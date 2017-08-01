Татьяна ОМЕЛЬЧЕНКО / Деловая столица

Ульяна Супрун, и. о. министра здравоохранения рассказала "ДС", что ждет Украину, если медреформу не примут.

Украинцы радикально недовольны современным состоянием медицины в Украине и вместе с тем недовольны предложенными реформами. По вашему мнению, почему так и как быть дальше?

Что касается сегодняшнего состояния медицины, то украинцы умирают на десять-одиннадцать лет раньше европейцев. В Украине повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака, туберкулеза, ВИЧ-СПИДа, гепатита С. Это значительный вызов. Хотя на каждого гражданина у нас приходится больше больниц и врачей, чем в других европейских странах. По большому счету система не работает.

При этом я не совсем соглашусь с вами, что люди не поддерживают предлагаемую Министерством охраны здоровья (Минздрав) реформу. Мы ездили по стране, буквально в каждую область, встречались с медицинскими работниками и пациентами, и по сравнению с сентябрем 2016 г. поддержка реформы намного увеличилось. Если взглянуть на социологические опросы, они показывают, что все больше врачей первичного звена поддерживают реформу. Так как понимают, что она увеличит их зарплату и расширит профессиональные возможности. Пациенты также хотят перемен и видят, что реформа, предложенная Минздравом, приведет к улучшению уровня предоставления услуг в сфере здравоохранения. Международное сообщество (Всемирная организация здравоохранения, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Организация Объединенных Наций, послы Европейского Союза и G7) тоже поддерживает реформу. Однако есть те, кто против этой реформы.

Кто эти люди?

Те, которые не хотят изменить существующую систему, потому что такое положение дел их устраивает. Они на этом зарабатывают много денег и используют систему здравоохранения для собственного обогащения вместо того, чтобы помогать украинцам. К сожалению, некоторые люди (медицинские работники, пациенты) не имеют полного понимания, как она будет выглядеть. Сейчас система здравоохранения фактически использует средства из бюджета на содержание больниц и врачей. Но она не платит за лечение пациентов или оказания им помощи. Новая система, которую мы предлагаем, начинается с финансовой базы и другой философии системы здравоохранения.

И в чем она заключается?

Большинство стран мира имеют систему медицинского страхования. Она может быть частной, государственной или смешанной. При этом люди оплачивают предоставленные услуги, а не само по себе существование больниц. И мы перейдем на такую систему, которая работает не только в Европе, но и в США, Канаде, Австралии, Японии. И в большинстве стран мира, где более высокий уровень предоставления услуг в области здравоохранения.

Надеюсь, депутаты проголосуют за законопроект №6327, и новая система будет внедрена.

Важно, что мы начинаем с первичного звена, где сконцентрировано около 70% всей медицинской помощи. Именно здесь присутствует превентивная медицина и ранняя диагностика, здесь занимаются пациентами с хроническими заболеваниями. Этот процесс мы начинаем уже с 1 января 2018 года. С этого момента пациенты смогут ходить к врачу, которого сами выберут, а не только к участковому. При этом врач будет получать на первичном звене оплату за каждого пациента. В 2019 году мы частично перейдем на оплату услуг во вторичном и третичном звеньях, а в 2020 году предполагаем, что финансирование кардинально изменится. Также будет гарантирована экстренная медицинская помощь. При этом мы отделяем экстренную медицинскую помощь от неотложной. Неотложную помощь будут оказывать в специализированном отделении больницы или отдельные бригады. Что касается паллиативной помощи, то мы будем оплачивать предоставленные услуги.

Против предложений реформы активно выступила председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец. По вашему мнению, почему? Есть у нее рациональные аргументы?

Думаю, этот вопрос можно переадресовать и направить Ольге Богомолец. Я могу сказать о позиции Минздрава. Мы с самого начала сотрудничаем с комитетом Верховной Рады по вопросам здравоохранения. Когда министерство развивало концепцию новой системы финансирования здравоохранения, представителей комитета мы приглашали к себе. В комитете есть пять-шесть депутатов, которые поддерживают нашу реформу. Они работали вместе с нами над законопроектом, который был подан в ВР. Могу сказать, что в течение последнего года г-жа Богомолец и другие члены комитета (Олег Мусий, Тамара Бахтеева, Игорь Шурма) были больше заинтересованы вопросами государственных закупок, чем реформами. Выводы делайте сами.

Есть возможность договориться, найти компромисс с Богомолец, с комитетом?

Мы всегда шли навстречу, пытались сотрудничать. И с нашей стороны сделано все, чтобы организовать рабочий процесс. Надо понимать, что в Украине 42 млн населения, и это неправильно, чтобы один человек из комитета ВР блокировал изменения, которые помогут украинцам иметь лучшую систему медицины. Тем более что мы имеем поддержку президента, премьера, международного и медицинского сообществ, пациентских и антикоррупционных организаций.

Вы говорили, что 886 поправок, которые предложили депутаты, выхолостили саму суть реформы. А в чем именно проблема? Можно ли снять эти противоречия?

