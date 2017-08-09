КНДР пригрозила ракетным ударом по базе США на Гуаме

Северная Корея рассматривает возможность ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Таким образом КНДР ответила президенту Дональду Трампу, пообещавшему обрушить на северокорейцев "огонь и ярость" США, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке.

Военные КНДР "тщательно изучают" план нападения с применением ракет средней дальности "Хвасон-12", утверждается в заявлении северокорейских военных, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Как говорится в заявлении со ссылкой на представителя корейской армии, "план будет приведен в действие, как только лидер Ким Чен Ын примет решение".

На острове Гуам в Тихом океане расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

За несколько часов до этого заявления президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР невиданными "огнем и яростью", если Пхеньян будет угрожать Америке.

Угроза Трампа прозвучала на фоне сообщений о том, что КНДР произвела ядерную боеголовку, которую можно установить на имеющиеся у Северной Кореи ракеты.

О новой потенциальной угрозе со стороны КНДР написала Washington Post.

Это означало бы, что Северная Корея гораздо более быстрыми темпами разрабатывает ядерное оружие, способное поразить США.

Самые суровые санкции

Совбез ООН несколько дней назад единогласно ужесточил санкции в отношении КНДР.

Резолюция ООН - ответ на запуски межконтинентальных баллистических ракет - принята по инициативе Вашингтона.

Санкции против КНДР - самые суровые штрафные меры в отношении какой-либо страны в современной истории, прокомментировала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а также запрет для северокорейских морских судов входить в порты.

По подсчетам предложившей резолюцию американской стороны, выполнение штрафных мер сократит ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 млрд долларов, втрое.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Резолюция также предусматривает санкции против лиц, связанных с северокорейской ядерной программой.

КНДР провела два запуска баллистических ракет в июле, заявив, что США находятся в пределах досягаемости северокорейских ракет.

Эксперты тем не менее говорят, что большинство северокорейских ракет обладают крайне низкой точностью и не могут попасть в цель.

США и соседи Северной Кореи осудили испытания ракет КНДР, а гневная риторика между США и КНДР усилилась.

Трамп назвал последний запуск безрассудным и опасным поступком северокорейского режима, а во вторник заявил: "Северная Корея должна прекратить угрожать США. Иначе они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел".