Concorde Capital прогнозирует рост международных резервов НБУ до $18,5 млрд до 2018

Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий прогнозирует рост международных резервов Национального банка до 18,5 млрд долларов до конца 2017 года.

Об этом говорится в комментарии Concorde Capital, передают Українські Новини.

Паращий ожидает, что после незначительного сокращения резервов в июле (на 1%), они продолжать снижаться в августе.

"В августе валовые резервы будут продолжать сокращаться на фоне погашения долга МВФ. В частности, 4 августа Украина уже выплатила МВФ 0,45 млрд долларов (основная сумма и проценты)", - сообщил аналитик.

Он напомнил, что в сентябре-декабре Украине придется погасить долг в иностранной валюте на 1,86 млрд долларов, в том числе купоны и основной долг по местным еврооблигациях - 0,75 млрд долларов, купоны по международным еврооблигациям - 0,5 млрд долларов (сентябрь) и 0,61 млрд долларов вернут МВФ (ноябрь и декабрь).

"Резервы Украины возобновят рост после утверждения следующего транша МВФ. Мы ожидаем, что этой осенью поступит 1 млрд долларов от МВФ, еще 0,5 млрд долларов от размещения суверенных международных еврооблигаций и 0,5-0,8 млрд долларов, которые будут привлечены за счет местных еврооблигаций. Это должно подкрепить рост резервов до 18,5 млрд долларов к концу 2017 года", - добавил Паращий.

Как сообщали Українські Новини, за 7 месяцев 2017 года международные резервы выросли на 15% с 15,5 млрд долларов до 17,8 млрд долларов.

Нацбанк прогнозирует увеличение резервов на конец года до 20,8 млрд долларов.