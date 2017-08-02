Глава группы по поддержке Украины в Еврокомиссии: Главным приоритетом выступает масштабная борьба с коррупцией

Эксклюзивное интервью агентства "Интерфакс-Украина" с руководителем Группы по поддержке Украины в Европейской комиссии Питером Вагнером.

Вопрос: На днях МВФ в переговорах с Украиной вновь напомнил о четырех основных приоритетах реформ: земельная, пенсионная, приватизация и антикоррупционные суды. Насколько это совпадает с приоритетами, которые есть в сотрудничестве Украины с ЕС?

Ответ: Приоритеты МВФ и ЕС часто пересекаются, как в случае с пенсионной и реформой здравоохранения, управлением и приватизацией государственных предприятий, земельной реформой и, в частности, борьбой с коррупцией. Эти приоритеты также могут быть взаимодополняющими, поскольку МВФ обычно делает акцент на макроэкономические вопросы и, вместе со Всемирным банком, выступает ведущим в таких вопросах, как земельная и пенсионная реформа. Следует отметить, что прогресс в этих реформах также является частью условий финансовой помощи МВФ или ЕС.

Для ЕС главным приоритетом выступает масштабная борьба с коррупцией из-за ее сквозного характера. Меньше коррупции означает надежные отношения между государством и гражданами, лучший бизнес-климат и больше инвестиций в украинскую экономику, больше экономии для налогоплательщиков, среди прочего, благодаря более конкурентным государственным закупкам и, в целом, больше справедливости и социального доверия.

Кроме того, часто возникают дополнительные вопросы, над которыми Украине приходится работать: определенные секторные обязательства, вытекающие из Соглашения об ассоциации, или другие условия в рамках программ ЕС по макрофинансовой или бюджетной поддержке.

Вопрос: Какие ветви украинской власти, на ваш взгляд, сегодня сильнее всего сдерживают проведение этих реформ? Это законодательная, исполнительная или судебная ветвь?

Ответ: Мы наблюдаем ежедневную борьбу между "корыстными интересами" и реформаторскими силами в стране. Чтобы реформа пошла своим путем - от договоренности о ее принципах через принятие юридического акта к осуществлению и толкованию судами - необходимы достижение консенсуса и тесная работа между всеми тремя ветвями власти. Средства массовой информации и гражданские активисты определенно могут помочь, но ответственность за проведение реформ лежит на трех ветвях власти. Это именно их работа, и за нее они подотчетны перед всеми украинцами. К сожалению, очень часто фактологические дебаты в Украине заглушаются популистскими спорами.

Думаю, что реформы в большинстве отраслей испытывают влияние "корыстных интересов", которые пытаются замедлить прогресс. "Корыстные интересы", по своей природе, проявляются во всех ветвях власти. Было бы трудно выделить одну организацию или одно учреждение, особенно подверженное этому.

Вопрос: Я веду к тому, что темпы принятия законопроектов, необходимых для выполнения Соглашения об Ассоциации, в Верховной Раде в последнее время серьезно замедлились.

Ответ: С нашей точки зрения, проблемы во многом связаны с взаимодействием между различными субъектами. Путь, по которому осуществляется Соглашения об ассоциации, также зависит от Конституции Украины и роли, которую она отдает различным субъектам. Иногда существует определенная конкуренция: в разных институциях разные люди работают над законами, посвященными одному и тому же вопросу, а затем блокируют друг друга, преднамеренно или непреднамеренно. Поэтому мы хотели бы призвать правительство и Верховную Раду согласовать совместную программу работы по продвижению Соглашения об ассоциации, включая Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (DCFTA). Bзять обязательства и приоритеты, уже установленные в рамках этого соглашения, и сказать: вот наиболее важные для нас сферы и законы, вот график - а затем совместно работать над ними вместо того, чтобы действовать параллельно или даже соперничать. Это также является приоритетом для еврокомиссара (по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнеса) Хана, который недавно встретился с премьер-министром (Владимиром) Гройсманом в Украине. Еврокомиссар и премьер-министр договорились о том, что украинское правительство разработает "дорожную карту" для необходимого законодательства. Правила ЕС, которые должны быть перенесены в законы Украины, уже перечислены в приложениях к Соглашению об ассоциации, но правительство сейчас разработает оперативный план и, надеемся, согласует с Радой, как его реализовать.

