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"Миша, у тебя скучное лицо". Как Саакашвили "сдулся" в прямом эфире
19:36 01.08.2017 |
Скайп-включение экс-главы Одесщины из Америки - это перевод его недавнего интервью "Украинской правде". Те же тезисы, та же риторика, однако значительно меньший интерес со стороны СМИ.
Поскольку ничего нового экс-президент Грузии не сообщил, ограничимся более-менее интересными моментами. Первый - решение президента Украины о лишении его украинского гражданства стало настоящим подарком Кремлю. Странная логика: Саакашвили находится не в Тбилиси на скамье подсудимых, а в США, в безопасности. И в этом виноват Порошенко? Напомним, грузинская сторона несколько раз обращалась к Украине с требованием об экстрадиции своего бывшего президента. Украина отказала. И после этого у него поворачивается язык говорить о каких-то подарках Путину?
Второй момент: Саакашвили рассказал, что в Грузии против него возбуждены мелкие дела - за венок на похоронах Вацлава Гавела и пиджаки для официального приема украинской делегации еще во времена Ющенко. Это его версия, которую без проверки ретранслируют украинские СМИ. А вот несколько примеров, почему Саакашвили говорит, мягко говоря, неправду.
В октябре 2015-го, уже когда он имел в кармане паспорт с трезубцем, заместитель начальника Службы государственной безопасности Грузии Леван Изория сообщил: против главы Одесской области того времени возбудили очередное уголовное дело, на этот раз - за попытку государственного переворота. Накануне на одном из интернет-ресурсов опубликовали аудиозапись, на которой голоса, похожие на голос Саакашвили, гендиректора телеканала "Рустави-2" Ники Гварамия и бывшего секретаря Совета национальной безопасности Гиги Бокерия, обсуждают методы противодействия в случае, если суд примет решение не в пользу владельцев "Рустави-2". На аудиозаписи слышно, как Саакашвили призывает собеседников начать подготовку к силовому сопротивлению. Сам экс-президент - беглец факта разговора не отрицал и указывал на "российский след" в этом деле против него.
Существуют и другие дела , и там точно не о пиджаках. Так, в июле 2015-го начался судебный процесс по обвинениям Саакашвили в превышении служебных полномочий и организации избиения бизнесмена Валерия Гелашвили. Согласно материалам возбужденного уголовного дела, нападение на предпринимателя организовал экс-президент Грузии, а выполнили его экс-глава МВД Вано Мерабишвили и экс-начальник департамента оперативного назначения МВД Ираклий Кодуа. Об этом деле против себя Саакашвили точно знал, когда оформлял анкету для получения украинского гражданства.
Третий момент - Михаил Николозович упорно повторяет мантру: обнародованная анкета - сфальсифицирована, подпись не его, поэтому он пойдет в суд. Depo.uа уже обращал внимание на несостоятельность версии о фальсификации документа. Если Саакашвили действительно планирует судиться и бороться за возвращение ему гражданства, тогда он должен предоставить судьям ту анкету, которую считает настоящей. Поскольку он до сих пор ее не предоставил, можно предположить, что документ, который появился в прессе, не сфальсифицированный. К тому же, трудно представить, чтобы в другом варианте анкеты ее податель признался, что находится под следствием. Пока Саакашвили не продемонстрирует тот вариант документа, о котором говорит, все его слова о незаконности лишения гражданства - пустой звук.
Четвертый момент: в технических сбоях во время скайп-включения "Михо-американец" обвинил... Порошенко. По его мнению, власть "глушит" его сателлитные включения из-за океана. Подобными параноидальными заявлениями Саакашвили добивает остатки доверия к себе даже у его сторонников.
И, последнее. Лишенный гражданства политик раз за разом объявляет о своем скором возвращении в Украину. Так он пытается мобилизовать остатки своей группы поддержки. И даже там адекватные люди понимают: Саакашвили не вернется. Ему просто нет смысла возвращаться. И не только из-за страха экстрадиции в Грузию, скорее наши пограничники посадят его на самолет назад в Америку. Его потуги в оппозиции, по данным соцопросов, давали "Движению новых сил" процент-полтора, а это - ничто. Особенно учитывая серьезную конкуренцию за оппозиционный электорат. Поэтому украинский концерт Саакашвили закончился задолго до лишения гражданства...
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