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Порошенко одобрил увеличение доходов госбюджета-2017 на 39,6 млрд, расходов - на 41 млрд гривен
12:49 01.08.2017 |
Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий увеличение доходов государственного бюджета на 2017 год на 39,6 млрд гривен до 770,9 млрд гривен, а расходов на 40,9 млрд гривен до 841,1 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.
"Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2017 год", - сказано в нем.
Согласно документу, доходы госбюджета планируется увеличить с 731,031 млрд гривен до 770,967 млрд гривен.
При этом доходы общего фонда госбюджета - с 673,7 млрд гривен до 701,7 млрд гривен, а спецфонда - с 57,3 млрд до 69,2 млрд гривен.
Расходы госбюджета предлагается увеличить с 800,126 млрд гривен до 841,102 млрд гривен.
Расходы общего фонда - с 739,7 млрд до 767,7 млрд гривен, спецфонда - с 60,4 млрд гривен до 73,4 млрд
Предельный размер дефицита госбюджета сохраняется на уровне 77,647 млрд гривен.
Предельный размер госдолга будет увеличен с 1 716,7 трлн гривен до 1 823,7 трлн гривен в связи с докапитализацией Приватбанка.
Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года Рада приняла закон о госбюджете на 2017 год.
Документ предусматривал 721 398,426 млн гривен доходов и 790 393,530 млн гривен расходов.
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