Вопрос: Складывается впечатление, что назревает недовольство тем, что Украина начинает серьезно отставать от согласованного плана. И эйфория в отношениях исчезает. Тем более, что после принятия решения о безвизовом режиме у властей Украины уже больше нет дополнительного стимула двигаться вперед по этому Соглашению.

Ответ: Украинское правительство сталкивается с многочисленными вызовами - народ Украины знает это лучше, чем я. Внешняя агрессия, конфликт на востоке и в то же время множество внутренних реформ, устройство жизни в стране. Конечно, это нелегкая комбинация задач. Лично у меня (а я бываю здесь крайне регулярно) не сложилось впечатление, что в правительстве меньше приверженности реформам или меньше приверженности Соглашению об ассоциации. Я думаю, что предложения, которые были представлены по поводу разработки реформы здравоохранения, пенсионной реформы, земельной реформы – все они в настоящее время интенсивно обсуждаются, показывают: правительство очень серьезно работает со своей стороны. В то же время мы выразили обеспокоенность в связи с некоторыми негативными направлениями, особенно в борьбе с коррупцией.

Не думаю, что с европейской стороны есть разочарование или негативные чувства. Амбиции высоки - это факт; у Украины одно из самых положительных и открытых соглашений, которые ЕС когда-либо заключал, и сейчас мы, конечно, также ожидаем, что обе стороны будут использовать его оптимальным образом.

Вопрос: Назову несколько примеров не только не продвижения вперед, а попыток реванша. История с назначением аудитора НАБУ, промедление с созданием антикоррупционного суда, декларирование НГО - как это воспринимается в ЕС?

Ответ: Европейский союз очень внимательно смотрит, как продвигается работа в этих важных областях реформ. В последние несколько недель ЕС, например, четко дал понять, что не считает уместным расширение е-декларирования на НГО и что это необходимо исправить. Мы также никогда не скрывали тот факт, что придаем большое значение прозрачному и открытому номинационному процессу по отбору аудитора НАБУ.

Крайне важно, чтобы Украина, не медля, создала судебный орган, ответственный за борьбу с коррупцией. Должны быть разработаны гарантии, что этот орган будет независимым как в бюджетном, так и в функциональном смысле. Необходимо, чтобы этот орган обладал должными полномочиями и ресурсами для борьбы с коррупцией, а отбор специализированных антикоррупционных судей проходил открыто и прозрачно. ЕС – а, я уверен, также и наши международные партнеры - готовы внести свой вклад в как можно более прозрачный процесс, обеспечить отбор, основанный на заслугах и честности. Люди хотят видеть, что правосудие действительно вершится и дела о коррупции доводятся до конца с помощью прозрачных судебных процессов. Мы постоянно подчеркиваем: интенсивная работа на антикоррупционном фронте не должна замедляться. Здесь еще многое предстоит сделать.

Вопрос: Об экономике. Еще один пример - это продление пошлин на экспорт лома. Насколько это отвечает и духу, и букве Соглашения? Тем более, что имеем еще не урегулированный вопрос с экспортом необработанной древесины.

Ответ: Мы очень интенсивно обсуждаем эти вопросы с украинской стороной. Торговля очень важна для экономического роста, и обе стороны должны решить эти проблемы, позаботиться, чтобы не было новых торговых раздражителей. Мы также говорили о голосовании в Верховной Раде: ЕС не считает приемлемым продление дополнительных экспортных пошлин на металлолом. Это - фундаментальный, общий вопрос, как и в случае с запретом на (экспорт необработанной) древесины. Мы считаем, что не должны приниматься никакие меры, которые противоречат принципам ВТО и обязательствам по DCFTA. Вот почему мы так сильно выразили нашу обеспокоенность по поводу последних событий.

