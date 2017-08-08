Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются глава и члены Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которые, действуя в интересах генерирующих компаний-операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, которая завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула «Роттердам плюс»).

Об этом говорится в определении Соломенского районного суда Киева от 10 июля 2017 года, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

«Должностные лица НКРЭКУ, действуя умышленно в интересах генерирующих компаний тепловых электростанций, выполняя предыдущие преступные договоренности, используя необоснованную формулу расчета стоимости энергетического угля, осуществили расчеты прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии по завышенной стоимости энергетического угля на второй-четвертый кварталы 2017 года», - отмечается в документе.

Согласно позиции НАБУ, такие действия НКРЭКУ привели к тому, что генерирующие компании-операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии понесли безосновательные расходы.

При этом в документе непосредственно упоминается формула «Роттердам плюс», которая привела к экономически необоснованному увеличению цены на электроэнергию, которую покупало у генерирующих компаний госпредприятие «Энергорынок».

К таким генерирующим компаниям НАБУ относит «Центрэнерго», «Донбассэнерго», «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Схидэнерго» и «ДТЭК Захидэнерго».

В определении суда также отмечается, что для дальнейшего проведения расследования НАБУ попросило суд предоставить временный доступ к документам «ДТЭК Днепроэнерго» о движении финансовых средств в банке «ПУМБ», но Соломенский суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По словам главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, предельная цена на уголь стала формироваться на основе цены (индекс API 2), которая определяется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды) вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула «Роттердам плюс доставка»). По данным НКРЭКУ, такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман неоднократно требовал разобраться с целесообразностью использования этой формулы. В середине января 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что применение формулы ценообразования на энергетический уголь «Роттердам плюс доставка» не сняло проблему диверсификации поставок топлива в Украину.

14 февраля бывший член НКРЭКУ Андрей Герус заявил, что тепловая генерация, большая часть которой принадлежит энергетическому холдингу ДТЭК Рината Ахметова, дополнительно заработала более 10 млрд грн благодаря включению в тариф на электроэнергию стоимости угля по упомянутой формуле.

В середине февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура проведет проверку правомерности формулы «Роттердам плюс».