Основания говорить о рисках для транзита газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) отсутствуют, капитальные вложения в нее растут, заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы гарантируем бесперебойный транзит", - сказал он в эфире "5 канала" в понедельник вечером, комментируя слова министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика о якобы наличии рисков работоспособности ГТС.

Ю.Витренко сообщил, что "Нафтогаз" запланировал увеличить капитальные вложения в ГТС в 2017 году в 2,5 раза и по результатам первого полугодия перевыполнил этот план на 3%.

Представитель НАК предположил, что такое заявление министра могло быть связано или с рассеянностью, или с его желанием еще больших вложений в ГТС. В то же время Ю.Витренко пояснил, что "Нафтогаз" должен также удовлетворять другие требования, в том числе по отчислениям в госбюджет.

"Мы должны балансировать "хотелки", - сказал главный коммерческий директор НАК.





Как сообщалось, И.Насалик в эфире программы "Перша Шпальта" 6 августа заявил, что считает политику "Нафтогаза" относительно ГТС "бестолковой". По мнению министра, из-за политики НАК "Укртрансгаз" может прийти к тому, что будет технически не готов к прокачке газа.

Ранее, в феврале 2017 года, правление "Нафтогаза" отстранило Игоря Прокопива от обязанностей президента "Укртрансгаза" из-за подозрений в коррупции. Наблюдательный совет госхолдинга утвердил это решение, посчитав аргументы правления достаточно вескими. Однако уже в апреле 2017 года И.Прокопив был назначен заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины.