Вопрос: Небольшое уточнение. Вы упоминали о пенсионной, земельной, медицинской реформах. Для вас важен сам факт принятия соответствующих законов? Насколько глубоко ЕС готов входить в саму суть этих реформ, моделей реформирования, советовать, возражать против этих моделей? Или это вопрос других международных партнеров Украины - Всемирного банка, МВФ?

Ответ: ЕС является одним из многих международных партнеров Украины по реформам. Не каждый партнер активен во всех областях. Например, ЕС до последнего времени не был очень активен в реформе здравоохранения в ее широком смысле, а только косвенно, затрагивая некоторые части, вытекающие из Соглашения об ассоциации. В других направлениях реформ, таких как государственное управление, с самого начала присутствуют европейские эксперты, работающие с правительством страны. Особенно в сферах, охватываемых Соглашением об ассоциации/DCFTA, ЕС, и его эксперты – там, где были озвучены запросы правительства, - активно помогают с самого начала. Такая поддержка начинается уже с подготовки министерствами нового законодательства. Но в конечном итоге, правительство решает, подать ли законопроект, а затем Рада следует своему процессу принятия решений. Но мы готовы поддержать и помочь с имплементацией, если это необходимо и востребовано. По другим направлениям мы поддерживаем реформы более опосредованно, например, через финансирование определенных мероприятий Всемирного банка в сфере земельной реформы или работы ЕБРР по созданию структур поддержки бизнеса по всей стране.

Думаю, самым недавним и весьма впечатляющим успехом скоординированного сотрудничества ЕС и других международных партнеров с Украиной является энергоэффективность. Рада приняла три закона, один из которых касается создания Фонда энергоэффективности, второй - энергоэффективности зданий, третий – учета тепла и энергии. За последние месяцы достигнут значительный прогресс. Некоторые из этих законов заняли два с половиной года работы правительства и Рады в сотрудничестве со многими моими коллегами в Еврокомиссии. Некоторые из этих элементов были разработаны совместно с ЕБРР, другие подготовлены с помощью USAID. Главным во всей этой совместной работе есть то, что лидирующей участницей является Украина, а мы оказываем ей поддержку там, где это необходимо и востребовано. Мы очень активно занимаемся вопросами энергетики, будем и дальше поддерживать реформу энергоэффективности, в том числе с помощью запланированной программы на сумму до EUR100 млн (распределенных на два года). Реформа государственного управления, как я уже упоминал, является еще одной сферой, где мы очень активно поддержали Украину юридическими консультациями при подготовке закона о государственной службе, а затем при подготовке стратегии реформы. В настоящее время консультанты, финансируемые ЕС, участвуют в ряде проектов технической помощи.

Другие направления, в которых ЕС активно участвует, включают реформу судебных и правоохранительных органов, управление государственными финансами, децентрализацию.

Вопрос: Теперь еще несколько вопросов об ожиданиях Украины от Евросоюза. О расширении экспортных квот. Довольно остро в Украине воспринимался недавний отказ ЕС от расширения квот по ряду позиций. Можно ли ожидать пересмотра позиции Брюсселя по этому вопросу?

Ответ: DCFTA означает открытие рынков ЕС и Украины друг для друга. У ЕС не так много партнеров, с которыми, как только Соглашение об ассоциации, включая DCFTA, будет полностью функционировать, мы будем так же открыты, как с Украиной. Недавно принятые квоты на сельскохозяйственную продукцию являются важным дополнительным признаком неизменной поддержки ЕС. Тем не менее, они не должны отвлекать внимание от того факта, что мы теперь должны приложить как можно больше энергии к тому, чтобы DCFTA заработала максимально эффективно. Мы должны систематически интегрировать рынки, поскольку только это, в конечном итоге, взбодрит украинскую экономику в целом.

Когда Соглашение об ассоциации будет реализовано, будут действовать и главы, в которых прямо говорится о полном внутреннем рыночном отношении (full internal market treatment) к Украине в определенных секторах. Это означает, что такие сектора будут рассматриваться, как если бы они были частью внутреннего рынка ЕС. И во всех других секторах существующие ограничения на экспорт со временем исчезнут. Это потребует некоторого времени и тяжелой работы. Необходимо сначала подготовить и принять соответствующие законы. Это включает техническое регулирование для многих продуктов, а также большой пакет фитосанитарного законодательства по пищевой промышленности, который был принят недавно.

Это первая часть - создание регуляторной среды с необходимыми законами. Вторая часть начинается, когда законы надо имплементировать. Если рассмотреть законодательство о пищевых продуктах, будет регулярно оцениваться система контроля гигиены производства пищевых продуктов: есть ли закон?? И есть ли украинское агентство, которое может контролировать и обеспечивать надлежащее функционирование этого закона? Если да, то продукты могут перемещаться. На таких принципах зиждется торговля в ЕС.

Вопрос: В Украине достаточно негативно было воспринято заявление европейских министров (Австрии и Германии), в котором они критиковали санкции США по отношению к "Северному потоку-2". Украина не ощущает единства ЕС в противодействии этому проекту. Можно ли ожидать выработки единой позиции ЕС по этому вопросу?

Ответ: ЕС более двух десятилетий все больше усовершенствует общую энергетическую политику, основанную на внутреннем энергетическом рынке ЕС газа и электричества и направленную на снижение воздействия на нашу окружающую природную среду и климат. Однако государства-члены сохраняют за собой право принимать решения об их энергетическом балансе. В случае Nord Stream-2 существует ряд правовых, экономических и политических проблем, которые нужно обсудить и которые потребуют определенных правовых рамок. С этой целью ЕС стремится получить от государств-членов мандат на проведение переговоров с Российской Федерацией. Комиссия утвердила свое предложение в отношении такого мандата, которое в настоящее время обсуждается с государствами-членами.

Вопрос: Украина дождалась безвиза, но до сих пор не может дождаться "Открытого неба". С украинской точки зрения спор вокруг Гибралтара не настолько серьезен, чтобы за три с лишним года его нельзя было решить для подписания этого соглашения.

Ответ: Как вам известно, это касается не только Украины или институций Европейского союза, но, прежде всего, является вопросом национальных правительств государств-членов. Для Испании и Великобритании существуют вопросы, связанные с аэропортом Гибралтара, которые никак не относятся к Украине. Это иногда происходит в ЕС: нас, в конце концов, 28, и не всегда получается сразу обо всем договориться. Но мы продолжаем поиск решения и надеемся как можно скорее подписать это соглашение. Тем временем Украина уже может расширять свои связи с государствами-членами Евросоюза, продолжать перенимать авиационное законодательство ЕС.

Вопрос: Близится 2019 год, когда завершается программа EFF МВФ и связанная с ней вся международная финансовая поддержка Украины. Разрабатывается ли сейчас уже новая программа такой финансовой поддержки? На что может рассчитывать Украина?

Ответ: Думаю, в настоящее время такие дискуссии преждевременны, они носят чисто умозрительный характер. Вместо этого важно оценить, что уже сделала Украина, чтобы стать независимой от такой поддержки, и сколько еще можно сделать. Нужно будет посмотреть, какова будет ситуация в 2019 году. Полагаю, если сравнить, где Украина была три года назад и где она сейчас, то нужно признать: в мире не так много стран, которым за такой короткий период времени удалось настолько стабилизировать и улучшить свою ситуацию. Конечно, многое еще предстоит сделать. Но я бы сказал, что на данный момент с макроэкономической стороны ситуация выглядит довольно неплохо. Следует взглянуть на то, чего можно достигнуть в течение следующих нескольких лет для дальнейшей стабилизации макроэкономики страны, в том числе с помощью текущей программы МВФ. И наилучшим образом использовать реформы для стимулирования экономического развития страны. Украина обладает огромным экономическим потенциалом, в том числе благодаря высокообразованному населению, промышленной традиции, технологическому динамизму и неиспользованным возможностям в сельскохозяйственном секторе. Если этот потенциал развивать с все большими усилиями, страна станет независимой от внешней поддержки.

