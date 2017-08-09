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Когда "Белый вождь" отправит Тягнибока на пенсию
18:18 09.08.2017 |
Похоже, Андрей Белецкий надеется, что союз со "Свободой" позволит ему постепенно стать главным националистом в Украине. Для этого необходимо лишь немножко подвинуть старожила национализма Олега Тягнибока.
На днях в СМИ активно разгоняли новость о желании бывшего комбата "Азова", лидера "Национального корпуса" и нардепа Андрея Белецкого принять участие в президентских выборах. Важно, что известный националист отдельно упомянул о союзе со "Свободой", демонстрируя оптимизм относительно своих отношений с "тягнибоковцами". "Я абсолютно уверен, что мы выступим единым фронтом во время выборов. Я абсолютно уверен, что у такой линии есть все шансы на очень серьезную победу на парламентских выборах. Также я считаю, что националисты должны выставить единую кандидатуру президента и дисциплинированно за это бороться", - заявил Белецкий. Последняя фраза, в купе с тезисом о желании самому баллотироваться на президентских выборах, свидетельствует о значительных амбициях молодого политика.
Как рассказали Depo.ua в лагере Белецкого, там действительно рассчитывают на этот союз, понимая, что самостоятельно на парламентских выборах (будь они очередные, или внеочередные) политсиле преодолеть пятипроцентный барьер вряд ли удастся. А по округу на столичной Оболони у "белого вождя" особых шансов уже нет: после парламентских выборов 2014 года он там появлялся редко, а "азовцы" почему-то ни разу не попытались повоевать против скандальной застройки ТРЦ непосредственно над станцией метро "Героев Днепра". Ведь по логике вещей - должны были, потому что это округ их предводителя.
Поэтому Белецкий пойдет по спискам. И вместе со "Свободой" шансов стать нардепом снова у него становится гораздо больше. Тем более, лидер "Нацкорпуса" может рассчитывать на собственную квоту в списках единой нацопозиции. Кстати, Белецкий в последнее время очень сблизился с экс-"свободовцем", а ныне лидером ультраправого движения С14 Евгением Карасем. Качественный спикер всегда пригодится.
Другой вопрос, зачем нужен такой союз Тягнибоку? Источники в "Свободе" рассказывают, что он считает объединение выгодным, поскольку если бы Белецкий и далее находился в свободном плавании, рано или поздно произошли бы серьезные трения между националистами. Поскольку, как известно из теории Дарвина, именно внутривидовая борьба является наиболее острой, а потому конфликт между Белецким и Тягнибоком являлся бы вопросом времени.
Однако, заявление "белого вождя" о собственных президентских амбициях свидетельствует, что конфликт с лидером "Свободы" все же назревает. И сможет ли главный "нацкорпусовец" переиграть бывалого Тягнибока? В принципе, это возможно. Особенно учитывая тот факт, что в среднем и низшем звене "Свободы" наблюдается разочарование в старых лидерах. В том числе и по причине активного их сотрудничества с "кошельком" партии, одиозным Игорем Кривецким.
В пользу Тягнибока играет многолетний политический опыт и неплохая чуйка, которая за двадцать с лишним лет карьеры дала ему возможность сохранить за собой единоличное управление в "Свободе". И очень сомнительно, что он просто так уступит место молодому вождю, который медленно но уверенно наращивает мышцы...
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