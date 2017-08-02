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Регламент "Евровидения" изменен из-за России
08:38 02.08.2017 |
Европейский вещательный союз (ЕВС) изменил регламент "Евровидения" после "ряда нежелательных инцидентов" вокруг песенного конкурса в Киеве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕВС во вторник, 1 августа.
"Самым неприятным происшествием на "Евровидении" этого года был недопуск украинскими властями российской участницы на территорию страны-организатора", - отмечается в пресс-релизе ЕВС. В связи с этим в регламенте конкурса появилось правило о том, что "выбранный для участия артист и другие члены делегации не должны иметь предпосылок к тому, чтобы власти страны, принимающей конкурс, отказали им во въезде в соответствии с национальным законодательством".
Кроме того, ЕВС теперь намерен более строго следить за соблюдением согласованного с местной вещательной компанией графика подготовки конкурса. "В случае возможного несоблюдения (сроков. - Ред.) ЕВС будет иметь право разорвать договор с вещательной компанией - организатором и обратиться к другой вещательной компании для организации мероприятия", - подчеркнули в ЕВС.
Россия собиралась послать на "Евровидение-2017" певицу Юлию Самойлову. Однако Украина запретила ей въезд в страну на три года за несогласованное с Киевом посещение аннексированного Россией полуострова Крым.
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