Вопрос: В Украине достаточно часто звучат, возможно, их тоже можно назвать спекуляциями, заявления о необходимости нового "Плана Маршалла" для страны. Где он должен писаться - в Киеве, Вашингтоне, Брюсселе? Возможно ли вообще повторение такого опыта, как "План Маршалла" по отношению к Украине?

Ответ: "План Маршалла" был конкретным инструментом, получившим это имя ретроспективно. Он состоял из поддержки Соединенных Штатов ряда европейских стран после Второй мировой войны. Насколько я понимаю, в настоящее время ведутся дискуссии об аналогичном подходе некоторых международных партнеров к Украине. Но если взглянуть на цель "Плана Маршалла" в то время – координировать, предоставлять поддержку реформ и стимуляции экономики, и если взглянуть на то, что происходит в международном сотрудничестве с Украиной, становится очевидным: многое уже доступно. Помимо политической поддержки, ЕС пообещал пакет в размере EUR12,8 млрд для содействия процессу реформ в течение следующих нескольких лет. Большáя часть его уже выделена. В этих рамках ЕС ежегодно выделяет около EUR200 млн грантов на реформы и развитие страны, включая в сфере инвестиций. EUR600 млн из третьего транша макрофинансовой помощи готовы к выплате, как только будут выполнены привязанные к нему условия. Кроме того, страны-члены ЕС, такие как Германия, Дания, Швеция и многие другие партнеры, имеют двусторонние программы. Когда речь идет об инвестициях, мы имеем с европейской стороны Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), который активно присутствует в стране. ЕБРР имеет крупный портфель кредитов для бизнеса, а ВБ активно участвует в поддержке модернизации экономики и инфраструктуры.

Однако правильно, что нам необходимо сплотиться вокруг Украины, обеспечить устойчивую и целенаправленную поддержку, а также привлечь частный сектор к генерированию роста и процветания, чтобы воспрепятствовать тем, кто хотел бы отодвинуть Украину назад. ЕС точно будет использовать свои программы поддержки бизнеса наряду с ЕИБ и ЕБРР. В настоящее время мы также готовим новые инструменты, которые должны открыть потоки банковского кредитования в местной валюте. Кроме того, Украина имеет право на участие в Плане внешних инвестиций ЕС, который может помочь продвижению инвестиций.

Кроме того, Украине необходимо продолжать самую сильную программу по привлечению инвестиций -- свои реформы. Правовая безопасность, безопасность инвестиций, отсутствие коррупции, учитывая общие сильные стороны страны, - эти реформы откроют огромные иностранные и внутренние инвестиции.

Вопрос: Небольшое уточнение: могу ли я сделать вывод, что после 2019 года таким международным планом для Украины будет уже не новая программа с МВФ, а Соглашение об ассоциации с ЕС?

Ответ: Не думаю, что эти два документа конкурируют или исключают друг друга. Соглашение об ассоциации уже сейчас является "дорожной картой" для правительства во многих сферах и будет оставаться таким на некоторое время, поскольку его ратификация – это только одна веха, но еще не финишная черта. То же самое касается программы МВФ. Если посмотреть на принципы Соглашения об ассоциации, то оно содержит много технических секторальных регуляций для стимулирования и координации экономического обмена продуктами и услугами. Например, существует много общих стандартов в области здравоохранения и социальной сфере, тогда как программа МВФ сильно ориентирована на макроэкономические сектора. Эти два документа преследуют общие цели, и мы всегда придерживаемся определенных принципов: борьба с коррупцией, необходимость независимой судебной системы, обязательное применение определенного набора международных правил. А относительно некоторых правил, то программа МВФ и Соглашение об ассоциации являются полностью дополняющими "дорожными картами".