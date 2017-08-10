Финансовые новости
- |
- 10.08.17
- |
- 10:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Ракетостроитель: Северная Корея пугает всех советскими ракетами
08:06 10.08.2017 |
Мир с напряжением следит за эскалацией конфликта между США и КНДР. Вскоре после того, как президент США Дональд Трамп пообещал Пхеньяну "огонь и ярость", руководство Северной Кореи заявило, что разрабатывает план ракетного удара по американской авиабазе на острове Гуам в Тихом океане.
Эти угрозы - блеф, уверен известный немецкий инженер-ракетостроитель Роберт Шмукер (Robert Schmucker). 74-летний Шмукер работал над двигателем для космического корабля многоразового использования "Спейс Шаттл", а сегодня является профессором Технического университета в Мюнхене. Он уверен, что основные компоненты ракет, которые демонстрирует миру КНДР, прибыли в Пхеньян из-за границы.
DW: США и Северная Корея обмениваются страшными угрозами в адрес друг друга. Человечеству пора забеспокоиться, или это блеф?
- Это политический блеф. Ни одна из сторон на самом деле не хочет начинать войну.
- Но Пхеньян провел испытания межконтинентальной ракеты. Она теоретически может долететь до Северной Америки. Разве это не серьезная угроза?
- То, что называется межконтинентальной ракетой "Хвасон-14", запускалось в воздух дважды, оба раза практически вертикально вверх. Мы постарались реконструировать ее ход. По моим расчетам, дальность ракеты при весе в тонну составит 5200 километров. Мы не знаем, есть ли у Северной Кореи ядерное оружие и тем более, насколько оно мощное. Если у них оно все же есть, то его нельзя использовать в качестве боеголовки для ракет. Поэтому я исхожу из того, что эти ракеты, наверное, и могут преодолеть большую дистанцию, но это все же не то, что я бы называл межконтинентальной ракетой.
Есть еще второй очень важный момент. Мало далеко стрелять - надо еще попасть в цель. Но до сих пор мы не видели ни одного запуска, который добрался бы до какой-то удаленной точки. Никаких подобных испытаний. Так что это красивые демонстрационные запуски, но не более того: 70-80 процентов запусков ракет с 1984 года - это чистой воды демоверсии запусков, причем советских ракет.
- Вы как-то сказали, что есть ясные свидетельства того, что без российской помощи тут не обошлось. Что это за свидетельства?
- Предыдущие ракеты, которые северокорейцы то и дело запускают, являются ракетами типа "SCUD", "Нодон" и "Точка" - все это советские разработки. По фотографиям с военных парадов, с запусков видно, что подавляющее большинство из них - старые советские ракеты.
Но новые ракеты, запуски которых состоялись в последние 12-14 месяцев, основываются на иной технологии, которая уже не имеет отношения к "SCUD" и другим. Они должны были создать эту технологию буквально из ничего. Но и здесь мы видим, что использованные в этих ракетах двигатели совершенно точно поступили из России.
- Зачем Москве оказывать Пхеньяну такую помощь?
- Это необязательно были российские власти. Но ракеты или их составные части поступают из России, а также, возможно, из стран бывшего СССР, в которых имелись такие ракеты. Я сознательно не утверждаю, что это дело какого-то правительства. Это могут быть негосударственные структуры, отдельные люди или организованная преступность. Но должны быть люди, которые перевозят в Северную Корею отдельные компоненты и затем помогают корейцам управлять этими ракетами.
- Вы утверждаете, что ракеты в той или иной степени создаются за пределами Северной Кореи. По вашему мнению, в пользу этого говорит число тестовых запусков. Поясните свою точку зрения.
- Когда я разрабатываю ракету, мне необходимо определенное число прототипов. Я их запускаю, измеряю траекторию, делаю выводы о поведении ракеты, исправляю ошибки, создаю баллистическую таблицу испытаний. Без многочисленных успешных тестов запуск ракеты невозможен, включая все возможные условия запуска. Ничего этого мы не видели.
- Может быть, они эти испытания умело скрывают?
- Нет. Все, что делается в ракетном секторе, - будь это статические испытания, когда ракета закрепляется на земле и ей дают сгореть, а уж полеты тем более, - хорошо видны. Сегодня нет хоть сколько-нибудь длительных полетов, которые бы мы не могли увидеть. За Северной Кореей ведется постоянное наблюдение.
- За последние 14 месяцев режим в Пхеньяне представил сразу 7 новых типов ракет. Это наверняка сверхзатратные проекты. Как это возможно?
- Затраты на них должны были быть колоссальные. Вам нужны семь проектных групп, несколько заводов по производству ракет разного диаметра, для них необходимы различные материалы, топливо и так далее. Вести такую работу параллельно, да еще и так, чтобы почти все запуски с первого раза были успешными? Такого не смог добиться еще никто. Ну, или же ракеты прибыли извне.
- Вы сказали, что в ракетах, которые КНДР испытывал недавно, использовались новые технологии. Что это за технологии?
- Да это тоже разработки 60-70-х годов прошлого века! Мы четко определили, что ракеты типа "Мусудан" или "Хвасон-10" на самом деле являются модифицированными ракетами для советских подводных лодок. Это хорошо видно по ракетному двигателю, конструкции и так далее.
- Получается, что Северной Корее удается за счет модификации старых технологий держать мир в напряжении?
- Да, и я уверен, что у господина Ким Чен Ына очень мало таких ракет, если вообще они ему принадлежат, а не даются ему на хранение и для запусков.
- Тем не менее, способна ли Северная Корея реализовать угрозу и нанести удар по военной базе США на Гуаме?
- Не уверен, что они попадут, если попытаются. Ливия совершала попытку нанести удар по Лампедузе (итальянский остров в Средиземном море - Ред.) с помощью ракет SCUD. Довольно большой остров - несколько квадратных километров. У Каддафи ничего не получилось, что показывает, как это сложно.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|На данный момент на межбанке не прослеживаются закупки валюты, связанные с девальвационными ожиданиями
|Почему инвесторы боятся украинской нефти и газа
|Когда "Белый вождь" отправит Тягнибока на пенсию
|По $400 каждому. Зачем Путин приезжал в Абхазию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин одобрил законопроект о введении единого счета для налогоплательщиков
|Кабмин уволил предправления "Укрзализныци" Бальчуна и назначил врио предправления Кравцова
|Кабмин Украины одобрил конкурсы на 4G на 1800 МГц и 2600 МГц со стартовой ценой 6,3 млрд грн в IV-м кв.-2017
|Кабмин в среду отменил решение о репрофайлинге ОВГЗ в портфеле НБУ
|Украина разорвала соглашение с Россией по экспорту военной техники
|Кабмин повысил минимальные розничные цены на водку на 14% до 79,55 гривен/0,5 л
Это интересно
|Ученые выяснили, насколько легко обмануть беспилотную машину
|В ГФС предлагают ужесточить ответственность за нарушения режима временного ввоза авто на иностранных номерах
|Илон Маск возьмётся за создание поездов Hyperloop
|Разрушение мифа о роботизации: безработицы не будет
Сегодня нет никаких оснований беспокоиться о робототехнологиях, которые могут вытеснить людей с их рабочих мест. Согласно закону Жан-Батиста Сэя кризис перепроизводства в рыночной экономике невозможен, так как предложение и спрос всегда уравновешены.
|Российский миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова объявили о разводе
|Остановивший WannaCry британец признался в создании банковского трояна
|Как правильно сказать "нет": 3 ситуации на работе