Мы считаем, что некоторые отмененные правками нормы законопроекта являются важными, потому что это меняет суть реформы. В частности, мы хотим, чтобы было признано, что в государстве нет достаточно средств, чтобы оплачивать все медицинские услуги. Ни в одной стране мира нет достаточно денег, чтобы оплачивать медицинские услуги для всех граждан. В нашем законопроекте мы предлагали гарантированный пакет услуг, предоставляемых на первичном звене (экстренная и паллиативная медицинская помощь), а также отмечали другие услуги, предоставляемые на принципах сооплаты (медицинской субсидией, дополнительными льготными программами). В частности, Минздрав предлагал, чтобы все бойцы с инвалидностью имели пожизненное 100%-ное покрытие своих медицинских услуг. Недавно мы общались с руководством "Укрзалізниці", чтобы они покрывали сооплату своим сотрудникам и избавились от своей системы здравоохранения, которая сейчас дорого стоит. Государство не имеет средств, чтобы платить за всех.

В конечном итоге получается, что сейчас люди сами платят за все. Мы считаем, что ряд услуг государство должно гарантировать 100%, другие - по прозрачным и открытым тарифам (государство платит большую часть, и что-то вносит гражданин). По нашим расчетам, эта сумма будет составлять не более 1000 грн. в год. Однако есть услуги, которые Минздрав никогда не будет покрывать.

Например?

Например, пластическая хирургия не проводится за государственный счет, и такая практика существует во всем мире. Мы не хотим обманывать людей и говорить, что Минздрав будет платить за все. У нас нет средств! А депутаты отменили сооплату и расширили гарантированный пакет на все формы медицинской помощи. Не знаю, откуда они возьмут деньги. Чтобы профинансировать их предложения нужно 50-60% ВВП Украины, чтобы покрыть такие расходы!

Что еще стало камнем преткновения с депутатами?

Минздрав прописал в законопроекте переход к использованию международных протоколов лечения. То есть украинские врачи должны пользоваться международными медицинскими установками (протоколами лечения). Кстати, у нас есть приказ Минздрава, который позволяет это нашим врачам. Но депутаты захотели добавить адаптацию к украинским реалиям, в частности, чтобы Национальная академия медицинских наук подтверждала эти протоколы. Мы против этого. В результате депутаты отклонили статью полностью, потому что не хотят, чтобы украинцы лечились по международным протоколам. Еще одной проблемой было возвращение медицинской субвенции на первичное звено. Это означало бы оставить систему как она есть. Но это была красная линия для нашей команды. Поэтому, к счастью, это отклонили.

Что же осталось в законопроекте?

Изменение философии. А именно, во-первых, теперь мы будем оплачивать услуги, а не существование больниц. Во-вторых, оставляем то, что прописали на первичное звено - нет субвенции, а только оплата за каждого пациента. В-третьих, создание Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) - это будет единственный заказчик услуг, который оплачивает их в медицинских учреждениях, а Кабинет Министров будет определять условия конкурса на руководителя НСЗУ. В-четвертых, договоры между НСЗУ и медицинскими учреждениями (в законопроекте прописано: как это будет происходить, как отказываться и формы контроля). И, в-пятых, реимбурсация (выплата компенсаций) остается.

К сожалению, депутаты против сооплаты. Впрочем, стоит отметить, что мы не переходим на оплату услуг до 2020 года. Надеемся, что к этому времени увидим, за какие услуги и сколько сможет заплатить государство, а также поймем, сколько необходимо сооплаты со стороны граждан. То есть всегда можно внести изменения в закон или иным способом помочь больницам. Потому что мы так прописали законопроект, чтобы больницы были автономными и получали достаточно средств от НСЗУ, чтобы у них была возможность развиваться, предлагать своему медперсоналу большие зарплаты и предоставлять качественные медицинские услуги.

Возможно, в ситуации с пробуксовкой медицинской реформы следует привлечь президента? Он на чьей стороне?

Правительство поддержало концепцию изменения финансирования в присутствии представителей Администрации президента. А на Национальном совете реформ президент поддержал нашу концепцию и требовал от депутатов до конца нынешней сессии проголосовать за медицинскую реформу.

Получается, что депутаты послушали президента и сделали наоборот ...

Каждая из государственных структур имеет свои полномочия. К тому же наша реформа не единственная, которая разрывает парламент на части. К законопроекту Минобразования о новой школе были внесены 1600 поправок. И этот проект во втором чтении до сих пор не проголосован. Мы пришли в Минздрав ради реформ, а не политических должностей и стремимся, чтобы медицинская реформа, которая нужна Украине, состоялась. Потому что люди умирают преждевременно, и зачастую смерти можно было бы избежать. Ежегодно 136 тыс. украинцев умирают от болезней (каждый час - 67 человек), которые мы могли бы вылечить. Они могли бы жить, если бы в Украине работала другая система здравоохранения, ориентированная на предоставление услуг человеку.

Ситуацию возможно быстро изменить?

