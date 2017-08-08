Андрій Коваленко / Depo.ua

Несколько дней назад Depo.ua рассказывал, как ВСУ уничтожили позиции врага на дуге. Тогда бои шли в районе Нижнего Лозового, откуда террористы постоянно обстреливали наши опорники. По итогам боя, волонтер Юрий Мысягин рассказал, что наша армия продвинулась вперед на 1 километр. По нашей информации, эти данные немного преувеличены, впрочем позиция врага и впрямь была уничтожена.

В последние дни 53-я бригада провела еще одну весьма удачную операцию. Речь идет о враждебной позиции "Муравейник", которая находится на высоте недалеко от "волшебного леса", из которого 54-я бригада в конце 2016-го выбила боевиков.

"Муравейник" - это достаточно известная позиция террористов. И наши армейцы ее уже брали - летом 2016-го. 29 июня 1-й и 25-й батальоны совместно с отрядом добровольцев "Правого сектора" атаковали и заняли опорный пункт противника на высоте 223. Однако, после нескольких часов боя наш отряд получил приказ оставить высоту и вернуться на исходные позиции. Во время тех боев погиб известный оперный певец Василий Слипак. В общем, тот бой унес жизни трех наших воинов. Самое обидное, что двое воинов были убиты после приказа отступать.

В декабре 2016-го, когда наша армия выкуривала террористов из "волшебного леса", именно из "Муравейника" боевики активно прикрывали своих огнем. Тогда, в течение 18-22 декабря ВСУ потеряли убитыми 9 бойцов. Очень обидно, что из-за приказа оставить высоту 223 летом 2016-го опять погибли наши солдаты. Кроме декабря 2016-го были еще потери. Например, из "Муравейника" в феврале 2017-го террористы из ПТУРа выстрелили по автомобилю, который ехал забирать раненого бойца с передовой. Тогда погибла девушка-медик. И с этой высоты враг постоянно ведет обстрелы как позиций в "волшебном лесу", так и других опорников ВСУ.

В последние дни очередной бой завершился уничтожением огневой точки врага, из которой он обстреливал наших бойцов из пулеметов.

Стоит отметить, что после лета 2016-го сепаратисты существенно усилили оборону "Муравейника". По нашим данным, там возведено большое количество укреплений - были попытки сделать из высоты что-то вроде "неприступной крепости". Стратегически "Муравейник" - очень важная позиция, поскольку за ним больше нет высот. И, по сути, взятие "Муравейника" открывает дорогу на Дебальцево для ВСУ, которое по "Минску-1" должен быть под украинским флагом.

Впрочем, сейчас воюем без продвижения вперед. И очередной штурм "Муравейника", который когда-нибудь состоится, будет значительно труднее, чем летом 2016-го.