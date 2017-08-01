Почему Трамп все же предоставит оружие Украине, и чем это грозит

Роман Федюк / Depo.ua

Ограниченные поставки вооружения Украине - удобный для действующей американской администрации способ как продлить "санкционную войну", так и улучшить свое внутриполитическое положение.

Информация The Wall Street Journal в отношении разработанного в Пентагоне и Госдепе США плана предоставить Украине летальное вооружение на первый взгляд выглядит очередным эпизодом в бесконечном сериале, в который превратилась данная тема на протяжении последних трех лет.

Тем более, что источники американского издания в администрации США не скрывали того факта, что президент страны Дональд Трамп с планом еще не знаком - и, естественно, никакого мнения по этому поводу не имеет.

Впрочем, на этот раз Украина близка как никогда к получению американского летального вооружения.

Причины этого заключаются в специфике момента.

Во-первых, действующей администрации США необходимо эффектно ответить на массовую высылку американских дипломатов из России. Как писал вчера Depo.ua, предоставление Украине летального оружия - один из наиболее очевидных и логичных вариантов подобного ответа.

В отличие от дальнейшего расширения санкций, решение о поставках оружия Украине не вызовет новых проблем со странами ЕС. Нефтегазовый бизнес которых, к слову, последнюю волну санкций конгресса воспринял без восторга - что нашло отражение в негативной позиции главы Еврокомиссии Юнкера, правительств Франции и Германии.

Конечно, традиционным противником поставок летального оружия Украине является канцлер Германии Ангела Меркель. Однако отношения руководителей США и Германии и без того достаточно испорчены, чтобы не слишком значительный (с их точки зрения, конечно) вопрос поставки американских противотанковых и противовоздушных комплексов Украине мог что-то сильно в этих отношениях изменить.

Во-вторых, решение о поставках оружия может существенно укрепить и внутриполитическое положение Дональда Трампа, заметно очистив его имидж от подозрений в русофильстве. Обвинять в "особых отношениях с Кремлем" президента, который поставляет оружие Украине, будет весьма непросто, и скандал вокруг родственников Трампа и их отношений с российскими дипломатами и спецслужбами заметно стихнет.

В-третьих, поиски решения украино-российского конфликта, связанные с изменением баланса военных сил, были, на самом деле, предопределены самым кадровым составом американской администрации. Потому что, по большому счету, Пентагон эпохи президентства Трампа оказывает, наверное, не менее заметное влияние на международную политику Вашингтона, нежели сегодняшний Госдеп. Это можно понять, даже просто сравнив фигуры Джеймса Меттиса и Рекса Тиллерсона. И, несмотря на тот факт, что первый до сих пор играл роль "двигателя" президентского рейтинга, а второй - создавал проблемы (причина которых крылась не столько в Госдепе, как в самом Трампе - но это уже дело интимное) - то решение, которое, по слухам, Меттис уверенно поддерживает, имеет существенные шансы быть одобренным действующим президентом США.

Тем не менее, радуясь возможным поставкам оружия, не следует упускать из вида еще один специфический момент. Вероятное решение о поставках летального вооружения Украине может включать и существенные недостатки.

Суть которых будет заключаться в том, что подобные поставки Владимир Путин неизбежно воспримет как личный вызов. Что, в свою очередь, найдет отражение в обострении ситуации на линиях соприкосновения. Российский президент попытается доказать, что независимо от наличия американского вооружения, "градус" конфликта определяет он. Несмотря на материальные и человеческие потери.

Однако для Вашингтона вероятные поставки оружия могут стать скорее символическим шагом. Соответственно, их масштаб может быть весьма лимитирован.

Таким образом, получив немного оружия, Украина может столкнуться с серьезным обострением на фронтах - к чему ВСУ, однозначно, следует начинать готовиться уже сейчас. Чтобы не только словом, но и делом доказать американским союзникам, что Украина, при должной поддержке, может являться мощным и надежным форпостом для сдерживания геополитических амбиций Владимира Путина в частности и России в целом. В случае, если нашей армии удастся продемонстрировать, что с помощью современного оружия Украина способна поднять цену российской агрессии до неприемлемого уровня, даже для российского президента, поставки оружия станут регулярными.

