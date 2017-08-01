Закон об усилении санкций США против России будет подписан в ближайшее время - вице-президент Пенс

Президент США Дональд Трамп в скором времени намерен подписать законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР, сообщил во вторник в Тбилиси вице-президент США Майкл Пенс на совместной пресс-конференции с главой правительства Грузии Геогрием Квирикашвили. Запись их общения с журналистами распространена на сайте Белого дома.

"Президент Трамп очень скоро подпишет законопроект по усилению санкций США в отношении России", - сказал М.Пенс.

"Наша страна предпочитает конструктивные отношения с Россией, основанные на сотрудничестве и взаимных интересах", - в то же время отметил вице-президент США.