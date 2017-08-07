Насалик заявляет о готовности перехода на новую модель рынка электроэнергии в конце 2019

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявляет о готовности перехода на новую модель рынка электроэнергии, которую обуславливает принятый в текущем году закон о рынке электроэнергии, в конце 2019 года.

Об этом он сообщил в интервью телепрограмме "Перша шпальта", передают Українські Новини.

"Мы подали полностью график введения закона о рынке электроэнергии ежемесячно. Можно говорить..., это будет где-то конец 2019 года. Поскольку она требует очень много системных изменений", - сказал он.

Насалик отметил, что принятие закона о рынке электроэнергии обрисовало четкие правила работы рынка, что даст возможность привлечения стратегических инвесторов при приватизации энергокомпаний, в частности государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко призывает Кабинет Министров в кратчайшие сроки разработать план мер по имплементации закона о рынке электроэнергии.

13 апреля Верховная Рада приняла законопроект о рынке электроэнергии, в июне закон подписал Порошенко.

Данным законом вводится новая модель рынка электроэнергии, которая будет состоять из рынка двухсторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного, балансирующего, розничного, а также рынка вспомогательных услуг.

Закон также дополняет перечень участников рынка новым участником - трейдером, которым может быть любой субъект хозяйствования, осуществляющий покупку электрической энергии исключительно с целью ее перепродажи, кроме продажи конечному потребителю.

Кроме того, вводится система специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии.

В частности, к специальным обязанностям относятся покупка электрической энергии по "зеленому тарифу" и выполнение функций поставщика "последней надежды".

Кроме того, закон предусматривает полное выполнение требований Третьего энергетического пакета Европейского Союза по юридическому и организационному отделению деятельности по распределению и передаче электрической энергии от других видов деятельности.