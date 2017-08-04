Нацкомиссии по тарифам не удалось возродить абонплату за газ

Александр СУКОВ / Деловая столица

Любое решение комиссии, грозящее повышением тарифов, сегодня будет априори воспринято в штыки населением и властями.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сегодня снова не смогла ввести плату за транспортировку газа потребителям - так называемую абонплату за газ. Заседание комиссии началось в 10 утра, под стенами НКРЭКУ собрались около тысячи активистов и представителей профсоюзных организаций, которые протестовали против принятия этого решения. Некоторым активистам удалось прорваться внутрь, и, как утверждают очевидцы, во время заседания один из них метнул в главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка ботинок.

В итоге Вовк был вынужден закрыть заседание комиссии уже через 15 минут после его начала.

НКРЭКУ планировала на этом заседании одобрить скорректированный проект постановления о переходе на распределение газа по принципу заказанной мощности, и затем - обнародовать его на своем сайте. Первую попытку ввести абонплату за газ НКРЭКУ предприняла еще в конце марта. Суть нововведения в том, чтобы разделить плату за транспортировку газа к потребителю, и плану за собственно сам газ, как товар. Такая практика оплаты услуг газоснабжения повсеместно распространена европейских странах, и, по идее, должна была сделать украинский рынок газа более цивилизованным.

Однако уже 10 апреля НКРЭКУ была вынуждена отменить свое решение - поднялась волна возмущения, поскольку в результате для отдельных категорий потребителей суммарный счет за газ вырос. С апреля комиссия занималась усовершенствованием методики определения абонплаты за газ - совещания, рассмотрение практики определения тарифов в европейских странах, консультации с экспертами. Однако в результате это не помогло - повторная попытка, несмотря на заявления Вовка о том, что документ доработан и улучшен, провалилась.

Основная причина - в том, что любые изменения, которые хоть как-то намекают на повышение тарифов, будут восприниматься в штыки. Активисты у стен НКРЭКУ возмущались, что тарифы за год выросли непомерно, и очередное решение НКРЭКУ - ни что иное, как грабеж. При этом протестанты не стали разбираться в нюансах документов НКРЭКУ. Это и немудрено, поскольку методики подсчета, обнародованные НКРЭКУ, и употребляемые в них термины даже у человека с высшим образованием, но без специальной подготовки, просто вводят неспециалиста в ступор.

НКРЭКУ не потрудилось нарисовать простые и понятные презентации, по которым даже выпускник школы мог бы рассказать своей бабушке, сколько она будет платить за газ в случае принятия инициативы НКРЭКУ.

Поэтому рядовой украинец просто не в состоянии разобраться в хитросплетениях тарифообразования цен на газ. Те же, кто "в теме", считают, что и доработанный вариант решения НКРЭКУ - не идеальный. Экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко поддерживает введение абонплаты, но считает, что потребитель должен получать одну "платежку" за газ, а не две - за абонплату и собственно за газ. Кроме того, абонплата не должна быть привязана к типу счетчика, счетчики должны быть установлены во всех квартирах, а если счетчик установлен, но он не подходит потребителю по типоразмеру, то его должны заменить бесплатно.

Бывший член НКРЭКУ Андрей Герус отмечает, что доработанный проект постановления комиссии существенно улучшает ситуацию для городских жителей с газовой плитой без счетчика, но не улучшает ее для сельских жителей, у которых абонплата - больше. А депутат Верховной Рады Виктория Войцицкая заявила, что пока в Украине рынок газа по факту отсутствует, поскольку 70% облгазов в стране контролирует "Региональная газовая компания" Дмитрия Фирташа, говорить о рыночной реформе структуры платежей за газ - преждевременно. Кроме того, отмечает депутат, не решен вопрос с газовыми сетями, которые строили за свой счет потребители и потом передавали их на баланс облгазов - теперь они должны будут платить облгазам за услуги транспортировки газа по трубах, которые сами же и прокладывали.

То, что введение абонплаты необходимо - факт. Разделение платы за газ как за товар, и отдельно за услугу по его доставке потребителю - необходимо, поскольку формально эти услуги предоставляются двумя разными компаниями.

В ходе реформы газового сектора собственники облгазов выполнили требование украинского законодательства и создали при облгазах газосбытовые компании. Однако в сегодняшней ситуации введение абонплаты за газ выглядит весьма проблематичным - с учетом негативного опыта прошлой попытки ввести абонплату любое решение будет принято в штыки. Кроме того, в повышении цен на газ не заинтересованы и политики - Кабмин, например, уже несколько раз заявлял, что никакого повышения цен на газ для населения не будет.