Поступления в сводный бюджет увеличились на 28,8% до 454 млрд гривен, - ГФС

Государственная фискальная служба (ГФС) сообщает, что поступления в сводный бюджет увеличились на 28,8% до 454 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українські Новини.

В январе-июле 2017 года в сводный бюджет поступило (сальдо) 454 млрд гривен, что на 101,6 млрд гривен, или на 28,8% больше аналогичного периода 2016 года.

В государственный бюджет обеспечено поступление 352,1 млрд гривен, в местные бюджеты - 101,9 млрд гривен.

Поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в январе-июле текущего года составили 344,0 млрд гривен, индикативные показатели Министерства финансов выполнены на 106,7%, дополнительно обеспечено 21,6 млрд гривен.

В полном объеме выполнено задание Министерства финансов по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров - 116,5% (19,1 млрд гривен), налога и сбора на доходы физических лиц - 109,2% (3,5 млрд гривен), налога на прибыль предприятий - 135,3% (8,7 млрд гривен), ввозной пошлины - 102,9% (0,3 млрд гривен), части чистой прибыли (дохода), который изымается в госбюджет - 126,6% (1,2 млрд гривен).

С начала года налогоплательщикам на счета возмещено 68,3 млрд гривен налога на добавленную стоимость.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 99,4 млрд гривен, что на 26,2 млрд гривен больше января-июля 2016 года.

Как сообщали Українські Новини, Государственная фискальная служба заявила об увеличении в январе-июле 2017 года таможенных поступлений в госбюджет на 36,8% до 169,4 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

За 1-е полугодие текущего года уплата единого социального взноса (ЕСВ), налога на доходы физических лиц и военного сбора выросла на треть.