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Суды начали штрафовать владельцев авто на литовских номерах
Высший административный суд Киева вынес первое окончательное решение в отношении водителя автомобиля с иностранными номерами.
Об этом сообщает OpenDataBot.
Водителю был назначен штраф на 420 тысяч гривен, а машина была конфискована.
Суды по этому делу прошли все судебные инстанции, а значит, окончательное решение можно считать прецедентом, на который будут ориентироваться и другие судьи.
Согласно материалам дела, 17 марта 2015 года гражданин Азербайджана ввез на территорию Украины автомобиль Ford Tourneo в режиме временного ввоза до одного года. Через год было установлено, что этим автомобилем управлял гражданин Украины. При нем была доверенность на право использования транспортного средства на территории Украины.
Высший суд постановил, что гражданин Украины обязан уплатить 420 тысяч гривен - 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей.
"Закон прямо не запрещает езду на автомобиле с иностранной регистрацией, но все схемы ввоза таких транспортных средств являются серыми", - рассказывает адвокат Максим Лазарев.
"В последнее время появилась катастрофическая судебная практика в отношении владельцев таких авто. Например, в решении Киевского апелляционного административного суда штраф за такое нарушение составил 1,682 млн гривен (300% необходимых к уплате в законную порядке таможенных платежей)", - добавил адвокат.
Автомобиль с иностранными номерами ввозится на территорию Украины несколькими способами: нерезидентами или через услуги иностранных юридических лиц. При этом движение большинства таких авто не отслеживается и не контролируется правоохранительными и таможенными органами Украины.
Украина не может запретить иностранцам ввозить авто, поскольку такой запрет нарушит международные договоры.
По данным государственной фискальной службы на конец 2016 года в Украине ввезено на условиях временного ввоза около 600 тысяч автомобилей.
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