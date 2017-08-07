Выходные в АТО. Провокации, бои и как отвечали врагу ВСУ

Руслан Рудомський / Depo.ua

В зоне проведения АТО в течение выходных было относительно тихо и, что самое главное, обошлось без потерь.

Как мы уже писали, режим "терпил" со стороны ВСУ сходит на нет - на каждый обстрел со стороны незаконных бандформирований наши бойцы открывали плотный огонь в ответ, жестко заставляя террористов придерживаться режима тишины. Итак, традиционно - с севера на юг:

Трасса "Бахмутка"

Напомним, что трасса "Бахмутка" - это неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск. Она является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка. Этот участок имеет протяженность с запада на восток более сотни километров и содержит десятки населенных пунктов и блок-постов.

Здесь в пятницу, 4 августа, горячее всего было в районе Новоалександровки, где в конце суток боевики 5 раз открывали огонь по опорным пунктам сил АТО из разных видов оружия. Кроме того, террористы применяли минометы калибра 82-мм близ Донца.

В субботу около 19:00 боевики выпустили не менее 12 мин калибра 82-мм по нашему опорному пункту в Крымском. Вследствие этого обстрела двое бойцов получили ранения.

В воскресенье, вновь грубо нарушая мирные договоренности, около 16:00 боевики выпустили 3 мины калибра 120-мм по украинским защитникам в районе Крымского.

Светлодарска дуга - Горловка

В пятницу ночью под вражеским огнем оказались позиции украинской армии в поселке Зайцево и Луганское.

В субботу на этом участке фронта около 22:00, в результате обстрела нашего опорного пункта в поселке Луганское, один украинский военный получил ранения.

В пятницу Авдеевская промзона оставалась одним из основных эпицентров противостояния. Там почти всю ночь с разных направлений враг вел огонь по украинским укреплениям из минометов, гранатометов и стрелкового вооружения. Наши бойцы тоже жестко отвечали боевикам. А ночью под вражеским огнем оказались позиции украинской армии в Каменце.

В субботу вечером и ночью боевики 4 раза открывали огонь из минометов калибра 82-мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов по нашим позициям на подступах к Авдеевке. Из этого же оружия бандиты трижды били по шахте Бутовка.

В ночь на воскресенье, после полуночи, на подступах к Авдеевке боевики трижды из разных направлений вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов по нашим позициям.

Донецк

В пятницу около 6 утра, в результате обстрела нашего опорного пункта из гранатометов, один украинский военный получил ранения. Кроме того, в полдень, враг применил минометы калибра 120-мм по нашим укреплениям на подступах к поселку Пески. А около 23:00 на подступах к Невельскому результате обстрела получил ранения еще один украинский военный.

В субботу в конце суток под обстрелы незаконных вооруженных формирований попали силы АТО в Опросном и Песках.

В воскресенье около 2 ночи враг применял вооружение БМП неподалеку от Песков.

В пятницу под гранатометний огонь противника попали наши позиции в Лебединском и Широкино. А около 23:00 в результате вражеского обстрела получил осколочное ранение еще один украинский боец. Кроме этого под обстрел врага дважды попали подразделения сил АТО в Чермалике.

В субботу враг из стрелкового оружия неудачно пытался спровоцировать украинских защитников неподалеку Широкино и Водяного. И это не единственный случай за выходные, когда в ответ был открыт огонь.

Что касается потерь, то за выходные в результате боевых действий в районе проведения антитеррористической операции ни один военный ВСУ не погиб, но шестеро получили ранения.

А в заключение традиционно напомним, что 24 июня в зоне АТО действует так называемое "хлебное перемирие" - "режим тишины", который должен продолжаться на все время уборки урожая, то есть, до конца лета. Насколько пророссийские террористы его придерживаются - можете делать выводы сами.