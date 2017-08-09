Цены производителей в Украине в июле выросли на 1,8% – Госстат

Цены в промышленности Украины в июле выросли на 1,8% после падения на 0,6% в июне, 1,3% в мае и роста на 1,6% в апреле и 3,5% в марте, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Госстат указывает, что в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2016 года) рост цен производителей по итогам июля замедлился до 23,3% с 26,3% в июне, 27,1% по итогам мая, 35,6% – по итогам апреля.

По данным статведомства, в целом семь месяцев 2017 года цены производителей Украины увеличились на 8,0%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров в июле продукция подешевела на 0,2% за счет снижения цен в добычи сеталлических руд на 1,3%. Вместе с тем в добычи камня, песка и глины цены выросли на 1,7%, каменного угля, а также природного газа – на 0,5%.

В перерабатывающей промышленности продукция подорожала на 0,2%, в частности, в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 8,0%, продуктов нефтепереработки - на 7,4%, электрооборудования - на 0,8%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, а также другой неметаллической минеральной продукции - на 0,7%. В то же время в металлургическом производстве зафиксировано снижение цен на 2,1%, химических веществ и химической продукции - на 1,5%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены повысились на 1,1%, в том числе в производстве мяса и мясных продуктов - на 3,7%, табачных изделий - на 2,9%, переработке и консервировании фруктов и овощей, а также производстве готовых кормов для животных - на 1,8%. Вместе с тем в производстве масла и животных жиров продукция подешевела на 0,3%.

В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены выросли на 7,0% за счет подорожания электроэнергии на 7,7%.

Как сообщалось, рост цен производителей в 2016 году ускорился до 35,7% с 25,4% по итогам 2015 года, 31,7% – по итогам 2014-го.

Инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году.

Изменение цен производителей промышленной продукции в июле 2017 года, %

июль 2017 к июню 2017 июль 2017 к декабрю 2016 июль 2017 г. к июлю 2016 январь-июль 2017 к январю-июлю 2016 Промышленность всего 1,8 8,0 23,3 32,0 Добывающая промышленность и разработка карьеров -0,2 3,1 35,7 63,3 Добыча каменного угля 0,5 22,2 51,9 36,5 Добыча сырой нефти и природного газа 0,5 2,6 10,0 50,8 Добыча металлических руд -1,3 -9,7 36,1 78,5 Перерабатывающая промышленность 0,2 8,9 17,8 23,4 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 1,1 6,3 14,7 16,3 производство мяса и мясных продуктов 3,7 18,5 26,3 20,1 производство молочных продуктов 1,3 6,6 28,9 27,5 производство хлеба и хлебобулочных изделий 0,6 9,6 14,9 12,7 производство сахара 0,4 10,7 18,6 14,4 производство напитков 0,6 7,9 11,9 14,0 Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов 0,1 3,5 4,4 4,5 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 0,4 5,0 7,4 6,2 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 3,6 11,8 52,0 77,3 Производство химических веществ и химической продукции -1,5 14,4 15,0 11,8 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 0,7 6,5 8,9 8,9 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 0,5 8,3 11,6 11,5 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования -1,9 11,5 21,7 38,0 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 0,1 8,0 10,6 10,8 Производство электронного оборудования 0,8 6,6 10,6 9,4 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 0,3 8,4 10,8 10,3 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 3,3 12,6 16,4 14,3 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 7,0 5,7 31,0 39,0

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат