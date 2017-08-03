Светлодарская дуга. Как ВСУ уничтожили позицию боевиков

Андрій Коваленко / Depo.ua

На Светлодарской дуге произошел бой между 53-й бригадой и врагом.

Светлодарская дуга остается одной из самых горячих точек фронта. Несмотря на то, что последнее серьезное обострение на этом участке произошло еще в 20-х числах июня, когда в результате вражеского огня ВСУ вынуждены были стрелять в ответ, и очень метко. Тогда были уничтожены два вражеских миномета, пулеметная точка и несколько террористов.

В 20-х числах июля волонтер Юрий Мысягин, который опекает 53-ю бригаду, которая воюет на дуге, написал хорошие новости о 23-х боевиках, которые отправились в Стаханов - многие в морг.

Также за летние месяцы наши ребята продолжили двигаться вперед в "серой зоне" дуги.

Позиционные бои продолжаются постоянно. Враг до сих пор стреляет по "волшебному лесу", отбитому ВСУ в конце 2016-го года. Ведется огонь из минометов 82-мм и 120-мм калибра, гранатометов, стрелкового оружия, БМП, а также работают снайперы.

Вчера на Светлодарской дуге произошел очередной бой. По словам Юрия Мысягина, он длился 2,5 часа. Враг стрелял из 120-мм и 82-мм минометов, работал их снайпер, а также пулемет и ЗУ. ВСУ ответили огнем в ответ. Как говорит Мысягин, то была "третья сила".

В результате этого боя, как говорит волонтер, удалось продвинуться вперед на 1 км.

Как стало известно Depo.ua, бой продолжался в районе Нижнего Лозового. Пострадали вражеские позиции, расположенные рядом с опорами ЛЭП. Одна была уничтожена вообще. Боевики пока молчат о потерях.

Тем временем в Дебальцево враг уже давно подтянул подкрепление в виде бронетехники и российских офицеров. Рядом с городом обустроены ВОПы.

Бои на Светлодарской дуге за метры земли будут продолжаться еще долго. Но этот успех ВСУ является своеобразным ответом за нападение на наш ВОП под Красногоровкой, который имел место в конце июля. Хотя с ним ситуация никак не связана.