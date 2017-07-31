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Порошенко одобрил новую редакцию закона о КС
Президент Петр Порошенко подписал новую редакцию закона "О Конституционном суде".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.
"Президент подписал закон "О Конституционном Суде", - сказано в нем.
Данный закон предусматривает изменение структуры, полномочий КС, а также установление процедуры рассмотрения конституционной жалобы.
Также вводится конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи КС.
КС будет действовать в составе 6 коллегий, 2 сенатов и Большой палаты.
Кроме того, законом вместо тайной вводится открытая процедура голосования в парламенте за назначение уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Как сообщали Українські Новини, 13 июля Рада приняла новую редакцию закона о КС.
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