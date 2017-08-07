Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Уже вторую неделю на линии противостояния на Донбассе продолжается относительное затухание масштабов боевых действий.

Количество обстрелов со стороны гибридных формирований резко уменьшилось с 80-90 до 20-30 в день (что учитывая протяженность фронта совсем мало). Так, за эту неделю силы АТО понесли только одну боевую потерю - на Луганском направлении 1 августа снайпером был убит 20-летний боец 10-й отдельной горной штурмовой бригады Ростислав Доброшинский. Зато, к сожалению, не обошлось без "очередных" небоевых потерь в ходе учений.

4 августа на полигоне в селе Девички Киевской области во время проведения тактических учений с боевой стрельбой и тренировки по управлению огнем бригадной артиллерийской группы мина из 120-мм миномета 2С12 "Сани" отклонилась от предварительно определенной цели и попала в окоп, где находились военнослужащие. В результате один боец погиб и пятеро получили ранения. На сегодняшний пока неизвестно подразделение, в котором проходили службу погибшие.

Учитывая общее затишье, на передний план вышли новые темы, которые оставались как бы "в тени". Так, 3 августа Министерство обороны заявило, что в Приазовье был сбит беспилотный летательный аппарат боевиков. При том, что это событие для бойцов весьма заурядное и были недели, когда таких "дронов" сбивались десятки по всему фронту.



Снова наши СМИ начали проявлять интерес к деятельности миссии ОБСЕ на Донбассе, которая по идее должна контролировать все договоренности противоборствующих сторон. И снова тут ничего нового - от констатации того факта, что боевики открыто препятствуют ее деятельности (так, в один из дней они простояли на пункте пропуска боевиков в общей очереди 6,5 часов) до случаев прямых обстрелов (4 августа патруль был обстрелян во время попытки установки видеокамеры наблюдения на крыше злополучной Донецкой фильтровальной станции).

Еще одной "околовоенной" темой для обсуждения в украинских СМИ стала возможность поставки американского летального оружия. На прошлой неделе такие "вялотекущие" разговоры подогревались разнонаправленными заявлениями американских политиков и военных. Так, Пентагон рекомендовал Белому Дому поддержать поставки ПТРК "Джевелин" для ВСУ, правда, на довольно внушительную сумму в 50 млн долларов. При экспортной стоимости одного ПТРК 170 тыс. долларов и ракеты в 50 тысяч долларов - это примерный эквивалент стоимости 100 комплексов с боекомплектом.

Но во всей это истории с возможными поставками нам американской техники есть один нюанс, о котором мало кто говорит. А именно - поставляя любой стране технику и вооружение за "свои" (условно говоря) деньги американцы ставят одно условие - доставка и обучения персонала за счет получающей стороны.

Например, стоимость логистических услуг за таможенное оформление 30 бронированных автомобилей HMMWV М1114 в марте 2015 г. составили 98 тыс. грн. То есть один "бесплатный" "хамви" обошелся украинскому налогоплательщику в 3267 грн.

Или другой более яркий пример - случай с широко разрекламированным командованием флота возможными поставками американцами двух катеров типа Island, разговоры о чем шли с конца 2014 г. Так вот, для обучения их экипажей и перегонки катеров в Украину надо не много, не мало, а $7 млн. Сумма в общем достаточно скудном бюджете флота значительная - это примерно цена одного бронекатера типа "Гюрза-М" проекта 58155. Но даже если эти деньги будут найдены, то возникает целый ряд бюрократических проблем, практически не разрешимых в условиях современной Украины. Дело в том, что это бюджетные деньги и "перекидывание" с одной статьи расходов на другую - это процесс весьма непростой и требующий согласования практически на всех уровнях.

Примерно такая же ситуация с тем же "Джевелином". Эффективное использование этого ракетного комплекса возможно только после прохождения курса подготовки в течение двух недель по специальной системе в пехотной школе в Форт-Беннинг, в Джорджии. То есть это достаточно большие расходы, тем более что нужно будет послать совсем не 10 и даже не 50 человек... Найдем ли мы такие финансы в ближайшее время, даже если американцы решат передать нам эти противотанковые комплексы - вопрос пока открытый.

Если же говорить о краткосрочном прогнозе развития ситуации на Донбассе, то практически все военные говорят о возможных "стандартных" провокациях и локальных обострениях, приуроченных к 24-му числу. Наша разведка говорит о приходе пары эшелонов с боеприпасами и ГСМ на железнодорожную станцию "Иловайск" - основной логистический центр снабжения гибридных войск на Донбассе, о колоннах российской техники в районе погранперехода "Новоазовск", усилению частей гибридной армии за счет переброски дополнительного количества бронетехники.

Естественно, что наше военное командование тоже не сидит сложа руки - оперативным отделом Генштабом разработан и план оборонительной операции на случай обострения. Ближе к фронту подтягиваются части Национальной Гвардии - та же разрекламированная бригада быстрого реагирования, комплектование и боевое слаживание которой наконец-то завершили хотя бы в ротном формате. Попутно отметим, что некоторые (по всей видимости сводные) части НГУ уже находятся если не в первой линии, то во второй точно.

Продолжается (хоть и не такими темпами как хотелось бы) и насыщение частей первой линии новой и модернизированной боевой техникой, и оружием, серьезные подвижки произошли в деле обеспечения войск качественной радиосвязью, значительно улучшилось взаимодействие между родами войск.

