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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как изменит войну на Донбассе американское оружие

09:18 02.08.2017 |

Политика

 Андрій Коваленко / Depo.ua

Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок в Украину противотанковых ракет и другого оружия для обороны.

Дискуссия относительно поставок в Украину летального оружия велась еще с 2014-2015 годов. Тогда эта идея находила много положительных отзывов, одним из двигателей идеи был сенатор Джон Маккейн. Но уже экс-президент США Барак Обама во время своей каденции всячески блокировал инициативу, утверждая, что поставки оружия могут привести к эскалации насилия. Зато США ежегодно увеличивали финансирование помощи Украине (на 2017 год планировалось $663, 4 млн), продолжали обеспечивать ВСУ бронежилетами, касками, аптечками, оборонительным вооружением - контрбатарейними радарами AN/TPQ-36, беспилотниками Raven RQ-11B, которые официально поступили летом 2016-го. Кроме этого, в Украине работают американские военные инструкторы. Их работа, безусловно, вызвала критику со стороны России, однако, в отличие от "Л-ДНР", куда Россия регулярно отправляет офицеров и инструкторов, американцы в Украине работают по приглашению нашей власти, а россиян на украинский Донбасс никто не звал - псевдореспублики официальными образованиями никто не считает.

После президентских выборов и победы Трампа дискуссия относительно оружия возобновилась. Особенно после того, как Трамп на фоне всех скандалов относительно его связей с Путиным, вмешательством России в американские выборы был вынужден отойти от политики сближения с Россией, осудил аннексию Крыма и даже готов подписать закон о санкциях против России.

Источники The Wall Street Journal сообщают, что Пентагон и Госдеп уже разработали план поставок оружия в Украину. Белый дом его еще не одобрил, а Трамп вообще не в курсе. Впрочем, речь идет об "оборонительном вооружении" для того, чтобы Киев мог защищаться и сдерживать агрессию Москвы. Между прочим, о реальности этих планов говорил и спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. Также после визита в США о предоставлении Украине оружия говорил председатель ВР Андрей Парубий. Он утверждал, что в Пентагоне обсуждается этот вопрос. О готовности принять оружие заявлял глава Минобороны Степан Полторак, а президент Петр Порошенко даже говорил о достижении договоренности с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

По информации The Wall Street Journal в Украину хотят поставить ракетные комплексы Javelin и средства противовоздушной обороны. Сейчас трудно сказать, что подразумевается под ПВО. Вряд ли американцы решат разместить в Украине дорогие системы THAAD и Patriot, стоимость которых превышает миллиарды долларов. Разве что дадут под них кредит, но и это маловероятно. Хотя бы потому, что для использования этих систем нужно довольно долго обучать наших военных. Более того, после скандала с начальником Яворовского полигона, которого обвинили в сотрудничестве с ФСБ, предоставлять нечто технологически современное для американцев будет излишним риском. В Украине до сих пор много российской агентуры. Речь может идти разве о системах РЛС. Относительно Javelin, новости довольно положительные. Эти ракетные комплексы Украина просила еще два года назад, но получила отказ.

Пока же решение зависит от Белого дома. И Трамп вполне может пойти на это ради того, чтобы разбить все подозрения и обвинения в "работе на Путина", что ему вменяют в США.

По информации тех же источников The Wall Street Journal, все это оружие по плану Минобороны США должно размещаться в зоне боевых действий на Донбассе. Для ВСУ оно пригодится, поскольку Javelin является угрозой для российских танков, которые поставляются боевикам, и которые регулярно ведут боевые действия против нашей армии. Последние бои под Красногоровкой, 19-20 и в конце июля продемонстрировали, что террористы используют танки при наступательных действиях в количестве двух и даже четырех единиц. Регулярно танки выдвигаются к нашим позициям и обстреливают их на Мариупольском направлении, в районе Широкино-Водяного, стреляют по Опытному со Спартака, действуют в районе Бутовки".

Понятно, что в Украине есть собственные противотанковые комплексы - ПТРК "Стугна-П" (или "Скиф" и "Корсар"). Конечно, данные ПТРК уступают Javelin, поскольку являются комплексами второго поколения, а американцы - третьего. Преимущества Javelin в том, что ракета после наведения и захвата цели не требует участия оператора-стрелка. Она имеет инфракрасную головку самонаведения и может атаковать цель двумя способами: напрямую и сверху. Такая возможность позволяет поражать почти все современные танки. Однако стоит обратить внимание на стоимость. Один выстрел из Javelin стоит $100 тыс. из-за дороговизны ракеты. Экспортная же цена этого комплекса составляет $250 тыс. Для сравнения стоимость "Корсара" - $130 тыс., а ракеты к нему - $20 тыс.

Однако, даже наличие отечественных ПТРК не означает их присутствие на передовой. По нашей информации, необходимого количества на передке пока нет. Американские системы эту проблему могут решить. Как минимум, даже в условиях неработающего "Минска", ВСУ смогут агрессивно отвечать на провокации врага и уничтожать вражеские танки, которые террористы поведут в наступление. И контроль со стороны США относительно их присутствия на передовой и в теории поставит крест на деятельности отдельных представителей нашего командования, которые могут и придержать эти комплексы где-то в тылу.

Правда, учитывая все нюансы, вряд ли стоит ожидать быстрого продвижения в этом направлении.

Военных нужно научить пользоваться этими комплексами. Делать это будут в частности на Яворовском полигоне во время ротаций и прохождения бригадами слаживания. Например, за полгода до поставки в Украину 72 аналоговых беспилотников Raven RQ-11B с каждой бригаде были собраны команды военнослужащих, которые проходили подготовку для использования американской техники. В случае с Javelin и другого вооружения будет то же самое, и время будет тратиться идентичное. Поэтому как минимум до Нового года, в случае быстрого принятия решения о поставке оружия Белым домом, ожидать Javelin на передовой не стоит.

На России, конечно же, уже начинают осуждать возможное предоставление оружия. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подчеркнул, что поставки могут дестабилизировать ситуацию. Впрочем, довольно мудрые слова в отношении этого сказал Курт Волкер: "Там (на Донбассе, - ред.) сейчас больше русских танков, чем у всех стран Западной Европы, вместе взятых. Это очень и очень большой военный контингент. Так что это решение никак не спровоцирует Россию сделать то, чего они еще не сделали".

Понятно, что поставки оружия в Украину будут восприняты Россией и лично Путиным как вызов. Это действительно может привести к эскалации боевых действий на Донбассе. Впрочем, любая эскалация рано или поздно приведет к окончательному отходу от "Минска" - формата, который поддерживает ЕС, канцлер Германии Меркель и президент Франции Макрон. Что, безусловно, заставит Европу действовать более жестко в отношении России и производить новый формат для решения ситуации и прекращения войны, что сейчас выглядит бесперспективно.
 

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