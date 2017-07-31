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Выходные в АТО. Бойня в Красногоровке и как ВСУ стреляли в ответ
08:48 31.07.2017 |
Стоит отметить, что режим "терпил" со стороны ВСУ, похоже, сходит на нет, ведь на каждый обстрел со стороны бандформирований наши бойцы открывали плотный огонь в ответ, жестко заставляя террористов придерживаться режима тишины. Итак, традиционно - с севера на юг:
Трасса "Бахмутка"
Напомним, что трасса "Бахмутка" - это неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск. Она является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка. Этот участок имеет протяженность с запада на восток на сотни километров и содержит десятки населенных пунктов и блок-постов.
Здесь в пятницу, 28 июля, наиболее активные боевые действия продолжались в районе Новозвановки. Около 13:00 оккупанты совершили короткий минометный обстрел по Новотошковскому. А в промежутке между 17:00 и 24:00 российско-оккупационные войска провели 5 обстрелов по Новозвановке, во время которых оккупанты применяли гранатометы. Еще три вражеских обстрела были зафиксированы в Крымском, два из них были минометными, с применением 120-мм.
В субботу террористы вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по нашим укреплениям в районе Станицы Луганской. А около полуночи вражеская БМП работала по Новозвановке. Также факт применения боевиками оружия зафиксирован неподалеку от Новотошковского. Здесь преступники открывали огонь из гранатометов.
На этом участке фронта было достаточно тихо, только в воскресенье враг из гранатомета бил по украинским укреплениях в Зайцево.
Авдеевка
В пятницу вражеские вооруженные провокации были зафиксированы на участке фронта Каменка - Авдеевка - позиция "Шахта Бутовка". Все инциденты нарушения режима тишины пришлись на временной промежуток между 14:00 и 23:00. Боевики провели один короткий минометный обстрел по Каменке, а во всех других случаях враг применял пулеметы и гранатометы.
В субботу боевики трижды били по опорным пунктам сил АТО в районе Авдеевки и Каменки из гранатометов, минометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки. Также противник применял гранатометы и стрелковое оружие неподалеку от поселка шахты Бутовка.
Донецк
В пятницу один вражеский обстрел произошел в Марьинке
В субботу около 8:00 боевики ударили из миномета калибра 120-мм по позициям сил АТО на подступах к Красногоровке. Три мины легли недалеко от нашего опорного пункта. В результате этого обстрела один военнослужащий ВСУ погиб, а шестеро получили разной степени ранения. Также враг применял гранатометы и стрелковое оружие неподалеку от поселка Пески.
В воскресенье, около 16:00, боевики из стрелкового оружия открыли огонь по нашему опорному пункту в районе Марьинки. В результате этого обстрела один украинский военный получил пулевое ранение.
В пятницу в Гнутово российско-оккупационные войска провели короткий минометный обстрел, а в Талаковке вели огонь из вооружения БМП. С 8:00 до 17:00 на всех наших опорных пунктах было спокойно. Около 17:00 боевики провели вооруженную провокацию в районе Павлополя, во время которой враг применял минометы и гранатометы.
В субботу почти в течение часа из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские опорные пункты в Богдановке.
Что касается потерь, то за выходные в результате боевых действий в районе проведения антитеррористической операции один военный ВСУ погиб и девять получили ранения, из которых основная масса была получена в Красногоровке.
А в заключение традиционно напомним, что с 24 июня в зоне АТО действует так называемое "хлебное перемирие" - "режим тишины", который должен продолжаться на весь период уборки урожая, то есть, до конца лета. Насколько пророссийские террористы его придерживаются - можете делать выводы сами.
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