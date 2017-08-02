Бои в Приазовье. Что происходит под Водяным

Андрій Коваленко / Depo.ua

Боевики утверждают, что пошли в наступление и отбили позиции ВСУ вблизи Водяного. Однако ВСУ держат оборону.

На минувшей неделе интенсивность вражеских обстрелов в АТО существенно уменьшилась. Пресс-центр АТО насчитывал около 15-20. Впрочем, итоги последних суток не радуют - террористы удвоили количество обстрелов, доведя их до 34 по официальным данным.

Горячее всего было на "Бутовке" и Приморье. Традиционно неподалеку Мариуполя наиболее жаркими точками остаются Водяное и Широкино.

В частности, вчера по Водяному враг стрелял из четырехствольних РСЗО, которые запрещены "Минском".

Обстрел из РСЗО, по данным украинской СЦКК, начался в 8 утра.

Выглядит это "добро" следующим образом.

Вещь далеко не новая на фронте. Боевики использовали это вооружение еще в 2015-м году. Однако, в последние месяцы они сделали эти комплексы более мобильными, монтируют их на кузовы "КамАЗов", что позволяет быстро отстреливаться и менять место дислокации.

В частности, четырехствольные РСЗО только в июле работали по Красногоровке, а также в районе Водного - прилетало по Талаковке, Лебединскому.

В последнее время, под Водяным становится все горячее. Рядом с данным населенным пунктом находятся наши позиции. В течение прошлого года ВСУ существенно отбросили боевиков, удерживающих сейчас высоту "Дерзкая" (или "Дерзкий" от названия кургана), а также село Пикузы, которое расположено в 2 км от нашего села.

В 20-х числах марта этого года рядом с Пикузами было очень горячо. Наши морпехи отбили опорник сепаратистов, а они накрывали Водяное "Градами", а также применили танк, и благодаря этому вернули его. ВСУ были вынуждены отойти с потерями.

На минувшей неделе СМИ противника ретранслировали традиционную байку Басурина о том, что им удалось отбросить ВСУ и занять новые позиции под Водяным. Нечто подобное было и в июне - такие же заявления, однако наши журналисты выехали на место и показали бойцов, которые держали позиции.

Правда, 27-го июля произошел обстрел, который унес жизни нашего военнослужащего.

Нам удалось связаться с бойцами, которые держат оборону под Мариуполем. "Морпехи" подтвердили абсурдность заявлений террористов. Впрочем, как нам стало известно, под Пикузами враг действительно плотнее окапывается - происходит постоянное движение техники, которая подвозит древесину. Особенно, на опорник, выдвинутый вперед.

Предлагаем карту боевых действий марта. Речь идет об опорнике, обозначенном на ней словами "участок боевых действий".

Если говорить о полноценном наступлении террористов на Водяное, то можно предположить, что враг пойдет возможно на такую же провокацию, как под Красногоровкой с 19 на 20 июля, когда ДРГ с танками утром атаковали наш ВОП, убив трех бойцов и одного захватили в плен - потери противника насчитывали 4-5 человек.

Такое наступление возможно, следуя логике прощупывания наших сил, впрочем, ВСУ способны дать достойный отпор и даже перейти в контрнаступление. По причине кадрового голода, боевики вряд ли решатся на это в сегодняшних реалиях. Правда, как удалось узнать Depo.ua, ДРГ врага регулярно выдвигаются в сторону Широкино, Павлополя и Водяного.