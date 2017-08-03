Финансовые новости
- |
- 03.08.17
- |
- 16:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Светлодарская дуга. Как ВСУ уничтожили позицию боевиков
10:08 03.08.2017 |
На Светлодарской дуге произошел бой между 53-й бригадой и врагом.
Светлодарская дуга остается одной из самых горячих точек фронта. Несмотря на то, что последнее серьезное обострение на этом участке произошло еще в 20-х числах июня, когда в результате вражеского огня ВСУ вынуждены были стрелять в ответ, и очень метко. Тогда были уничтожены два вражеских миномета, пулеметная точка и несколько террористов.
В 20-х числах июля волонтер Юрий Мысягин, который опекает 53-ю бригаду, которая воюет на дуге, написал хорошие новости о 23-х боевиках, которые отправились в Стаханов - многие в морг.
Также за летние месяцы наши ребята продолжили двигаться вперед в "серой зоне" дуги.
Позиционные бои продолжаются постоянно. Враг до сих пор стреляет по "волшебному лесу", отбитому ВСУ в конце 2016-го года. Ведется огонь из минометов 82-мм и 120-мм калибра, гранатометов, стрелкового оружия, БМП, а также работают снайперы.
Вчера на Светлодарской дуге произошел очередной бой. По словам Юрия Мысягина, он длился 2,5 часа. Враг стрелял из 120-мм и 82-мм минометов, работал их снайпер, а также пулемет и ЗУ. ВСУ ответили огнем в ответ. Как говорит Мысягин, то была "третья сила".
В результате этого боя, как говорит волонтер, удалось продвинуться вперед на 1 км.
Как стало известно Depo.ua, бой продолжался в районе Нижнего Лозового. Пострадали вражеские позиции, расположенные рядом с опорами ЛЭП. Одна была уничтожена вообще. Боевики пока молчат о потерях.
Тем временем в Дебальцево враг уже давно подтянул подкрепление в виде бронетехники и российских офицеров. Рядом с городом обустроены ВОПы.
Бои на Светлодарской дуге за метры земли будут продолжаться еще долго. Но этот успех ВСУ является своеобразным ответом за нападение на наш ВОП под Красногоровкой, который имел место в конце июля. Хотя с ним ситуация никак не связана.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сергей Фурса: #НеМояПриватнаяИстория
|НБУ сохранил учетную ставку на 12,5%
|Водные аферы Каськива. Подберется ли НАБУ к Левочкину
|Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Нафтогаз" не будет снимать претензии и отменять иски к "Газпрому" - коммерческий директор НАК
|Невиноватая я. Как Савченко стала профессиональной жертвой
|Завтра иностранцы продолжат активно скупать валюту на межбанке
|Глава группы по поддержке Украины в Еврокомиссии: Главным приоритетом выступает масштабная борьба с коррупцией
|Приватбанк Leaks: какие тайны национализации раскрыла Фейсбуку экс-корпоративный секретарь
|НАБУ проверяет проекты агентства Каськива, уже есть задержанный
Это интересно
|Испания выдаст США предполагаемого хакера из России
|В Германии тестируют систему распознавания лиц в общественных местах
|Компания по добыче криптовалюты арендовала Boeing для перевозки видеокарт
|19 самых продуктивных стран мира
|Громкость выхлопа Ford Mustang GT уменьшили до уровня посудомойки
|Mercedes-Benz отказался от электрического B-класса
|Боты изобрели свой язык: почему Facebook испугался искусственного интеллекта?