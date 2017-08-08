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Dragon Capital прогнозирует снижение курса гривны до 27,5 UAH/USD до 2018
Главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан прогнозирует снижение курса гривны до 27,5 UAH/USD до конца 2017 года.
Об этом говорится в комментарии Dragon Capital, передают Українські Новини.
Белан полагает, что к концу 2017 года курс достигнет 27,5 UAH/USD из-за сезонного девальвационного давления.
В результате объемы покупки валюты Нацбанком снизятся в этот период.
"Мы ожидаем дальнейший рост валовых резервов НБУ до конца года, преимущественно за счет валютных заимствований правительства и самого Нацбанка. В частности, росту резервов будет способствовать транш финансирования от МВФ в размере $1,9 млрд, который, как мы ожидаем, будет получен в четвертом квартале текущего года, получение бюджетной поддержки от других официальных кредиторов и заимствования правительства на рынке еврооблигаций. При этом объемы покупки валюты Нацбанком снизятся из-за сезонного девальвационного давления, вследствие которого курс достигнет 27,5 гривен/доллар к концу 2017 года", - заявила экономист.
Согласно текущему прогнозу Dragon Capital, резервы НБУ к концу года могут вырасти до $22 млрд (+42% г/г), что будет соответствовать 4,7 месяцам импорта.
"Однако, фактический показатель будет зависеть от нескольких факторов: объема выпуска дебютных суверенных еврооблигаций (мы ожидаем $1,5 млрд), объема первичного размещения валютных ОВГЗ (пока не оправдывает наших ожиданий), а также перечисления спецконфискованных средств в размере $1,1 млрд со счета правительства в государственном Ощадбанке (не учитывается в резервах НБУ) на казначейский счет (учитывается в резервах НБУ)", - пояснила Белан.
Как сообщали Українські Новини, с начала года курс гривны на межбанке укрепился на 5,15% с 27,18 UAH/USD до 25,78 UAH/USD.
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