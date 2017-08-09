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Кабмин повысил минимальные розничные цены на водку на 14% до 79,55 гривен/0,5 л
12:38 09.08.2017 |
Кабинет Министров повысил минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки, в частности минимальные розничные цены на водку повышены на 14%, или на 9,77 гривен до 79,55 гривен/бутылка емкостью 0,5 л.
Соответствующее постановление правительства, текстом которого располагают Українські Новини, принято на заседании в среду.
Минимальные оптово-отпускные цены на водку повышены из расчета на 1 л чистого спирта на 19,4%, или на 43,67 гривен до 268,67 гривен, розничные - на 14%, или на 48,86 гривен до 397,76 гривен.
Цена на конечный продукт определяется путем умножения установленной минимальной цены на крепость напитка в процентах на объем тары в литрах и деления полученного результата на 100%.
Таким образом, минимальная розничная цена за бутылку водки емкостью 0,5 л повышена с 69,78 гривен до 79,55 гривен.
На коньяк "трехзвездочный" минимальные розничные цены, исходя из таких расчетов, составят 119,46 гривен, "четырехзвездочный" - 129,03 гривен и "пятизвездочный" - 138,5 за бутылку 0,5 литра.
Так, размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков повышен таким образом: на водку и ликеро-водочные изделия на 14-19,41%, виски, ром, джин - на 6,5-6,6%, коньяк (бренди) - на 12,3-29,1%, вина - на 7,1-13,3%.
Повышены также цены на вина виноградные с 33 гривен до 37 гривен, крепленые вина и вермуты - с 42 до 45 гривен, игристые вина - с 69,9 до 79,19 гривен.
Кроме того, минимальные цены на сидр, пери (без добавления спирта), напитки брожения, полученные в результате природного брожения фруктовых и ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5% установлены на уровне 28,47 гривен.
Данное постановление Кабмина вступает в силу через 10 дней со дня опубликования.
Как сообщали Українські Новини, Министерство экономического развития и торговли инициировало повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки, обосновывая повышением ставок акцизного налога, которые вступили в силу в марте этого года, и необходимостью приведения минимальных цены в соответствие с реалиями рынка.
До данного повышения на водку действует цена 69,78 гривен, на коньяк "трехзвездочный" - 104,9 гривен, "пятизвездочный" - 119,9 гривен, виски, ром - 150 гривен, игристое - 69,9 гривен.
Ассоциация "Укрводка" выступала за повышение минимальной розничной цены до уровня 79,9 гривен за бутылку водки 0,5 л.
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