской нефти и газа
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|По $400 каждому. Зачем Путин приезжал в Абхазию
|Наследник Балчуна. Уберет ли новый директор Укрзализныци Сашу Януковича из Укрзализныци
|Кабмин одобрил законопроект о введении единого счета для налогоплательщиков
|Кабмин уволил предправления "Укрзализныци" Бальчуна и назначил врио предправления Кравцова
|Кабмин Украины одобрил конкурсы на 4G на 1800 МГц и 2600 МГц со стартовой ценой 6,3 млрд грн в IV-м кв.-2017
|Кабмин в среду отменил решение о репрофайлинге ОВГЗ в портфеле НБУ
Это интересно
|Mazda научилась воспламенять бензин сжатием
|Toyota придумала коробку передач, которая и не «механика», и не «автомат»
|Гибкие беспроводные наушники Samsung U Flex Headphones обеспечивают до 10 часов автономной работы
|Ученые выяснили, насколько легко обмануть беспилотную машину
|В ГФС предлагают ужесточить ответственность за нарушения режима временного ввоза авто на иностранных номерах
|Илон Маск возьмётся за создание поездов Hyperloop
|Разрушение мифа о роботизации: безработицы не будет
Сегодня нет никаких оснований беспокоиться о робототехнологиях, которые могут вытеснить людей с их рабочих мест. Согласно закону Жан-Батиста Сэя кризис перепроизводства в рыночной экономике невозможен, так как предложение и спрос всегда уравновешены.