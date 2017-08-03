Водные аферы Каськива. Подберется ли НАБУ к Левочкину

Дмитро Качура / Depo.ua

Из-за путаницы в СМИ, понять, что расследуют и кого именно задержали детективы НАБУ оказалось сложно.

Сейчас активно обсуждают задержание предпринимателя, который на протяжении 2012-2014 гг. совместно с должностными лицами Госагентства по инвестициям и ГП "Государственная инвестиционная компания" завладели 94,2 млн гривен, выделенными на проект "Качественная вода", который предусматривал обеспечение 80% населения безопасной водой. В этом контексте СМИ сразу вспомнили о Владиславе Каськиве, который возглавлял Госагентство по инвестициям, а также его патроне, бывшем главе Администрации президента Сергее Левочкине. Впрочем, к "Качественной воде" ошибочно привязали Артема Кима, сына экс-директора НАЭК "Энергоатом", которого задержали по совсем другому делу - хищению в "Энергоатоме". Отец этого бизнесмена Виссарион Ким кроме многолетней работы в "атомке" (в 2009 году против него открыли уголовное дело по подозрению в присвоении 13 млн гривен государственных средств), известен также тем, что был депутатом Николаевского областного совета от Партии регионов. Его называют ставленником народного депутата от Партии Регионов, экс-президента "Энергоатома" Андрея Деркача.

По версии следствия, Ким-младший, используя родственные связи с бывшим генеральным директором "Южно-Украинской АЭС" (а Ким-старший возглавлял эту компанию с 2007 по 2012 год), в течение 2012-2014 годов способствовал победе двух коммерческих структур в торгах по закупке электрощитового оборудования, которые проводила атомная электростанция.

Но вернемся все же к "Качественной воде". Схватившись за Кима-младшего, СМИ совершенно незаслуженно забыли про реального фигуранта этой истории. Речь идет о директоре этого государственного предприятия Виталия Серпокрылова. Стоит отметить, что вместе со своим братом Вячеславом их хорошо знают в луганском политикуме. Правда, имели они там, мягко говоря, неоднозначную репутацию. Интересно, что Виталий Серпокрылов в 2005 г. стал руководителем Луганской областной организации ГП "Пора", председателем политсовета которой был Владислав Каськив. В 6 созыве Верховной Рады Виталий Серпокрылов был помощником у тогдашнего нардепа от НУНС Владислава Каськива, а в седьмом созыве - помощником Виталия Ковальчука - нынешнего заместителя главы Администрации президента.

Параллельно Серпокрыловы максимально интегрировались в команду Виталия Кличко, чьи связи с Левочкиным и Фирташем уже давно не является каким-то секретом. Так, в 2012 году, занимая пост главы "Качественной воды", Серпокрылов баллотировался в Верховную Раду по спискам "Удара", но получил непроходное 62 место, и нардепом не стал. На внеочередных выборах в ВР в 2014 году он был выдвинут по спискам "Блока Петра Порошенко" (но по квоте Кличко) под номером 129, и в парламент опять попасть не смог. После этого Виталий Серпокрылов работал заместителем руководителя регионального филиала Донецкая железная дорога ПАО "Укрзализныця" по реформированию.

Его брат Вячеслав также осел в команде Кличко, и в 2016 году получил должность директора коммунального предприятия "Святошинское лесопарковое хозяйство". До этого он занимался вопросами лесопаркового хозяйства КП "Конча-Заспа".

Что касается дела, о котором говорится в новости, то, очевидно, она касается истории, когда ООО "Торговый дом "Борисфен" в качестве инвестора "Национального проекта "Качественная вода" получило от ГП "Государственная инвестиционная компания" (подконтрольное Госагентству по инвестициям и управлению нацпроектами) 94 млн грн кредита под достаточно низкий процент 3,75%. Позже ГП "Государственная инвестиционная компания" пыталась отменить эту сделку через суд, утверждая, что договор противоречит интересам государства, однако потерпело поражение, поскольку все эти факты были известны на момент заключения соглашения. По материалам"Наших денег", ООО "Торговый дом "Борисфен" связано с тем же самым Владиславом Каськивым.

Так что все ниточки ведут к этому чрезвычайно одиозному персонажу, который скрывается от украинского правосудия в Панаме с марта 2016 года, когда Нацполиция объявила его в розыск. И афера с "Качественной водой" - далеко не единственная, которую расследуют САП и НАБУ. Речь идет о расследовании по завладению государственными средствами служебными лицами Государственного агентства по инвестициям на общую сумму 567 млн гривен. Причем, дело по краже 127 миллионов гривен, выделенных на реализацию национального проекта "Воздушный экспресс", еще в апреле направлено в суд.

Остается надеяться, что в случае с делами по хищениям в Госагентстве по инвестициям следователи НАБУ и САП не найдут "стрелочников", а настоящих виновников, которые получат реальные сроки наказания. Того же Каськива, наши правоохранительные органы, скорее всего, все же смогут достать, хотя на это и уйдет много времени. А вот Левочкина напрямую достать сложно. Но хотят ли это делать. Разве что будут в медиа привязывать к аферам Каськива. Может со временем это даст какой-то эффект. "Качественная вода" и камень точит...

