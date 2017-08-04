Петушиные бои. Как Вересень внедряет в Украине кремлевский телеформат

Лариса ВОЛОШИНА / Деловая столица

Российские информ-киллеры, вполне очевидно, взяли курс на люмпенизацию украинского народа.

Огромное число украинцев уже успело посмотреть видео перепалки ведущего телеканала NewsOne с приглашенным гостем. Инцидент включал ругань, крепкое словцо и обливание водой "эксперта", который специально был приглашен в эфир для того, чтобы донести до аудитории мысль, что никакой российской агрессии против Украины нет, что от народа скрывают правду о "борьбе ополченцев за права народа Донбасса" и прочие кремлевские благоглупости, которые все чаще звучат с экранов украинских телевизоров. И вот, в какой-то момент ведущий Мыкола Вересень не выдержал и в гостя полетел стакан с водой. "Ура! Так и надо! Ату их!" Публика может ликовать, зло побеждено, не перевелись еще в Украине принципиальные люди. Или нет? Ну что ж, давайте разберемся.

Первый справедливый вопрос, который возникает у любого пытливого наблюдателя: "Зачем этого антиукраинского Семченко пригласили в эфир? Ведь вы не будете приглашать в студию, например, педофила поговорить о любви к детям, если считаете его рассуждения неприемлемыми. Разве ведущий не знал о том, какие тезисы этот "эксперт" будет продвигать в его передаче? Еще как знал. Александр Семченко - бывший коллега Вересня по радио "Вести", бывший муж Ольги Семченко - нынешней главы медиахолдинга "Вести Украина", которую - а это уже слухи - считают близкой знакомой Олександра Клименко - бывшего "минздоха" времен Януковича. Фух! Прекрасный запутанный клубок из пикантных связей и экс-бывших. Просто-таки Версаль времен солнцеподобного Людовика. И вот все эти ниточки сошлись в одной точке в студии телеканала, принадлежащего депутату от "Оппозиционных регионов" Мураеву.





Как подметили журналисты, телеканал NewsOne так обрадовался инциденту, что тут же вырезал кадры с подмоченным Семченко и выложил их на своей странице в YouTube. Так зачем было приглашать человека, взгляды которого настолько возмущают ведущего и которые он прекрасно знает, так как они долгое время работали на одной площадке? И тут же новый вопрос: а зачем вообще работать на антиукраинском телеканале, где тезисы уровня Семченко произносятся регулярно всеми: от ведущих - Надежды Савченко, Вадима Рабиновича - до главы телеканала Мураева? Кто-нибудь помнит, господина Вересня с ведром воды в коридорах пророссийских "Вестей" и "Нюзвана"?

Антиукраинские тезисы, праведный гнев ведущего, беспокойно мечущийся по студии Поярков, стаканы, маты, кони, люди... Все это напоминает кадры многочисленных зомбо-шоу на российском телевидении. Суть таких программ в нагнетании истерии, в пропаганде агрессивных способов реакции. Манипуляторов не интересует, какую информацию доносят такие шоу. Им нужны драки, хамство, унижение в прямом эфире, для того, чтобы навязать обществу агрессию, как новую форму поведения. Люди, реагирующие эмоционально, более подвержены пропаганде и падки на необдуманные действия. Другими словами, все что мы видим, как безумное российское общество, формировалось как раз с помощью смещения норм допустимого публичного поведения. Пропагандистские смыслы нанизывались на узаконенную распущенность уже потом. Сначала был Жириновский со стаканом, обливающий собеседника в прямом эфире. И только потом "распятый мальчик". Люди либо думают, либо чувствуют. Либо реагируют обдуманно, либо отдаются эмоциям. С помощью подобных "эксцессов в прямом эфире" украинцев пытаются превратить в недумающее стадо, для которого справиться с ситуацией и избить оппонента - это одно и тоже. Таких людей невозможно убедить в чем-либо с помощью разумных аргументов.

Российские информ-киллеры, вполне очевидно, взяли курс на люмпенизацию украинского народа. На каналах подобных NewsOne подогревают страсти и маргинализируют украинский дискурс, осознанно упрощая и радикализируя его. Украинцев наполняют ненавистью. И пусть нас сегодня не успокаивает, что в данном случае агрессию легализируют вроде бы проукраинские спикеры, а стаканы летят в ответ на пророссийские штампы. Агрессивная толпа разрушительна вне зависимости от того, под какими лозунгами она звереет от ощущения вседозволенности.

Украину планомерно готовят к взрыву, подменяя патриотические чувства примитивными выбросами эмоций. Противостоять подобным информационным диверсиям может только государство - структура, которая должна защищать безопасность страны, особенно в период войны. Но главное - этому должно противостоять медиасообщество, профессиональные журналистские организации, доверие к которым снижается после каждого "рейтингового собачьего боя" в прямом эфире.