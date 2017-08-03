Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-июне 2017г. вырос на 28,14%

По данным Госстата, в июне 2017 г. по сравнению с июнем 2016 г обьем реализованной продукции добывающей и перерабатывающей промышленности (оборот) вырос на 22,5% (в том числе за пределы страны – на 18,6%), в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 34,4% (на 15,8%), в перерабатывающей промышленности – на 20,3% (на 18,9%).
В общем объеме реализации наибольший удельный вес приходился на поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (21,5%), производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (20,9%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (17,6%) и добывающую промышленность и разработку карьеров (14,9%).
Как сообщалось, в 2016 году реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 1765,6 млрд грн, что на 18% больше, чем в 2015 году.
Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности¹
|в январе –июне 2017г., млн грн. (без НДС и акциза)
|ко всей реализованной продукции, %
|в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза)
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Промышленность Украины
|1020714,9
|100,0
|286193,3
|28,0
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|790440,9
|77,4
|285314,5
|36,1
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|152670,0
|14,9
|40796,3
|26,7
|в том числе:
|добыча каменного и бурого угля
|25561,5
|2,5
|…1
|…1
|добыча сырой нефти и природного газа
|52363,2
|5,1
|–
|–
|Добыча металлических руд
|64261,2
|6,3
|36900,1
|57,4
|Перерабатывающая промышленность
|637770,9
|62,5
|244518,2
|38,3
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|213564,5
|20,9
|62685,6
|29,4
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|9174,2
|0,9
|4144,9
|45,2
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|31967,7
|3,1
|11429,8
|35,8
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|37407,3
|3,7
|1696,4
|4,5
|Производство химических веществ и химической продукции
|25940,7
|2,5
|5493,4
|21,2
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|13210,4
|1,3
|1762,8
|13,3
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|47821,8
|4,7
|6885,7
|14,4
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|179494,8
|17,6
|113178,0
|63,1
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|63172,3
|6,2
|30721,0
|48,6
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|4638,5
|0,5
|1471,6
|31,7
|- производство электрического оборудования
|12123,2
|1,2
|4966,0
|41,0
|- производство машин и оборудования, не внесенных к другим видам
|22864,2
|2,2
|10371,0
|45,4
|- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|23546,4
|2,3
|13912,4
|59,1
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|16017,2
|1,6
|6520,6
|40,7
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха
|219514,8
|21,5
|…1
|…1
|Водоснабжения;канализация, отходы
|10759,2
|1,1
|…1
|…1
Данные: Госстат Украины.
¹ …данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения закона Украины "О государственной статистике" относительно конфеденциальнгсти информации
Объем реализованной продукции по основным промышленным группам в январе –июне 2017г.
|млн, грн (без НДС и акциза)
|ко всей реализованной продукции, %
|в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза)
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Добывающая и перерабатывающая промышленность¹
|790440,9
|100,0
|285314,5
|36,1
|Товары промежуточного потребления
|373490,1
|47,2
|181609,9
|48,6
|Инвестиционные товары
|64449,5
|8,2
|29412,8
|45,6
|Потребительские товары краткосрочного использования
|228579,5
|28,9
|67855,2
|29,7
|Потребительские товары долгосрочного использования
|8589,8
|1,1
|4480,9
|52,2
|Энергия
|115332,0
|14,6
|1955,7
|1,7
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в январе-июне 2017г. по основным видам деятельности (%)
|июнь 2017 к маю 2017, %
|июнь 2017 к июню 2016, %
|в том числе индекс внешнего оборота: июнь 2017 к маю 2017
|июнь 2017 к июню 2016
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|99,1
|122,5
|93,3
|118,6
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|99,9
|134,4
|88,8
|115,8
|в том числе
|- добыча каменного и бурого угля
|100,4
|191,9
|…1
|…1
|- добыча сырой нефти и природного газа
|100,4
|115,4
|–
|–
|- добыча металлических руд
|92,2
|125,8
|84,5
|107,2
|Перерабатывающая промышленность
|98,9
|120,3
|93,8
|118,9
|Производство пищевых продуктов напитков и табачных изделий
|92,1
|117,6
|81,9
|137,1
|Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов
|104,8
|128,7
|106,7
|124,2
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|103,5
|120,1
|101,2
|117,0
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|102,1
|153,2
|93,3
|169,5
|Производство химических изделий и химической продукции
|106,9
|97,9
|118,7
|73,5
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|98,6
|111,9
|135,0
|137,2
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|103,0
|124,9
|105,7
|122,6
|Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|99,7
|122,5
|94,7
|115,4
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|107,8
|116,1
|102,5
|102,2
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|154,5
|190,9
|87,1
|158,2
|- производство электрического оборудования
|89,6
|119,3
|75,5
|129,4
|- производство машин и оборудования, не отнесенных к другим видам
|100,4
|94,6
|95,5
|77,6
|- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств
|119,6
|132,7
|126,0
|117,3
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|113,5
|126,9
|140,9
|143,6
Данные: Госстат Украины