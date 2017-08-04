Дмитро Качура / Depo.ua

Законопроект об уголовной ответственности россиян за незаконное проникновение на территорию Украины имеет неплохие перспективы.

Уже в сентябре Верховная Рада имеет все шансы довольно больно щелкнуть по носу нашей агрессивной северной соседки. Сегодня стало известно о регистрации законопроекта об установлении уголовной ответственности и наказания заключением на срок до 3 лет за незаконное проникновение на территорию Украины. Авторами документа выступили глава фракции БПП Артур Герасимов и его коллега, представитель президента в Раде Ирина Луценко. Учитывая статус авторов и явную поддержку законопроекта со стороны Банковой, он имеет очень неплохие перспективы.

Луценко и Герасимов предлагают установить уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или иным лицом в интересах государства-агрессора, которые противоречат национальным интересам Украины.

В случае принятия законопроекта, любой россиянин, который заехал в оккупированный Крым (кроме тех, кто заезжает с территории Херсонской области через наши блокпосты) или с оккупированных территорий Донбасса без разрешения пограничной службы, автоматически подпадает под действие украинского уголовного кодекса. В пояснительной записке авторы документа вспоминают о не единичные случаи незаконного проникновения на территорию Украины граждан государства-агрессора, в том числе представителей военных и других силовых формирований.

"30 июня 2017 года на административной границе с аннексированным Крымом в Херсонской области пограничники совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины задержали двух сотрудников ФСБ Российской Федерации, которые, по их словам, якобы "выполняли роль нарушителей границы во время учений, однако сбились с маршрута, потеряли ориентировку и, таким образом, оказались на материковой части Украины", - отмечается в пояснительной записке. Другими словами, если бы закон действовал уже сейчас, двое "фсбшников" без лишних разговоров сели за решетку на три года.

Но и это не все - каждый российский турист, который едет в украинский Крым, должен знать: он рискует получить три года заочного осуждения. И уже больше никогда не выехать за пределы "Рассеи-матушки". Вместе с уголовным производством наши правоохранительные органы будут иметь возможность объявлять такого "крымнашиста" в международный розыск. Представьте себе, приезжает "руссотуристо" в Германию или Италию, и тут "привет" в виде задержания. Это должно окончательно отбить у россиян всякое желание ездить на оккупированный полуостров.

Такой закон был давно актуален. Но лучше поздно, чем никогда. Потому что без массовой поддержки россиян Путин не вел бы агрессивной политики. В случае принятия этого законопроекта, каждый россиянин, который до свиного визга радовался аннексии Крыма, на собственной шкуре почувствует персональную ответственность за поддержку действий хозяина Кремля.

Правда, можно не сомневаться, что в Верховной Раде найдется фронда, которая будет рассказывать о невиновности простых граждан РФ за бздуры Путина. Это будут те же экс-"регионалы", которые осели в "Оппоблоке" и двух депутатских группах. Впрочем, надеемся, законопроект таки будет принят, ведь чем действеннее прививки от неонацистской политики Кремля сделают россиянам, тем здоровее в моральном плане будет их потомство...