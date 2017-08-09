Цены производителей в Украине в июле выросли на 1,8% – Госстат

Госстат указывает, что в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2016 года) рост цен производителей по итогам июля замедлился до 23,3% с 26,3% в июне, 27,1% по итогам мая, 35,6% – по итогам апреля.
По данным статведомства, в целом семь месяцев 2017 года цены производителей Украины увеличились на 8,0%.
В добывающей промышленности и разработке карьеров в июле продукция подешевела на 0,2% за счет снижения цен в добычи сеталлических руд на 1,3%. Вместе с тем в добычи камня, песка и глины цены выросли на 1,7%, каменного угля, а также природного газа – на 0,5%.
В перерабатывающей промышленности продукция подорожала на 0,2%, в частности, в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 8,0%, продуктов нефтепереработки - на 7,4%, электрооборудования - на 0,8%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, а также другой неметаллической минеральной продукции - на 0,7%. В то же время в металлургическом производстве зафиксировано снижение цен на 2,1%, химических веществ и химической продукции - на 1,5%.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены повысились на 1,1%, в том числе в производстве мяса и мясных продуктов - на 3,7%, табачных изделий - на 2,9%, переработке и консервировании фруктов и овощей, а также производстве готовых кормов для животных - на 1,8%. Вместе с тем в производстве масла и животных жиров продукция подешевела на 0,3%.
В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены выросли на 7,0% за счет подорожания электроэнергии на 7,7%.
Как сообщалось, рост цен производителей в 2016 году ускорился до 35,7% с 25,4% по итогам 2015 года, 31,7% – по итогам 2014-го.
Инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году.
Изменение цен производителей промышленной продукции в июле 2017 года, %
|июль 2017 к июню 2017
|июль 2017 к декабрю 2016
|июль 2017 г. к июлю 2016
|январь-июль 2017 к январю-июлю 2016
|Промышленность всего
|1,8
|8,0
|23,3
|32,0
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|-0,2
|3,1
|35,7
|63,3
|Добыча каменного угля
|0,5
|22,2
|51,9
|36,5
|Добыча сырой нефти и природного газа
|0,5
|2,6
|10,0
|50,8
|Добыча металлических руд
|-1,3
|-9,7
|36,1
|78,5
|Перерабатывающая промышленность
|0,2
|8,9
|17,8
|23,4
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|1,1
|6,3
|14,7
|16,3
|производство мяса и мясных продуктов
|3,7
|18,5
|26,3
|20,1
|производство молочных продуктов
|1,3
|6,6
|28,9
|27,5
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|0,6
|9,6
|14,9
|12,7
|производство сахара
|0,4
|10,7
|18,6
|14,4
|производство напитков
|0,6
|7,9
|11,9
|14,0
|Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов
|0,1
|3,5
|4,4
|4,5
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|0,4
|5,0
|7,4
|6,2
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|3,6
|11,8
|52,0
|77,3
|Производство химических веществ и химической продукции
|-1,5
|14,4
|15,0
|11,8
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|0,7
|6,5
|8,9
|8,9
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|0,5
|8,3
|11,6
|11,5
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|-1,9
|11,5
|21,7
|38,0
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|0,1
|8,0
|10,6
|10,8
|Производство электронного оборудования
|0,8
|6,6
|10,6
|9,4
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|0,3
|8,4
|10,8
|10,3
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|3,3
|12,6
|16,4
|14,3
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|7,0
|5,7
|31,0
|39,0
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат