Юрлицам могут разрешить покупку до 1 тыс. га при запуске рынка земли - Минагропрод

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины не исключает внесения в проект закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" нормы о предоставлении юридическим лицам права покупки до 1 тыс. га земли.

"Сейчас обсуждается возможность предоставления права покупки сельскохозяйственной земли юридическим лицам. Но это будет не больше 1 тыс. гектаров "в одни руки" и к потенциальному покупателю будут выдвигаться достаточно жесткие квалификационные требования", - сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

Он отметил, что ранее предполагалась при внедрении земельного рынка продажа земли только физлицам-гражданам Украины в размере не более 200 га "в одни руки".

"Изначально продажа земли юрлицам не планировалась. Эта норма появилась в ходе широких дискуссий с аграрными ассоциациями", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, покупать землю будут иметь право предприятия, которые вели сельскохозяйственную деятельность, минимум, последние три года. Кроме того, среди их учредителей не должно быть нерезидентов Украины.

М.Мартынюк также отметил, что согласно социологическим исследованиям, в первый год работы земельного рынка активно выкупать землю будут те арендаторы, которые обрабатывают до 1 тыс. га.

"Это будет самая активная прослойка покупателей", - считает он.

Что касается продавцов, то, по мнению первого замминистра аграрной политики и продовольствия, ими будут преимущественно те люди, которые унаследовали свои участки и не живут в сельской местности.

Что касается стоимости земли, то М.Мартынюк считает, что на старте цена за гектар будет отталкиваться от расценок "черного рынка", а это от $1 тыс. до $2 тыс.

"При этом опыт стран Восточной Европы показывает, что цена будет иметь постоянную тенденцию к росту - не слишком существенную в первый год, но все более усиливающуюся в последующие", - отметил он.

М.Мартынюк также сообщил, что Министерство агрополитики и продовольствия практически завершило работу над законопроектом об обороте сельхозземель и, возможно, уже в сентябре документ будет внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщалось, в Украине с 2002 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Парламент несколько раз продлевал его действие.

Однако земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ).