Мы не говорим, что сразу все изменим. Однако не хотим, чтобы на тридцатилетие украинской независимости продолжали только говорить о реформе. Поэтому мы хотим ее наконец начать. Конечно, это займет определенное время и не произойдет даже через год. В большинстве стран мира подобная реформа продолжается пять-десять лет. Мы быстро поменяем систему финансирования, гарантируем экстренную медицинскую помощь в чрезвычайных ситуациях. Мы хотим, чтобы наши граждане знали, что у них есть государственные гарантии, и они никогда не останутся один на один с болезнью. Тогда они не будут бояться идти к врачу, чтобы даже не слышать о своей болезни, на лечение которой нужны деньги. Мы стремимся, чтобы медицинская система была справедливой, каждый имел доступ к качественным медицинским услугам и понимал, как и за счет чего формируются тарифы.

Как это будет выглядеть на практике?

Больница будет выдавать чек, где прописаны: оказанные услуги, их стоимость и сколько уплачено государством. Каждый пациент сможет самостоятельно проследить предоставление ему тех или иных лекарств, услуг и т. п.

Верховная Рада по реформе не проголосовала и ушла на каникулы до сентября. Что дальше? Есть шансы согласовать позиции и проголосовать или это уже конец?

В последний день сессии у депутатов оказали более приоритетные законопроекты, а когда в конце дня было предложено обсуждать и голосовать проект медреформы, то не оказалось кворума. Причем проигнорировали не только медреформу, но и образовательную, а также законопроект о кибербезопасности. Иначе говоря, парламент европейского государства не захотел задержаться и обсудить реформы в медицине, образовании и кибербезопасности. Как говорится, без комментариев.

И что будете делать теперь?

Все документы и финальный текст уже поданы в Раду. Ждем голосования. Премьер-министр пообещал, что на первой неделе новой сессии будет уделено внимание медицинской реформе. Надеемся, что наша система здравоохранения будет работать лучше, а мы все доживем до пенсии. Сейчас министерство готовит предложения к бюджету на 2018 год с расчетом, что медицинская реформа проголосована. Полагаю, что депутаты сделают правильный шаг в наше общее будущее и наконец проголосуют за важнейшую реформу.

Если реформа будет провалена, по вашему мнению, какие последствия ждут Украину?

Если мы не сможем поменять систему финансирования, будет очень сложно помочь украинским пациентам иметь качественные медицинские услуги, которые будет покрывать государство. Многое не изменится, и это печально: больше людей будет умирать, будут проблемы с инвалидностью. Наши бойцы, которые возвращаются с российско-украинской войны на Донбассе, останутся без надлежащих медицинских услуг.

Яркий пример - ситуация в Днепре, где много медицинских услуг предоставляется военнослужащим в местных больницах. Но на раненых бойцов там не предусмотрено финансирование, ведь Днепропетровская область получает средства только на жителей области, которые там зарегистрированы. Раненые бойцы из Ровно или Львова, которых привозят в Днепр, получают там все медицинские услуги, а у тамошних врачей возникает вопрос: "Кто будет платить за все это?"

И кто?

В Минздраве нет дополнительных средств, так как все деньги распределяются по регионам. Когда мы перейдем на новую систему финансирования, у государства появятся механизмы, чтобы оплачивать услуги раненым бойцам (и не только им) вне зависимости от региона и прописки. Потому что на них будут выделять средства в НСЗУ. То есть деньги будут не в области, а в казначействе. И средства будут выплачиваться за услуги по местонахождению пациента, а не по месту регистрации. Если мы изменим эту систему, то поможем украинцам получать качественные услуги у врача или больницы, которых они сами выберут. В свою очередь, для врачей и медицинского персонала будет повышена зарплата. Врачи первичного звена будут получать средства за каждого пациента. Мы рассчитываем, что их зарплата (за счет этого) вырастет как минимум в два-три раза. А может и больше. Сегодня медработники в большинстве своем работают на государство, поскольку трудятся в коммунальных или государственных учреждениях. Когда они освободятся из-под такого администрирования и перейдут в разряд "некоммерческого предприятия", смогут поднять зарплату медицинскому персоналу (их не будет связывать тарифная сетка), а также использовать накопленные средства от предоставления медицинских услуг (покупать новую аппаратуру, делать ремонт). То есть станут распорядителями своих средств. Конечно, лучшие больницы, которые имеют много пациентов и предоставляют множество услуг, будут развиваться быстрее.



Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения

Родилась 1963 в Детройте (США).

Получила специальность врача-радиолога, жила и работала в США. Доктор медицинских наук.

Работала в Диагностической радиологии женского здоровья в Нью-Йорке, затем - и. о. директора в области диагностической радиологии молочных желез в больнице Генри Форда (Детройт). Работала заместителем главного врача-радиолога в Диагностической радиологии женского здоровья. После переезда в Украину стала директором гуманитарных инициатив Всемирного Конгресса Украинцев, основала общественную организацию "Защита Патриотов". Была внештатным консультантом комитета ВР по вопросам здравоохранения. С 27 июля 2016 года временно исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Семейное положение: замужем.