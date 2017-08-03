НБУ сохранил учетную ставку на 12,5%

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 12,5%.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Правление Национального банка убеждено, что достижение ценовой стабильности является необходимым условием устойчивого экономического роста.

При этом правление НБУ считает возможным продолжить постепенную либерализацию валютного регулирования путем смягчения временных административных ограничений, ослабление которых не создает рисков для дестабилизации валютного рынка.

Указанное возможно при условии продолжения программы сотрудничества с Международным валютным фондом, которая предусматривает осуществление структурных реформ, а также при условии проведения взвешенной фискальной политики.

Следующее заседание монетарного комитета состоится 14 сентября.

Как сообщали Українські Новини, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.

Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.

28 августа 2015 года НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.

С 22 апреля 2016 года Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19%, 27 мая 2016 - с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.

29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.

28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%.