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Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру
12:03 03.08.2017 |
Владимир Кличко завершил свою 27-летнюю боксерскую карьеру и намерен заняться другой деятельностью.
"В какой-то момент жизни в силу различных обстоятельств мы должны или хотим переключить нашу активность и подготовиться к следующей главе - к новым вызовам, испытаниям, с которыми придется столкнуться. Очевидно, я не исключение из правил и сейчас пришла моя очередь сделать это. Да, я делаю это с некоторым волнением, но я абсолютно готов к новым испытаниям. Я ожидаю и надеюсь, что моя следующая карьера, которую я планировал и параллельно начал несколько лет назад, станет хотя бы такой же успешной, как и предыдущая", - сказал Вл.Кличко на видеозаписи, которую выложил на YouTube в четверг.
В свою очередь Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке: "Володя принял решение. Он переворачивает страницу. И пишет новую историю...".
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