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Госспецсвязи разработало законопроект об обязательной регистрации абонентов мобильной связи
08:48 09.08.2017 |
Ведомство, исполняющее функцию министерства в телекоме (Госспецсвязи), разработало законопроект об обязательной регистрации абонентов мобильной связи. Он предлагает сохранить за клиентами сотовых операторов право заключать договор в письменной или любой другой форме. Но собирается при этом обязать телеком-компании собирать персональные данные всех без исключения пользователей.
Законопроект появился на сайте Госспецсвязи 19 июля. Помимо этого, Госспецсвязи в этом же документе предлагает возродить практику ведения базы уникальных идентификаторов IMEI-кодов.
Напомним, что система контроля серого импорта мобильных телефонов по IMEI начала функционировать в Украине в 2009 году. А в 2014 году депутат из фракции Удар Ярослав Гинка внес в закон поправки, согласно которым Укрчастотнадзор лишился такой функции. Регистрировать IMEI стало необязательно. Что касается проектов, направленных на "паспортизацию" абонентов, то подобные попытки Госспецсвязи уже предпринимала. Последняя была в 2015 году.
Какой лейтмотив?
Как пишет в пояснительной записке к законопроекту Госспецсвязи, отсутствие системы регистрации абонентов и уникальных кодов мобильных устройств усложняет проведение мероприятий по нацбезопасности "в условиях кибернетических угроз".
В записке есть и фразы, логика в которых прослеживается с трудом. Вот яркий пример: "Кроме того, требует внимания ситуация с использованием разнообразного конечного оборудования (айфоны, айпады, коммуникаторы, смартфоны, мобильные телефоны и так далее) на фоне растущего спектра предоставления услуг на базе телекоммуникаций, так как неконтролируемое количество конечного оборудования в обороте содействует распространению "мобильного мошенничества" и других кибернетических преступлений".
Регулятор не со всем согласен
По задумке Госспецсвязи, у других ведомств с момента принятия закона будет только три месяца на адаптацию своих нормативных актов.
Национальная комиссия по вопросам регулирования связи вчера на очередном заседании одобрила законопроект Госспецсвязи, но со значительными замечаниями.
В частности, регулятор предлагает увеличить переходный период и растянуть его на полгода. За это время абоненты, которые сейчас получают услуги обезличенно, должны будут предоставить свои личные данные операторам.
НКРСИ со своей стороны готовится к нововведениям. Она разработала порядок регистрации абонентов без заключения договора в письменной форме, то есть prepaid-абонентов. Подать личные данные можно будет и в электронной форме.
Вторую часть законопроекта (по регистрации IMEI-кодов) НКРСИ посчитала очень сырой. И надеется на то, что администрация связи ее доработает.
Операторы просят больше времени
О том, что предложенный законопроект далек от совершенства, говорят и представители мобильных операторов. "Закон написан непрофессионально. Мы с ним не согласны!" - написал президент компании Киевстар Петр Чернышов.
Vodafone Ukraine дает более развернутый комментарий. "Мы поддерживаем предложенные изменения и готовы реализовать электронную регистрацию абонентов при условии, что будут соблюдены интересы наших клиентов. Самый главный риск - это то, что часть абонентов, которые НЕ успеют зарегистрироваться, могут остаться, согласно законопроекту, без услуг связи", - рассказывает пресс-секретарь Vodafone Ukraine Виктория Павловская.
По ее словам, в истории телекоммуникаций уже есть подобные прецеденты. Так, несколько лет назад около 10% мобильных абонентов Казахстана остались без услуг связи вследствие введения обязательной регистрации. Подобная ситуация - правда, в меньшем масштабе - была и в Польше.
Поэтому, как говорит Павловская, учитывая размер абонентской базы компании (20,9 млн сим-карт), реалистичный срок полной регистрации всех абонентов с учетом размера базы - два года. "Через год мы сможем регистрировать всех новых абонентов", - резюмирует она.
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