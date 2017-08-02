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Трамп подписал закон об антироссийских санкциях - Bloomberg
17:43 02.08.2017 |
Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении РФ, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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