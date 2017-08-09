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Кабмин уволил предправления "Укрзализныци" Бальчуна и назначил врио предправления Кравцова
13:15 09.08.2017 |
Об этом журналистам сообщила пресс-служба Кабинета Министров, передают Українські Новини.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина сообщил, что на заседании правительства в среду будет рассмотрен вопрос об увольнении Бальчуна и назначении врио предправления "Укрзализныци" Кравцова.
Как сообщали Українські Новини, 20 апреля 2016 года Кабинет Министров назначил предправления "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна.
В августе 2016 года публичное акционерное общество "Укрзализныця" назначило председателем обновленного наблюдательного совета ПАО первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.
25 мая 2016 года Кабмин назначил Кравцова первым замминистра инфраструктуры.
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