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Кличко: Парковка в Киеве с 10 августа будет оплачиваться только через паркоматы, смс и талоны
08:00 02.08.2017 |
С 10 августа в Киеве парковку можна будет оплатить через паркомат, sms или приобрести месячный талон, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала 112 во вторник.
"С 10 августа столица переходит на безналичную оплату парковки: водители могут оплатить через паркомат, sms или приобрести месячный талон на парковку", - сказал он.
Мэр столицы отметил, что каждый житель Киева видит, насколько сложной является ситуация с парковками, ведь машины стоят везде и, как правило, занимают по две полосы движения на каждой улице. Уже два года в Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект по упорядочению парковки, но на сегодня он принят только в первом чтении.
"Мы не имеем права оштрафовать безответственного водителя, который оставил свою машину или эвакуировать авто. Тем не менее, порядок надо навести. Поэтому, с 10 августа обращения наличных средств в сфере парковки столицы не будет вообще. И парковщиков не будет. Водители могут оплатить парковку через паркоматы, sms или месячные талоны на оплату парковки, которые можно купить в киосках продажи прессы или информационных киосках", подчеркнул В.Кличко.
Он подтвердил, что такой эксперимент продлится до вступления в силу так называемого "закона о парковке". "С 10 августа человеческий фактор будет минимизирован. Если кто-то после 10 августа потребует с вас наличные за парковку, можете смело звонить в полицию. Очень надеемся на ответственность водителей. А этот большой оборот теневой наличности должен перестать существовать", - подчеркнул мэр столицы.
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