Наследник Балчуна. Уберет ли новый директор Укрзализныци Сашу Януковича из Укрзализныци

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Главным вызовом для нового директора Укрзализныци станет клан Януковича, который все еще собирает барыши с украинской железной дороги.

На сегодняшнем заседании Кабинет министром принял решение отправить в отставку проработавшего немногим более года на должности директора Укрзализныци Войцеха Балчуна. Этой отставке, случившейся аккурат в разгар сезона отпусков, предшествовал долгий и откровенный конфликт главного железнодорожника с его профильным министром. Перепалки между двумя госменеджерами происходили даже непосредственно на заседаниях Кабмина в присутствии телекамер. Омелян прямо называл Балчуна некомпетентным руководителем, который дисркредитирует саму идею назначения глав государственных компаний через конкурс, и прямым текстом требовал его отставки. Балчун же утверждал, что работать с Омеляном ему очень некомфортно, то бишь именно министр тормозит реформу Укрзализныци. В конце концов всем было понятно, что "в живых" должен остаться только один, и либо министр, либо директор Укзализныци должен уйти с должности.

И вот после долгих месяцев открытого конфликта это случилось. Кабмин уволил Балчуна и даже определился с приемником. Новым директором Укрзализныци должен стать нынешний первый заместитель Омеляна Евгений Кравцов. Для последнего железнодорожное ведомство никак не чужое. Кравцов, хоть всего и месяц, был исполняющим обязанности директора Укрзализныци, а до этого с января 2015-го по май 2016-го работал в этом ведомстве на должностях советника директора Алксандра Завгороднего, начальника Департамента реформирования и корпоративного развития и входил в состав правления.

До этого Кравцов, который имеет юридическое и менеджерское образование, трудился в юридической фирме "Астерс" в качестве партнера. В общем классический пример молодого и прогрессивного реформатора. Разумеется, Кравцов будет управлять Укрзализныцей в качестве временно исполняющего обязанности, поскольку новый директор, как и его предшественник должен пройти конкурс, тем не менее Евгений Павлович скорее всего в конкурсе участвовать будет и имеет хорошие шансы в нем победить.

Казалось бы Омелян должен праздновать победу, ведь вместо ненавистного Балчуна Укрзализныцю отдали его первому заместителю. Но здесь все далеко не так однозначно. Омелян, хоть первое время и хвалил Кравцова, но позже прямо заявлял, что того ему навязали, и публично инициировал его отставку. Так что, лишившись одного конфликта между министром и Укрзализныци, мы скорее всего получили новый и не факт, что новое противостояние будет менее жестким, чем конфликт Омеляна с Балчуном.

Тем не менее главной проблемой Кравцова во главе Укрзализныци будет не Омелян, а призрак Саши Януковича, который, как уже неоднократно писали СМИ, все еще бродит коридорами главного железнодорожного ведомства страны. Не так давно в СМИ разгорелся скандал вокруг "оккупации ведомства Бальчуна" людьми, связанными с одиозным деятелем времян Януковича Андреем Алешей, которого называют "смотрящим" по Запорожской области от Александра Януковича.

Среди людей, связанных с Алешей и, соответственно, Януковичем в Укрзализныце называли: директора Одесского регионального филиала Укрзализныци урожца Ясиноватой Вячеслава Еремина, начальника Департамента корпоративного управления железнодорожного ведомства Елизавету Пушко-Цыбуляк, которую перед этим уволили из Луганской ОДА, после скандала с засильем там людей Алеши, Евгения Смирнова, который претендовал на должность первого заместителя руководителя Донецкой железной дороги и нескольких других товарищей, чьи связи с Александром Януковичем и Юрием Юванющенно (последнего во времена Януковича считали куратором Укрзализныци) выявили в результате журналистских расследований.

Эти скандалы также не прошли даром и в июне этого года в офисах Алеши прошло несколько обысков, в результате которых якобы были найдены схемы, каких людей и на какие должности в "Укрзализныце" расставлять. Правда без фамилий.

В июле вокруг Укрзализныци вспыхнул новый уголовный скандал - двух чиновников ведомства задержали за вымогательство взятки в размере 150 тыс. долларов. По информации СМИ, речь идет о вымогательстве с фирмы с пропиской в Бородянке, Киевской области. Фамилии вымогателей лично озвучил Генпрокурор Юрий Луценко. За руку поймали начальника департамента имущественных и земельных ресурсов Андрея Тимошенко и заместителя начальника юридического департамента Александра Ященко. Как оказалось, оба - "донецкие", оба связанные с Партией регионов и с все тем же Алешей.

Таким образом главным вызовом, который встанет перед Кравцовым будет не Омелян, а зачистка Укрзализныци от людей Саши Януковича, и если с этой задачей новый руководитель не сможет или не захочет справляться, то ни о каких реформах на железной дороге не нужно будет даже вести разговоры.

